Stellantis, yeni hibrit şanzımanı için 229 milyon $ yatırım yapacak!

Artık hepimiz Stellantis‘in, PSA ve FCA gruplarının birleşmesinden oluştuğunu biliyoruz. Bunu artık her haberde belirttiğimiz için sizlere doğrudan haberi anlatmakta bir sakınca kalmadığını düşünüyorum. Stellantis’in Kokomo, Indiana‘da (ABD) yer alan üç fabrikasına büyük bir yatırım yapılması kararlaştırıldı. Toplamda 229 milyon $ değerinde olacağı söylenen bu yatırım ile şirket, 2030 yılına kadar ABD pazarındaki satışlarının %40′ını düşük emisyonlu araçlardan oluşturacak.

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Söz konusu yatırım ile Stellantis’in sekiz ileri otomatik şanzımanının dördüncü nesli üretilecek ve Kokomo Şanzıman, Kokomo Döküm ve Indiana Şanzıman tesisleri yeniden yapılandırılacak. Bu yeni sekiz ileri şanzıman, içten yanmalı motorların haricinde yarı hibrit ve plug-in hibrit ünitelerle de birlikte kullanılabilecek. Bahsi geçen kombinasyonları Jeep, Ram, Chrysler ve Dodge marka araçlarda da göreceğiz. Az önce saydığım markaların büyük kısmı Türkiye pazarında çeşitli sebeplerden dolayı kendine pek yer bulamıyor. Fakat bu yeni şanzımanı Stellantis çatısı altında olan diğer markalarla birlikte ülkemizde de görmemiz mümkün olacağını düşünüyorum.

Stellantis Güç Aktarma Organları Operasyonları Başkanı Brad Clark, “Bu yatırım ve şanzıman, şirketimizi 2030’daki hedefimize ulaştırmak ve sunacağımız elektrikli ünite seçeneklerini genişletebilmemiz adına çok önemli bir adım. Yeni sekiz ileri şanzıman, çeşitli araçlarda uygulanabilen çok yönlü bir sistem. Böylelikle önümüzdeki 10 yıl içerisinde tüketicilerin elektrikli araçlara olan artan talebini karşılama kısmında bize büyük bir esneklik sağlayacak.” dedi.

Söz konusu yeni şanzımanın üretilmesiyle Stellantis’in Kokomo tesislerinde üretilebilecek ürün yelpazesi de genişleyecek. Tabi bu genişlemenin tek aktörü sadece yeni şanzıman olmayacak. Yapılan açıklamalara göre şirket, ikinci şanzıman tesisini GMET4 kodlu motorlarını üretebilecek bir hale getirecek. Bunun için ise 400 milyon $ seviyesinde bir yatırım planlıyor. GMET4 kodlu motorun özelliklerine kısaca değinecek olursak 2.0 litrelik turbo beslemeli dört silindirli bir ünite olacak. Gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen bu motorun Stellantis çatısı altındaki çeşitli sınıftan ve markadan araçta görülmesi bekleniyor.

Clark, “Sektördeki değişimler devam ettikçe bizim odak noktamız her zaman, en değerli varlık olan insan üzerinde olmalıdır. Bu yatırımlarla mevcut iş gücümüze sağlanacak fırsatlara ek olarak yeni iş gücü potansiyelimize de yeni fırsatlar sağlanacak.” dedi.

Ayrıca 2012 yılında piyasaya sürülen ikinci nesil sekiz ileri otomatik şanzıman, yaklaşık 5 milyon aracın üzerinde bulunuyor.

Kaynak: Carscoops