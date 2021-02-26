Ekran Kartı
Nvidia RTX 3060 kartı bu teknolojiyle daha performanslı olabilecek
Nvidia firması yeni çıkan ekran kartı RTX 3060 için “resizable BAR” teknolojisi desteğini açıkladı. Bu teknoloji ile birlikte ekran kartı böylelikle bazı oyunlarda kare sayısı artışı sağlayacak. Ayrıca 30 serisi laptop kartları için de bu destek şimdiden gelmiş oluyor. Diğer masaüstü ekran kartlarının ise özelliği almak için Mart ayını beklemeleri gerekiyor.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 790-4.199TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Resizable BAR özelliğini kullanıcılar ilk olarak AMD firması tarafından SAM ismiyle duymuştu. Sonrasında ise Intel ve Nvidia da bu özelliği kendi cihazlarına getireceklerini duyurmuşlardı. Özellikle Nvidia birkaç ay önce RTX 3000 serisi kartlarına daha yüksek kare sayılarının geleceğini bildirmişti.
Bahsedilen destek böylelikle RTX 3060 kartı sahipleri için geliyor. Özelliğin işlevselliği açısından ise 400 veya 500 serisi bir ana kartın yanında; AMD Ryzen 5000 veya Intel 10.nesil ve üstü işlemcilerine sahip olmaları gerekecek. Dizüstü için konuşacak olursak RTX 30 serisi ekran kartının yanında; 11.nesil Tiger Lake veya Ryzen 5000 işlemcisine gerek duyuluyor. Son olarak bu donanımların ve diğer alakalı yazılımların da güncel olması gerektiğini hatırlatalım. Desteklenen ana kart ve işlemci tam listesi ise Nvidia resmi sitesinde mevcut.
Resizable BAR, işlemci ve ekran kartı veri ulaşımı arasındaki hafıza erişim sınırlarını kaldıran bir teknoloji. Dolayısıyla da performans açısından cihazlara önemli avantaj sağlamasıyla bunun kullanıcılar için sevindirici bir haber olduğunu söyleyebiliriz.
Nvidia ekran kartlarına sunacağı bu özellik için testler yürütüyor
Teknolojinin sağladıkları konusunda daha dikkatli ilerleyen Nvidia; oynanan oyuna göre alınan performans artışının oldukça değişebileceğini söylüyor. Firmanın not ettiğine göre yapılan testlerde yüzde bazında ufak oranlardan %10’a kadar kare sayısında artış görülen oyunlar mevcut. Bununla beraber firma bazı oyunlarda düşüş de görmüş durumda.
Dolayısıyla firma teknoloji üzerindeki testlerine devam ederken sadece uygun görmesi durumunda özelliği aktifleştirecek. Yani Nvidia bir oyunda kare sayısında artış görülürse özelliği aktif hale getirecek; diğer yandan düşüş söz konusu olursa özellik kullanılmayacak.
Şimdiye kadar desteklenen oyunların listesi ise şöyle:
- Assassin’s Creed Valhalla
- Battlefield V
- Borderlands 3
- Forza Horizon 4
- Gears 5
- Metro Exodus
- Red Dead Redemption 2
- Watch Dogs: Legion
Son olarak Nvidia’nın Mart ayında getireceği güncellemeyle RTX 3000 serisinin tamamına sağlayacağı destekle birlikte listeye başka oyunların da ekleneceğini not olarak düştüğünü belirtelim.
Ekran Kartı
Gigabyte, Aorus Elite serisi ekran kartlarını duyurdu!
Gigabyte, yeni Aorus Elite serisi Nvidia RTX ekran kartlarını duyurdu. Aorus GeForce RTX 3060 Elite 12G, Nvidia’nın alışkın olduğumuz ışın izleme (ray tracing) teknolojisini uygun fiyata sunarken; üç halkalı RGB aydınlatma sayesinde de tasarımsal olarak oyunculara hitap ediyor.
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Gigabyte Aorus Elite, yüksek malzeme kalitesine sahip
Sade bir tasarım anlayışına sahip olan Aorus Elite RTX 3060, Gigabyte’ın Windforce 3X soğutma sistemine sahip. 3 bıçaklı ve ortadaki fanın tersine hava akımı yaratabildiği bu sistem, Gigabyte’ın en iddialı soğutma mimarilerinden birisi konumunda. Kompozit soğutma borularıyla desteklenen ekran kartı, bu sayede ısınma problemini ciddi manada azaltabiliyor. Böylece daha stabil sıcaklıklarda stabil bir performans elde edilebiliyor.
Oyunculara OC (Overclock) ve Silent mod arasında seçim yapabilme şansı sunan Aorus Elite; bu noktada bir yazılım desteğine de ihtiyaç duymuyor. Bu grafik kartı, OC ve Silent modu için ise; Gigabyte tarafından optimum şekilde ön ayarlı olarak geliyor.
Grafenle desteklenen Aorus Elite RTX 3060, soğutma sisteminin sağlığını; normal bir ekran kartından 2 kat daha uzun süre koruyabiliyor. Bu noktada Gigabyte, en önemli dokunuşu da fan rulmanlarına yapmış. Çift rulmanlı bu sistem, eskimeye ve yıpranmaya karşı birçok ekran kartından daha dirençli konumda. Hatta Gigabyte, ekran kartlarındaki sağlamlığa o kadar güveniyor ki; Aorus Elite ekran kartı satın alan kullanıcılara 4 yıla kadar garanti desteği sağlıyor.
Ekran Kartı
AMD haftaya yeni bir Radeon RX kartı duyuracağını açıkladı
AMD firması Twitter üzerinden yeni bir Big Navi kartı duyurusu yaptı. Tanıtım için verilen tarih ise 3 Mart TSİ saat 19:00. Ancak verilen çok az bilgiyle beraber üzerinde konuşulması gereken çokça konu mevcut. Dolayısıyla açık bir şekilde belirtilmese de AMD firmasının o saatte bir canlı yayın yapması muhtemel.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 790-4.199TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
AMD firmasının 3 Mart tarihinde RX 6700 ile RX 6700 XT kartlarını duyuracağı tahmin ediliyor. Tabii ki o tarihe kadar kesin bir şey söylememiz mümkün değil. Ancak firmanın bu ekran kartlarını tanıtma ihtimalleri oldukça yüksek.
Öyle ki geçen sene Radeon RX 6800 XT ve RX 6900 XT kartları kullanıcıyla buluşmuştu. Ancak bariz bir şekilde serideki RX 6700 XT kartlarının eksik olduğunu görebiliyorduk. Üstelik Nvidia GeForce RTX 3060 ekran kartının bu hafta çıkması ve Aralık ayında çıkan GeForce RTX 3060 Ti kartından sonra da AMD firmasının buna bir karşı hamle yapması oldukça muhtemel.
Beklenen RX 6700 ve RX 6700 XT kartları bahsettiğimiz RTX 3060 ve RTX 3060 Ti kartlarına karşı koymak için performans açısından önemli bir potansiyele sahip. Aynı zamanda iki firmanın kartları da mevcut neslin nispeten daha uygun kartları olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu alanda da bir rekabet görmemiz olası.
Ekran Kartı
Nvidia RTX 3060, 6GB VRAM’lı daha ucuz bir varyant da sunabilir
12GB VRAM’li Nvidia GeForce RTX 3060 ekran kartı yarın kullanıcıyla buluşacak. Ancak ekran kartı üreticisi Palit dosyalamalarında görüldüğü üzere; kartın 6GB VRAM sahibi bir versiyonunu da görebiliriz.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 790-4.199TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Daha öncesinde de Nvidia RTX 3060 kartı için 6GB VRAM versiyonu konuşulanlar arasındaydı. Kartın 192 bit hafıza ara yüzü de buna imkan sağladığından dolayı; Nvidia firmasının böyle bir seçim yapması ihtimal dahilinde idi. Ancak Nvidia 12GB’lık versiyonu duyurdu ve 6GB versiyonu ile ilgili bir açıklama hiç yapmadı. Dolayısıyla firmanın bu versiyonu düşünmediği fikri dolaşıyordu.
Ama @harukaze5719 tarafından tespit edildiğine göre durumun bu olmama ihtimali de var. Öyle ki Palit; Güney Kore Ulusal Radyo Araştırma Enstitüsü’ne kartın 12 ve 6GB’lık iki versiyonunu bildirdi. Listede Palit RTX 3060 Dual kartlarının ikişer tane 12 ve 6GB’lık versiyonları gözlemlenebiliyor. Bu iki versiyon da standart ve hız aşırtmalı (OC) varyatları olarak karşımıza çıkıyor.
Bir hatanın söz konusu olma ihtimalinin dışında bunların tamamen dedikodu olduğunun altını ısrarla çizmekle beraber; bu bilgilerin 6GB’lık bir RTX 3060 versiyonuna işaret edebileceğini de belirtelim. Yine Mart’ta çıkacağı tahmin edilen RX 6700 XT karşısında böyle bir hamle düşünülmesi de muhtemel.
Ayrıca RTX 3060 Ti ekran kartı 8GB VRAM ve 256 bit hafıza ara yüzüyle biraz daha hızlı bir performans sağlarken RTX 3060 için 12GB hafızanın fazla olabileceğinden de bahsediliyordu. Dolayısıyla uçuk 12GB fiyatlarını da düşünürsek; 6GB her açıdan hiç de mantıksız bir seçenek olmaz gibi duruyor.
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