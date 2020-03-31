Steam, otomatik güncelleme hizmetlerini kısıtladı

Covid-19 salgını sırasında insanların eve kapanmasıyla beraber artan ağ trafiğinin yüküne karşı önlem almaya çalışan şirketlere, bir yenisi daha eklendi. Daha önce Netflix, ve Youtube’un birtakım önlemler aldığını duyurmuştuk. Şimdi ise bu kervana Steam de katıldı. Steam, otomatik güncelleme hizmetlerini kısmi olarak askıya aldı.

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Steam üzerinden güncelleme yapmak istediğinizde, bu işlemi manuel olarak gerçekleştirebileceksiniz

Muhtemelen Valve, Covid-19 salgını sırasında insanların evde vakit geçirmeye başlamasıyla artan ağ trafiğindeki yük ile baş edebilmek ve sunucularının artan yük altında sağlıklı hizmet vermeye devam edebilmesi için; otomatik güncelleme hizmetlerini kısmen devre dışı bıraktı. Fakat bu tabiki de güncelleme yapamayacaksınız anlamına gelmiyor. Hala manuel olarak kendinize bir güncelleme takvimi belirleyebilir veya güncellemeleri yüklemek istediğiniz zaman bu işlemi yine manuel olarak çok basit bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu uygulama ile Steam, kullanımın pik yaptığı dönemlerde yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçebileceğini düşünüyor. Yalnızca, Steam eskisi gibi otomatik olarak bütün güncellemeleri anında işleme koymak yerine bant trafiğinin yoğun olmadığı zaman dilimlerini tercih edecek. O yüzden oyunseverler için korkulacak bir durum yok; fakat güncellemelerinizi gözden kaçırmamanız için bu durumu sizlere aktaralım istedik.

Kaynak: Steam Duyuru Panosu

Siz bu durum ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!