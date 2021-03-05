Steam PC donanımı anketinde Nvidia üstünlüğü var

Steam tarafından yapılan donanım anketinde Nvidia firması ekran kartlarında ilk 20’deki 18 sırayı alıyor.

Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 882-4.410TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.

reklam

AMD’nin artırdığı rekabete rağmen; GTX 1650, RTX 2060 ve RTX 3080 modelleri bu ayın yüzdesi en çok değişen kartları. Kendi nesilleri içinde lider olan bu kartlar sırasıyla +0.24%, +0.21% ve +0.11% aylık artışa ulaştılar. Diğer yandan GTX 1650 SUPER versiyonundaki artışın da daha düşük bütçeli oyuncu laptopları ve PC’leri tercih edenlerden dolayı olması muhtemel. Ancak bu durumda kartları kripto para için kullanan kişilerin de payı var gibi duruyor. Yine RTX 3080 için stok sorunu çözülmeden ilk ona girmesinin zor olduğunu söyleyelim. Hatta mevcut ilk onda hala GTX 1000 serisi kartların olduğu görülebiliyor.

Nvidia firması son zamanlarda ekran kartlarının farklı platformlar için çok çeşitli versiyonlarını piyasaya çıkartmış durumda. Dolayısıyla kullanıcıya geniş bir seçenek yelpazesi sunan firma için bu sonuçlar fazla şaşırtıcı gözükmüyorlar.

reklam

AMD firmasının ise ilk 20 içindeki iki kartını RX 570 ve RX 580 olarak görebiliyoruz. Bu kartlar da sırasıyla 16. ve 11.sırada yer alıyorlar. Yani özellikle Ryzen işlemcilerden sonra önemli bir müşteri tabanı kazanan Kırmızı Takım; bu kısımda biraz geride kalıyor. Bu durumda Nvidia firmasına nispeten biraz daha uygun tekliflerle gelebilen firmanın hem eski hem de yeni ekran kartları için kullanıcılara daha fazla ulaşım imkanı vermesi firma açısından önem taşıyor.

Tabii ki bu sıralamanın bütün bir ekran kartı piyasasını yansıttığını söyleyemeyiz. Ancak oyuncular açısından düşünürsek; Steam Donanım ve Yazılım Anketi muhtemelen oldukça önemli ve gerçeğe yakın sonuçlar veriyor gibi gözüküyor.