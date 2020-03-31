Konu dışı
Steam, otomatik güncelleme hizmetlerini kısıtladı
Covid-19 salgını sırasında insanların eve kapanmasıyla beraber artan ağ trafiğinin yüküne karşı önlem almaya çalışan şirketlere, bir yenisi daha eklendi. Daha önce Netflix, ve Youtube’un birtakım önlemler aldığını duyurmuştuk. Şimdi ise bu kervana Steam de katıldı. Steam, otomatik güncelleme hizmetlerini kısmi olarak askıya aldı.
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Steam üzerinden güncelleme yapmak istediğinizde, bu işlemi manuel olarak gerçekleştirebileceksiniz
Muhtemelen Valve, Covid-19 salgını sırasında insanların evde vakit geçirmeye başlamasıyla artan ağ trafiğindeki yük ile baş edebilmek ve sunucularının artan yük altında sağlıklı hizmet vermeye devam edebilmesi için; otomatik güncelleme hizmetlerini kısmen devre dışı bıraktı. Fakat bu tabiki de güncelleme yapamayacaksınız anlamına gelmiyor. Hala manuel olarak kendinize bir güncelleme takvimi belirleyebilir veya güncellemeleri yüklemek istediğiniz zaman bu işlemi yine manuel olarak çok basit bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu uygulama ile Steam, kullanımın pik yaptığı dönemlerde yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçebileceğini düşünüyor. Yalnızca, Steam eskisi gibi otomatik olarak bütün güncellemeleri anında işleme koymak yerine bant trafiğinin yoğun olmadığı zaman dilimlerini tercih edecek. O yüzden oyunseverler için korkulacak bir durum yok; fakat güncellemelerinizi gözden kaçırmamanız için bu durumu sizlere aktaralım istedik.
Kaynak: Steam Duyuru Panosu
Siz bu durum ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Konu dışı
Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Koronavirüs haritasını yayınladı!
T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Koronavirüs haritasını nihayet yayınladı. Günlük olarak site içerisinden Koronavirüs vaka sayısını, ölüm sayısını ve iyileşen hastaların sayısını anlık olarak görüntüleyebiliyorsunuz.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye içerisinde yer alan vakaların anlık olarak takip edilebileceği bir internet sitesi faaliyete geçirileceği belirtilmişti.
Site içerisinden Koronavirüs’le ilgili tanı sayısı, iyileşen sayısı ve ölen vaka sayıları yayınlanıyor. Ülkemizdeki vakaları takip edebileceğiniz gibi dünya üzerindeki vakaları da bu adres üzerinden takip edebilmeniz mümkün.
Dünya üzerindeki bazı ülkeler içerisinde yer alan şehirlerdeki rakamları da görebiliyorken Türkiye’de henüz şehir veya ilçe bazlı herhangi bir resmi açıklama yapılmış durumda değil.
An itibarıyla ülkemizde; 7.402 konulmuş tanı, 70 iyileşen vaka ve 108 can kaybı bulunuyor. Dünyada ise salgının etkileri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. 29.03.2020 tarihi itibarıyla 657.691 tanı konulan hasta, 139.263 iyileşen insan ve de 30.438 ölüm rakamı bulunuyor.
Ayrıca site içerisinde günlük istatistikler dışında sağ üst taraftaki tuşa basarsanız çeşitli seçeneklerle karşılaşıyorsunuz. Türkiye ve dünyadan ilk vakaların çıkış tarihleri, ilk ölen ve ilk iyileşen hastaların istatistikleri de sırasıyla paylaşılmış. Bunların dışında virüsün tarihçesini ve ölüm oranlarını da görebiliyorsuz elbette.
Anlık Koronavirüs tablosunun harita eşliğinde yayınlandığı siteye erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Telpa’ya verilen konkordato süresi 1 yıl uzatıldı!
Telpa’ya hatırlarsanız geçtiğimiz sene İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat etmiş ve konkordato başvurusunda bulunmuştu. Mahkemede verilen sonuç neticesinde 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmişti.
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Geçtiğimiz günlerde mahkemenin ikinci görüş günü gerçekleşti ve İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce karar tekrardan onandı. General Mobile’ın sahibi olan telefon distribütörü Telpa Telekomünikasyon Ticaret AŞ’ye 1 yıl süreyle ikinci mühlet hakkı mahkeme kararınca onandı.
Daha önce 3 ay geçici mühlet kararı verilmişti
General Mobile 4G ve 5 Plus modelleri gibi Türkiye’de bir dönemler yüksek satış rakamları gösteren cihazlar piyasaya süren şirket konkordato kararı sonucunda 3 ay geçici mühlet kararı uygulamıştı. Kararın verildiği tarihten günümüze 3 ay geçti ve ikinci davada ise 1 yıl süre ile “kesin mühlet” verilmesi yönünde karar çıktı.
Davanın ikinci duruşmasının kararı, aşağıdaki gibi sonuçlandı;
Telpa’ya açılan davanın sebebi bir petrol şirketiydi!
Telpa’nın davasının asıl sebebi, geçmişte petrol şirketiyle yaşadığı birtakım hadiselerden kaynaklanıyor. Alacaklı özel petrol şirketine Samsung ile yaptıkları distribütörlük sebebiyle telefonların teslim edilmesi gerekiyordu. Fakat bu telefonlar olması gerekenden geç teslim edildi. Bunun üzerine şirket Telpa’ya dava açtı ve davaların bir kısmını Telpa’nın lehine sonuçlandı.
Şirketin CEO’su ve davacı Sebahattin Yaman konuyla ilgili geçmişte davayı aktif olarak takip ettiklerini kazandıkları davalar olduğu için de davayı takibi bıraktıklarını belirtmişti. Yakın zamanda yaptıkları açıklamalarda da petrol şirketiyle anlaşmaya oturup uzlaşma yoluna gideceklerini öne sürmüştü.
Fakat görüyoruz ki, firmanın ayrı bir şirketleşme olarak nitelendirdiği ama Telpa’nın geçmişteki açıklamalarında “satın alınma“ya gidildiği belirtilen General Mobile’da bir küçülme süreci yaşanıyor. Şirketin bazı çalışanları işten çıkarılmak zorunda kaldılar. Özellikle bu kişiler, piyasaya çıkardıkları akıllı telefonların tasarım ve piyasaya sürülmesinden sorumlu olan kişilerdi.
Türkiye’de yerli üretim çemberi gittikçe daralıyor. Vestel’in de halihazırda sessiz soluksuz raflara sürdüğü Venüs Z40 modeli de Türkiye’de üretimi gerçekleşmemişti.
Konu dışı
GSMA, iptal edilen MWC 2020 için para iadesi yapacak!
GSMA, MWC 2020 (Mobil Dünya Kongresi 2020) için para iadesinde bulunduğunu açıkladı. İçerisinde bulunduğumuz bu zor günlerde şirketler için çok faydası olduğunu düşünüyoruz.
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Şirket, Barcelona’da senelerdir aralıksız düzenlemiş olduğu MWC 2020 (Mobil Dünya Kongresi 2020) etkinliği için geri ödeme yaptığını duyurdu. MWC 2020, uluslararası düzeyde iptal edilen ilk etkinlik olarak tarihe geçmişti.
Bugün ise şirket müşterilerine finansal tazminat teklifinde bulundu. GSMA’ın CEO’su John Hoffman verdiği röportajda ekonomik geri ödeme fonu oluşturduklarını onayladı. Verilen paketin detayları aynen şu şekilde;
- Etkinliğe bilet alan herkes istediği takdirde biletini iade edebilecek.
- Etkinlikte belirlenmiş bir alana maximum 5.500 Euro ödeyen şirketler bu tutarı geri alabilecekler. İsterlerse önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan etkinlik için kredi olarak da kullanabilecekler.
- Oluşturulan yapı ise ödeme alınmak istenmediğinde şöyle çalışıyor. Önümüzdeki seneler için verdiğiniz para %100’ünden değil %125’inden hesaplanacak. (En iyi durumda 6.875 Euro olarak hesaplanır.) Önümüzdeki sene kredi kullanımı olan şirket kredinin %65’lik tutarını kullanabilir. 2022 için %35’lik kısmı ve 2023 yılı için %25’lik kısmı aktif olarak krediden alınır.
- 5.500 Euro’yu aşan şirketler için ise avantajlı kredi planları yaratıldı. Yine de paralarını geri almak isterlerse markalar %50’sine kadar geri ödeme talep edebilecekler.
GSMA, öyle bir para ödeme sistemi yapmış ki etkinliğin üç sene kesin olarak devam etmesi gerekiyor bunun üzerine büyük yatırım yapan şirketler önümüzdeki yıllarda neredeyse hiç para ödemiyorlar veya kısmi bir tutar ödüyorlar.
Firmanın yeni kredi sistemi MWC 2020’nin ekonomik etkilerini biraz olsun azaltmaya yönelik olarak oluşturuluyor. Böylece şirketler, gelecekte gerçekleşen olağanüstü durumlarda olumlu vizyonlarının kaybetmemeleri hedefleniyor.