Nvidia firması yeni çıkan ekran kartı RTX 3060 için “resizable BAR” teknolojisi desteğini açıkladı. Bu teknoloji ile birlikte ekran kartı böylelikle bazı oyunlarda kare sayısı artışı sağlayacak. Ayrıca 30 serisi laptop kartları için de bu destek şimdiden gelmiş oluyor. Diğer masaüstü ekran kartlarının ise özelliği almak için Mart ayını beklemeleri gerekiyor.

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Resizable BAR özelliğini kullanıcılar ilk olarak AMD firması tarafından SAM ismiyle duymuştu. Sonrasında ise Intel ve Nvidia da bu özelliği kendi cihazlarına getireceklerini duyurmuşlardı. Özellikle Nvidia birkaç ay önce RTX 3000 serisi kartlarına daha yüksek kare sayılarının geleceğini bildirmişti.

Bahsedilen destek böylelikle RTX 3060 kartı sahipleri için geliyor. Özelliğin işlevselliği açısından ise 400 veya 500 serisi bir ana kartın yanında; AMD Ryzen 5000 veya Intel 10.nesil ve üstü işlemcilerine sahip olmaları gerekecek. Dizüstü için konuşacak olursak RTX 30 serisi ekran kartının yanında; 11.nesil Tiger Lake veya Ryzen 5000 işlemcisine gerek duyuluyor. Son olarak bu donanımların ve diğer alakalı yazılımların da güncel olması gerektiğini hatırlatalım. Desteklenen ana kart ve işlemci tam listesi ise Nvidia resmi sitesinde mevcut.

Resizable BAR, işlemci ve ekran kartı veri ulaşımı arasındaki hafıza erişim sınırlarını kaldıran bir teknoloji. Dolayısıyla da performans açısından cihazlara önemli avantaj sağlamasıyla bunun kullanıcılar için sevindirici bir haber olduğunu söyleyebiliriz.

Nvidia ekran kartlarına sunacağı bu özellik için testler yürütüyor

Teknolojinin sağladıkları konusunda daha dikkatli ilerleyen Nvidia; oynanan oyuna göre alınan performans artışının oldukça değişebileceğini söylüyor. Firmanın not ettiğine göre yapılan testlerde yüzde bazında ufak oranlardan %10’a kadar kare sayısında artış görülen oyunlar mevcut. Bununla beraber firma bazı oyunlarda düşüş de görmüş durumda.

Dolayısıyla firma teknoloji üzerindeki testlerine devam ederken sadece uygun görmesi durumunda özelliği aktifleştirecek. Yani Nvidia bir oyunda kare sayısında artış görülürse özelliği aktif hale getirecek; diğer yandan düşüş söz konusu olursa özellik kullanılmayacak.

Şimdiye kadar desteklenen oyunların listesi ise şöyle:

Assassin’s Creed Valhalla

Battlefield V

Borderlands 3

Forza Horizon 4

Gears 5

Metro Exodus

Red Dead Redemption 2

Watch Dogs: Legion

Son olarak Nvidia’nın Mart ayında getireceği güncellemeyle RTX 3000 serisinin tamamına sağlayacağı destekle birlikte listeye başka oyunların da ekleneceğini not olarak düştüğünü belirtelim.