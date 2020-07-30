Spotify, ikinci çeyrek verilerini açıkladı!

Canalys isimli araştırma şirketi tarafından yayınlanan verilere göre Huawei, satış adetlerinde, 2020 yılının 2. çeyreğinde, Samsung da dahil olmak üzere bütün akıllı telefon üreticilerini geride bırakmayı başardı. Bu, uzun bir süre sonra, bir çeyreği Apple ve Samsung’un lider tamamlayamadığı ilk dönem olarak göze çarpıyor. 2. çeyrekte %5 düşüş ile 55.8 milyon satış adedi yakalayan Huawei 1. sıraya oturmayı başarırken; satışlarda bir önceki yılın aynı çeyreğine nazaran %30’a varan düşüş yaşayan Samsung, 53.7 milyon satış adedinde kalarak 2. sıraya geriledi.

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Birçok kısıtlamaya rağmen Huawei yeni başarılara imza atmaya devam ediyor

Bildiğiniz üzere, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Huawei’ye uygulanan kısıtlamalar devam ediyor. Bu kısıtlamalar dolayısıyla Huawei, Çin dışındaki pazarlarda büyük zorluklar yaşıyor. Hatta bundan dolayı Huawei’nin deniz aşırı satışlarında, 2020 yılının 2. çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla %27 oranında bir düşüş yaşanmış durumda. Buna karşılık ise, Çin pazarındaki satışları %8 artmış durumda. Bu sayede Huawei, şuanda satışlarının %70’lik bölümünü Çin pazarında gerçekleştiriyor. Bu yükselişte, pandemi döneminin Çin’de nispeten daha kısa sürede atlatılmış olmasının ve ekonomik durgunluğun kısa süreli olarak yaşanmış olmasının payı olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Bu şaşırtıcı başarı hakkında konuşan; Canalys Araştırma’nın üst düzey yetkililerinden Ben Stanton’a göre bu durum, geçmişte ön görülebilmesi çok zor bir durum idi. Ben Stanton, “Covid-19 gibi bir salgın gerçekleşmeseydi Huawei, diğer ekonomilere göre güçlü konumda kalan Çin ekonomisinin desteğini arkasına almış olamazdı ve bugün bu sonuçları muhtemelen görmezdik. Öte yandan bu süreçte Samsung, Çin pazarında çok küçük satış adetleri ile varlığını sürdürüyor. Brezilya, Hindistan, Avrupa ve A.B.D. gibi güçlü oldukları pazarlarda ise, salgın dolayısıyla satışlarda ciddi düşüşler yaşadılar. Bütün bunlar da Huawei’nin liderliği ele geçirmesine sebep oldu.” şeklinde konuştu.

Canalys analistlerinden Mo Jia ise, “Huawei için liderliği ele geçirmek ne kadar önemli gibi gözükse de; bunu sadece kendi yerel pazarında yapabiliyor olması pek umut verici bir durum değil. Huawei’nin dış pazarlardaki ağırlığının ve yatırımlarının artması şirketin geleceği için önemli bir rol oynuyor. Ayrıca içinde bulunduğumuz koşulları göz önüne alır isek, Huawei’nin bu başarıyı uzun vadeli olarak sürdürebilmesi mümkün gözükmüyor. Avrupa gibi önemli pazarlar da, Huawei’ye karşı yavaş yavaş cephe almaya başlamış durumda. Bütün bunları göz önüne aldığımızda, Covid-19 sonrası dönemde ekonomiler toparlanmaya başladığında, Huawei bu gücünü ve başarısını sürdüremeyecek anlamına geliyor.” şeklinde konuştu.

Peki ya siz neler düşünüyorsunuz? Sizce Covid-19 sonrası dönemde Huawei yeniden istatistiksel başarılarını istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam edebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!