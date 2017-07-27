Stephen Hawking’ten ‘Uzaylılar’ Hakkında Çok Ciddi Uyarı!

Dünyaya gelmiş geçmiş en büyük beyinlerden biri kabul edilen ve 200’e yakın IQ seviyesi ile “süper dahi” konumunda bulunan Stephen Hawking, NASA’yı ve diğer bilim insanlarını sert bir şekilde uyardı.

Efsanevi yapım Dead Space’in introsundaki ifadeyi hatırlayın: “Evrende yaşam olup olmadığını bilmiyoruz. Ancak iki olasılık da eşit derecede dehşet verici.”

Bu ibarenin üstünde düşününce, gerçekten dehşet verici olduğunun farkına varıyoruz. Evrende yaşam yoksa, yüz milyarlarca yıldız sisteminden küçük birinde yaşayan yalnız varlıklarınız. Evrende yaşam varsa ama söz konusu medeniyet kötüyse bu da son derece ürkütücü. Zira bu kadar ışık yılları kat edebilen varlıklar, bizi birkaç saniye içerisinde toza dönüştürebilir.