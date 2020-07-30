Oyun
Steam ödemelerinde ülke kartı zorunluluğu geldi!
Steam ödemelerinde ülkeye ait ödeme kartı kullanımı zorunluluğu getirdi. Kullanıcılar oyunları satın alırken oyunu aldıkları marketin bulunduğu ülkeye ait kart kullanmak zorunda kalacak.
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Steam bölgesel fiyatlandırma politikası ile özellikle alım gücü düşük ülkelere iyi fiyatlar sunmakta. Ancak VPN sayesinde diğer ülkelerde bulunan kullanıcılar da bu fiyatlandırmadan yararlanma imkanına sahip olabiliyordu. Ancak Steam getirdiği yeni düzenleme ile VPN ile oyun alımlarını engellemiş gibi gözüküyor. Örneğin yurtdışında 50-60 dolar gibi fiyatlarla satılan oyunlar ülkemizde 100 TL altına satın alınabilmekte. Yurtdışında bulunan kullanıcılar da VPN kullanarak oyunları bu şekilde alabilmekteydi. Ancak artık bu imkanları olmayacak, çünkü Türkiye’ye ait bir kredi/banka kartı kullanmaları gerekecek.
Valve has recently made changing your store country more strict, which requires completing a purchase using a payment method from that country.
This should hinder the ability of using VPNs to buy games cheaper. pic.twitter.com/IozwoO6gsi
— Steam Database (@SteamDB) July 29, 2020
Ülkemizdeki Steam kullanıcıları açısından bu durum, ileride herhangi başka bir sorun doğurmadığı sürece olumlu gözüküyor. Çünkü bölgesel fiyatlandırma yapmak istemeyen firmalar için en büyük sebep bu durumun suistimal edilmesiydi. Yeni düzenleme ile beraber hem ülke bazlı fiyatlandırma yapıp şüpheleri olan firmalar, hem de bu suistimalleri neden olarak gösteren firmalar için soru işaretleri de azalmış oldu.
Oyun
PUBG, Hindistan’da yasaklanabilir
PUBG ile birlikte bazı Çin menşeili uygulamalar Hindistan’da incelemeye alındı. Geçtiğimiz ay TikTok da dahil olmak üzere 59 adet Çinli uygulamaya yasak getiren Hindistan hükümeti, ülkedeki yasaklı uygulamalar listesini genişletebilir.
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Hindistan’da PUBG yasaklanabilir
Çin henüz ABD ile arasındaki problemi çözememişken, Hindistan ile arasındaki yoğun gerilim de gün geçtikçe artıyor. Daha önce 59 Çinli uygulamayı yasaklayan Hindistan, iki ülke arasındaki gerilimi alevlendirecek bir adım daha atabilir. The Ecomonic Times dergisinin haberine göre hükümet aralarında PUBG’nin de bulunduğu 275 tane daha Çinli uygulama ve oyunu, ulusal güvenliğini ve kullanıcıların gizliliğini ihlal etmeye sebebiyet verecek ciddi açıklar barındırdığı gerekçesiyle incelemeye aldı. Söz konusu listede; Tencent firması tarafından geliştirilen PUBG, Alibaba Group bünyesinde hizmet veren AliExpress ve Xiaomi‘nin TikTok benzeri video paylaşım servisi Zili olmak üzere toplam 275 adet popüler mobil oyun ve uygulama bulunuyor.
İnceleme sonucunda hükümet bu uygulamaların tamamını veya bir kısmını yasaklayabileceği gibi, hiçbirini de yasaklamayabilir. Ayrıca PUBG’nin yasaklanmasının büyük tepkilere yol açacağı düşünülüyor. Çünkü Hindistan PUBG’nin en popüler olduğu ülkelerden biri olmasının yanı sıra, toplam indirilme sayısının %24‘ünü oluşturması ve 175 milyon aktif kullanıcıya sahip olması sebebiyle PUBG için oldukça önemli bir pazar. Yasaklandığı takdirde uygulama marketlerinden kaldırılacak ve kullanıcılar kendi cihazlarında onu ve diğer uygulamaları çalıştıramayacak.
Bununla birlikte Hindistan hükümetinin, geçen ay erişim engeli getirdiği uygulamalara alternatif olarak ortaya çıkan 47 uygulamayı da geçtiğimiz günlerde yasakladığı bildirildi.
Oyun
Star Wars: Squadrons ön siparişte!
Star Wars‘ın son oyunu Star Wars Jedi: Fallen Order‘ın yakaladığı başarı sonrası, EA çok zaman geçmeden yeni Star Wars oyunu ile oyuncuların karşısına çıkıyor. Serinin yeni oyunu Star Wars: Squadrons 2 Ekim‘de oyuncularla buluşacak.
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Star Wars serisinin yeni oyunu Star Wars: Squadrons 2 Ekim‘de piyasaya çıkıyor. PC, PS4 ve Xbox platformlarına çıkış yapacak oyun ayrıca VR desteği de sunacak. Squadrons‘un en önemli özelliği ise tüm oyun platformları için ortak bir oyun oynama imkanı sunacak olması. Yani PC, PS4 ve Xbox kullanıcıları oyunu beraber oynayabilecek.
Oyun Xbox Store‘da 278 TL, Steam ve Epic Store‘da 279.99 TL, Origin‘de 39.99 €, Playstation Store‘da ise 279 TL fiyatıyla ön siparişe sunuldu. Oyunu ön siparişle almanız durumunda oyun içinde kullanabileceğiniz
– New Republic Recruit Uçuş Tulumu (Epik)
– Imperial Ace Uçuş Tulumu (Epik)
– New Republic Recruit Starfighter Kaplamaları (Nadir)
– Imperial Ace Starfighter Kaplamaları (Nadir)
– New Republic Recruit Çıkartması (Normal)
– Imperial Ace Çıkartması (Normal)
içerikleri hediye ediliyor. Oyunu Origin, Playstation Store veya Xbox Store‘dan alacakların EA Access üyeliği bulunuyorsa oyunu %10 indirimle alma imkanları olacak.
Oyun
Microsoft Flight Simulator için kapalı beta dönemi başladı!
Simülasyon oyunu severler tarafından büyük bir ilgiyle beklenen Flight Simulator kapalı beta olarak oyunculara açıldı.
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Microsoft Flight Simulator’ın kapalı beta dönemi başladı!
Microsoft Flight Simulator alfa test sürecini tamamladı ve şimdi daha fazla oyuncuya ulaşabileceği kapalı beta sürecine geçti. Alfa testi aşamasına katılan kullanıcılar bu ayın başlarında kapalı betaya erken erişim elde ettiler. Şirket şimdi de kapalı beta sürecinin erken erişim aşamasını tamamladı ve yeni oyunculara erişim tanımaya başladı. Yeni sürümü olan 1.6.13 kapalı beta ile birlikte Flight Simulator kafa hareketlerini izleme çözümü olarak TrakIR desteğine sahip. Bu özellik hangar menüsünde, uçak içerisinde ve kovalamaca kamera açılarında kullanılabilir.
Bunların yanı sıra 9 yeni uçak tasarımı, dört uçuş eğitimi ve 22 iniş görevi de simülasyona eklendi. Eklenen görevler ve tasarımlar hakkında daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz. Kapalı beta sürümünde bulunan yeni uçakların listesi:
- Aviat Pitts Special S2S
- Extra 330LT
- Flight Design CTSL
- Icon A5
- JMB Aircraft VL-3
- Robin Cap10
- Zlin Aviation Savage Cub
- Textron Aviation Beechcraft King Air 350i
- Textron Aviation Cessna Citation CJ4
Flight Simulator 18 Ağustos’ta Windows 10 için Microsoft mağazası aracığıyla satın alınabilecek. Mağaza üzerinde simülasyonun birden fazla sürümü satın alınabilir olacak. Oyun ayrıca PC için Xbox Game Pass aboneliğinde de mevcut olacak. Fiziksel sürümü ise 10 adet çift katmanlı DVD ve bir el kitapçığı ile birlikte Avrupa’da satışa sunulacak. Fiziksel sürümünün ülkemizde satışa sunulacağı ile ilgili henüz net bir bilgi yok.