Lancia patronu, Yeni Delta modelinin elektrikli olacağını doğruladı!

27 Kasım‘da 115. yaşını kutlayacak olan Lancia‘dan heyecanlandıran bir duyuru var. Herkesin çok iyi tanıdığı, ralli efsanesi Delta modelinin yeniden geleceği doğrulandı. Lancia CEO‘su Luca Napolitano, aracın şirketin gelecek planları arasından eksik olamayacağını söyledi.

Gündemden diğer bir başlık: Xbox Game Pass Ekim’de Yeni Oyunlarla Zenginleşiyor

Corriere Della Sera‘ya verdiği demeçte Napolitano, “Delta geri dönecek ve adına yaraşır bir model olarak hepimizi heyecanlandıracak. Sektörün yöneliminden etkilenerek, tamamen elektrikli bir model olacak.” dedi.

Kompakt sınıf hatchback, muhtemelen Stellantis Grubu’nun C ve D segmenti araçlarında kullanılacak olan STLA Medium mimarisi üzerinde yükselecek. 170-240 beygir arası güce sahip elektrik motorlarının kullanılması beklenen aracın, önden çekişli, arkadan çekişli veya dört tekerlekten çekişli tiplerde karşımıza çıkacağı düşünülüyor. Ayrıca yaklaşık 700 km civarında bir menzil sunma potansiyelinin olduğunu da belirtelim.

Lancia’nın geçmişine bakacak olursak, kendisi üç nesil boyunca bizlerle birlikteydi. İlk ve ikonik olan nesli 1979-1994 yılları arasında üretilmişti. Bu nesil ile Delta, adını rallinin efsane modelleri arasına yazdırmıştı. Biraz daha az popüler olan ikinci nesil ise 1993-1999 arasında üretilmişti. Üçüncü ve son nesil ise 2008-2014 yılları arasında satışta yer almıştı.

Lancia’nın geri dönen modelleri yalnızca Delta ile sınırlı kalmayacak

İtalyan üretcinin diğer popüler bir modeli ise Ypsilon’du. Stellantis Grubu’nun taze kan vereceği diğer bir model olarak bu süper mini de seçilmiş. 2024 yılında yeni nesline kavuşacak Ypsilon‘dan sonra, 2026 yılında tamamen elektrikli bir crossover gelecek. Ayrıca yine tamamen elektrikli olan bir kompakt sınıf hatchback modelin geleceği planı da açıklanmıştı. Tabi bu bahsi geçen araç muhtemelen Delta olacak.

CEO Napolitano, Delta haricinde Ypsilon’un yeni nesli hakkında bazı detaylara da değindi. Ypsilon’un, Fiat Panda’dan sonra İtalya’nın en çok satan ikinci otomobili olduğunu ve genel müşteri kitlesini kadınların oluşturduğunu söyledi. Fakat yeni nesille birlikte Ypsilon’un yeni hedef kitlesinin, yüksek yaş ortalamalı erkeklerden oluşan ve kendini “modern Avrupalı kullanıcı” olarak tanımlayan kişiler olacağını belirtti. Napolitano, “Şimdi geleceğe farklı bir perspektiften bakma zamanı!” şeklinde konuştu.

Napolitano, Lancia’nın geleceğinin, İtalyan üreticinin geçmişte mükemmel bir seviyeye ulaştırdığı küçük, orta kompakt ve amiral gemisi araçlara odaklanan bir planda olduğunu söyledi. Bunu yaparken amaçlarının, tasarım ve teknolojide yenilik getirirken Lancia’nın tarihine sadık kalmanın onlar için önemini vurguladı.

Lancia’nın yeni döneminde bayi ağı yapılanması ise Avrupa’nın büyük şehirlerinden başlayacak. Stellantis Grubu’nun diğer üst seviye markaları olan Alfa Romeo ve DS ile iş birliği içinde olacak şekilde yapılanma kurulacak. İtalyan üretici eskiden olduğu gibi geleneksel, tek markanın yer aldığı bayilikler yerine çevrimiçi otomobil satışı üzerine odaklanacak.

Kaynak: Corriere Della Sera, Carscoops

NOT: Render çizimler temsilidir, Francois Hubert/SB-Medien tarafından Carscoops için çizilmiştir. Lancia ile hiçbir resmi bağlantısı yoktur.