Arctis kulaklık serisinin ve yeni Arctis Nova’nın yaratıcısından, oyun ile kültürü birleştiren ve oyun ve espor ekipmanlarında dünya lideri olan orijinal espor markası SteelSeries, bugün Arctis Nova 4’ün 20 Mayıs 2023 Cumartesi gününden itibaren mağazalarda tanıtılmasıyla birlikte Arctics Nova evrenini genişletiyor.

Günümüzün oyun yaşam tarzı için, insanların daha uygun bir fiyata oyun, akış ve eğlence için kablosuz özgürlüğe erişmesi gerekiyor. Haziran ayı içerisinde Türkiye’de satışa sunulacak olan Arctis Nova 4, tüm Nova ailesiyle aynı özenle hazırlanmış Nova Acoustic System’i paylaşan, HiFi ses özellikli, Sonar Audio Software Suite tarafından güçlendirilmiş ve 360° Uzamsal Ses sağlayan oyuncular için yeni bir kablosuz seçeneği sunuyor. Hayatı hareket halinde yaşayanlar için mükemmel bir arkadaştır – sınırsız seçkin ses ve performans sunar.

Ödüllü Arctis Nova kulaklık ailesi, oyuncuları ‘Almighty Audio’ olarak bilinen yeni bir süper güçle donatmak için donanım ve yazılım ikilisinin uyum içinde bir araya geldiği temel karışımını tanıttı. Kutudan çıkar çıkmaz gerçekten nefes kesici ses sunan özel olarak tasarlanmış Yüksek Doğruluklu hoparlör sürücülerine sahip olan akustik deneyim, SteelSeries Sonar aracılığıyla daha da özelleştirilebilir ve geliştirilebilir. SteelSeries GG yazılım ekosisteminin bir parçası olan Sonar, oyuncuların oyun ve içerik tüketimi deneyimlerini gerçek anlamda yükseltmeleri için oluşturulmuş ilk parametrik EQ ve ses sistemidir. Kullanıcılar, çeşitli espor profesyonelleri tarafından oluşturulan özel EQ’ların yanı sıra oyuna özel bir dizi ön ayar arasından seçim yapabilir.

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Arctis Nova 4, 360 derece uzamsal ses ile kullanıcılara özelleştirilebilir ve sürükleyici bir deneyim sağlamak için SteelSeries Sonar’ı kullanıyor. Discord, Zoom, Teams veya mobil cihazlarda oyun oynarken, yayın yaparken veya sohbet ederken net iletişim çok önemlidir. Arctis Nova 4’ün ClearCast Gen2 mikrofonu, Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme özelliğine sahiptir. Arctis Nova 4’ün ClearCast Gen2 mikrofonu, Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme özelliğine sahiptir ve tamamen geri çekilebilir, oyun içinde ve çevrimiçi net, temiz iletişim sağlar, böylece kimse oyun oynamayı, sohbetleri veya aramaları kesintiye uğratabilecek klavyenin dokunuşlarını veya çalan kemanı veya saç kurutma makinelerini veya köpeklerin havlamasını duymaz.

Arctis Nova 4, günümüzün oyun yaşam tarzı ve günlük programları için mükemmel bir donanıma sahiptir. Arctis Nova 4, bilgisayarınızda veya hareket halindeyken oyun oynarken, işe gidip gelirken müzik dinlerken, evde film izlerken veya aramaları yanıtlarken, SteelSeries ComfortMAX sistemi aracılığıyla tüm gün konfor sağlar. Dönen kulaklık başlıkları, 4 ayar noktası ve 262 g’lık hafif tasarımıyla Arctis Nova 4, tüm şekil ve boyutlardaki kafalara ağırlık vermeden uyum sağlayabilir.

Ses gecikmeleri her zaman sinir bozucudur. Quantum 2.0 Yüksek Hızlı Kablosuz, ayak seslerini veya işitsel ipuçlarını çok geç duymayı geçmişte bırakıyor. Bir USB-C dongle ile, hareket halindeyken veya evde gecikmesiz oyun oynama, iletişim ve içerik tüketimi sunar. Dongle ayrıca PC, Mac, PlayStation, Xbox (yalnızca Nova 4X), Switch ve mobil dahil olmak üzere çok sayıda cihazla kullanılabilir. SteelSeries Arctis Nova 4, Haziran ayı içerisinde Türkiye’de satışa çıkacak.