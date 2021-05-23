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BUKALEMUN GİBİ FARE! | SteelSeries Rival 5 incelemesi
SteelSeries Rival 5 incelemesiyle karşınızdayız. SteelSeries’in sevilen Rival serisi Rival 5 ile yenilendi. Her oyuna göre düzenlenebilen yapıdaki Rival 5, aynı zamanda hafifliği ile dikkat çekiyor!
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BUKALEMUN GİBİ FARE! | SteelSeries Rival 5 incelemesi
85 gram ağırlığındaki ürün ABS kaplama ile tutuşunuzu rahatlatıyor. Aynı zamanda 2 metre örgülü kablo ile uzak USB noktasına da rahatlıkla ulaşması sağlanmış. SteelSeries IP54 mekanik anahtar kullanan Rival 5’te 80 milyon tıklama ömrü de mevcut. Üzerinde programlanabilir 9 tuş ile LOL, CS:GO, WOW, Fortnite gibi oyun türü fark etmeksizin tüm oyunlara göre ayarlayabilir ve rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Şekli itibarıyla sağ ele göre dizayn edilen SteelSeries Rival 5, aynı zamanda pence, avuç içi ya da parmak ucu şeklinde dilediğiniz gibi kullanımlara da rahatlıkla uyum sağlıyor.
TrueMove Air sensörü ile 100–18.000 CPI, 400 IPS, 40G hızlanma ve 1000Hz / 1 ms tarama özellikleri barındıran Rival 5’in detayları videomuzda.
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XIAOMI MI BAND 6 İNCELEME | Almaya değer mi?
Xiaomi Mi Band 6 incelemesiyle karşınızdayız. Xiaomi’nin en yeni ve en büyük ekrana sahip akıllı bilekliği olan Mi Band 6’nın detayları videomuzda!
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XIAOMI MI BAND 6 İNCELEME | Almaya değer mi?
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Band 6, 1.56 inçlik AMOLED bir ekran ile geliyor. Xiaomi’ye göre bu ekran, önceki nesile %50 daha büyük görüntüleme alanına sahip. Ayrıca ekran, 326 PPI piksel yoğunluğu ile oldukça kaliteli bir deneyim sunmakta. Bununla birikte Band 6, 30 adet profesyonel spor modunun otomatik olarak tanınmasını destekliyor. Cihaz, 100’den fazla saat ekranı sunuyor.
Sağlık özelliklerine geldiğimizde ise Mi Band 6, önemli yükseltmeler ile geliyor. Cihaz, kullanıcılara yardımcı olacak yeni bir kan/oksijen oranı sensörüne sahip. Ayrıca bu akıllı bileklik, kalp atışı sensörünü de içinde barındırıyor. Bununla birlikte Xiaomi, bileklikte birinci sınıf kalp atış hızı izleme özelliği bulunduğunu belirtiyor. Mi Band 6‘nın 14 güne varan pil süresi bulunmakta. Fakat bizim kullanımımızda 5 gün dayandığını gördük. Cihazda 50 metre boyunca su geçirmezlik sertifikası ve NFC desteği de mevcut.
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80 ms gecikme sunan TWS! | OPPO Enco Air incelemesi
OPPO Enco Air incelemesiyle karşınızdayız. TWS kulaklıkların oyunlarda yaşanan gecikmesi nedeniyle tercih edilmediğini biliyoruz. Ancak OPPO Enco Air, oyun modunda 80 ms gecikme değeri ile oyun odaklı kulaklık arayanlar için ideal bir yapıda.
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80 ms gecikme sunan TWS! | OPPO Enco Air incelemesi
OPPO Enco Air özellikleri
12 mm titanyum kompozit sürücü barındıran Enco Air, açık bir kulaklık yapısında geliyor. Apple AirPods ve Huawei Freebuds 3 gibi bir yapıda gelen OPPO Enco Air, kulağınıza rahat oturuyor. Kaliteli bir plastik malzemeden üretilen Enco Air, IPX4 sertifikasına da sahip.
Android ve iOS desteği sunan kulaklık, OPPO cihazlar ile elbette daha iyi çalışıyor. Açılır açılmaz eşleme sistemi bulunan kulaklık Apple’da olduğu gbi kapağı açılınca ColosOS 11 ve üzeri destekli OPPO telefonlarda kulaklıkların ve kutunun şarj oranını gösteriyor.
Tek kullanımda 4 saat, şarj kutusu ile 24 saate varan kullanım ömrüne sahip olan OPPO Enco Air, 10 dk şarj ile 8 saat oynatma desteği sağlıyor. Kutu ise kulaklıkları 5 kere şarj edebiliyor.
Gürültü engelleme destekli telefon görüşmesi imkanı sunan kulaklıklarda ANC desteği ise yok. Fakat ses düzeyi gayet yeterli, basları ise vurgulu. Bluetooth 5.2 desteği sayesinde cihazı istediğiniz tek kulaklık ile kullanabilirsiniz, fakat kulaktan çıkarınca durma gibi bir özelliği de olmadığını belirtelim.
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Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
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ROG STRIX GO BT inceleme | Mobil oyun odaklı kulaklık!
ROG Strix Go BT versiyonu incelemesi ile karşınızdayız. Asus’un oyuncu markası ROG’ye ait ROG Strix Go BT modeli, ROG Strix Go ailesinin Bluetooth odaklı ve boom mikrofonu olmayan versiyonu ile karşımıza çıkıyor.
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ROG STRIX GO BT inceleme | Mobil oyun odaklı kulaklık!
Mobil oyuncuların konforu başta olmak üzere konssol ve PC oyuncuların da dikkatini çekebilecek kulaklığın detayları videomuzda!
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