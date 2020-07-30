Haber
Spotify, ikinci çeyrek verilerini açıkladı!
Spotify, ikinci çeyrek finansal raporunu paylaştı. Paylaşılan verilerde Spotify’ın aylık kullanıcı sayısının 299 milyona ulaştığı görüntülendi. Bu veriler, yıllık bazda %29, ilk çeyreğe göre ise %5’lik bir artış olduğunu gösteriyor.
İlginizi çekebilir: Galaxy Note 20, optimize edilmiş Exynos 990 ile gelecek!
İkinci çeyrek Spotify için nasıl geçti?
Paylaşılan rapora göre Premium abonelerden elde edilen gelirlerde önemli bir artış bulunuyor. Fakat COVID-19 pandemisinin ardından gelen belirsizlik nedeniyle serbest para akışında azalma görüldü. Kuzey Amerika‘daki büyüme ve kullanıcı sayısındaki artış, 2019’dan bu yana istikrarlı bir şekilde ilerleyerek şirketin beklentilerini aştı. Hindistan da Spotify’ın beklentilerini aşan bir başka pazar olarak karşımıza çıkıyor. Bunun başlıca nedeni ise bölgede yapılan pazarlama kampanyalarının güçlü bir şekilde kullanıcıları etkilemesi.
Spotify, Latin Amerika’da %33, diğer ülkelerde ise %58’lik önemli bir artışa sahip. Şirket hem sunduğu servisler hem de çeşitli abonelik fırsatları ile kullanıcıları kendine çekmeyi başarıyor. Nisan ve Mayıs aylarında kullanıcı sayısı bazı bölgelerde daha yavaş artış gösteriyordu. Fakat Haziran ayında büyüme yeniden ivmelendi. Şirket, Latin Amerika‘da daha büyük bir başarı beklerken Kuzey Amerika ile bu açığı kapattığını belirtiyor.
Spotify, 30 Haziran itibariyle küresel tüketim saatlerinin COVID-19 salgını öncesine döndüğünü açıkladı. Tüm bölgelerin toparlandığı ve Asya Pasifik ile Avrupa‘nın buna öncülük ettiği belirtildi. Şirketin kullanıcı dostu olması bu artış ve toparlanmadaki en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor.
Haber
Huawei, 2. çeyrekte global pazarda Samsung’u geride bırakarak 1. sıraya yükseldi
Canalys isimli araştırma şirketi tarafından yayınlanan verilere göre Huawei, satış adetlerinde, 2020 yılının 2. çeyreğinde, Samsung da dahil olmak üzere bütün akıllı telefon üreticilerini geride bırakmayı başardı. Bu, uzun bir süre sonra, bir çeyreği Apple ve Samsung’un lider tamamlayamadığı ilk dönem olarak göze çarpıyor. 2. çeyrekte %5 düşüş ile 55.8 milyon satış adedi yakalayan Huawei 1. sıraya oturmayı başarırken; satışlarda bir önceki yılın aynı çeyreğine nazaran %30’a varan düşüş yaşayan Samsung, 53.7 milyon satış adedinde kalarak 2. sıraya geriledi.
İlginizi çekebilir: Huawei Talkband B6, 4 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak
Birçok kısıtlamaya rağmen Huawei yeni başarılara imza atmaya devam ediyor
Bildiğiniz üzere, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Huawei’ye uygulanan kısıtlamalar devam ediyor. Bu kısıtlamalar dolayısıyla Huawei, Çin dışındaki pazarlarda büyük zorluklar yaşıyor. Hatta bundan dolayı Huawei’nin deniz aşırı satışlarında, 2020 yılının 2. çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla %27 oranında bir düşüş yaşanmış durumda. Buna karşılık ise, Çin pazarındaki satışları %8 artmış durumda. Bu sayede Huawei, şuanda satışlarının %70’lik bölümünü Çin pazarında gerçekleştiriyor. Bu yükselişte, pandemi döneminin Çin’de nispeten daha kısa sürede atlatılmış olmasının ve ekonomik durgunluğun kısa süreli olarak yaşanmış olmasının payı olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
Bu şaşırtıcı başarı hakkında konuşan; Canalys Araştırma’nın üst düzey yetkililerinden Ben Stanton’a göre bu durum, geçmişte ön görülebilmesi çok zor bir durum idi. Ben Stanton, “Covid-19 gibi bir salgın gerçekleşmeseydi Huawei, diğer ekonomilere göre güçlü konumda kalan Çin ekonomisinin desteğini arkasına almış olamazdı ve bugün bu sonuçları muhtemelen görmezdik. Öte yandan bu süreçte Samsung, Çin pazarında çok küçük satış adetleri ile varlığını sürdürüyor. Brezilya, Hindistan, Avrupa ve A.B.D. gibi güçlü oldukları pazarlarda ise, salgın dolayısıyla satışlarda ciddi düşüşler yaşadılar. Bütün bunlar da Huawei’nin liderliği ele geçirmesine sebep oldu.” şeklinde konuştu.
Canalys analistlerinden Mo Jia ise, “Huawei için liderliği ele geçirmek ne kadar önemli gibi gözükse de; bunu sadece kendi yerel pazarında yapabiliyor olması pek umut verici bir durum değil. Huawei’nin dış pazarlardaki ağırlığının ve yatırımlarının artması şirketin geleceği için önemli bir rol oynuyor. Ayrıca içinde bulunduğumuz koşulları göz önüne alır isek, Huawei’nin bu başarıyı uzun vadeli olarak sürdürebilmesi mümkün gözükmüyor. Avrupa gibi önemli pazarlar da, Huawei’ye karşı yavaş yavaş cephe almaya başlamış durumda. Bütün bunları göz önüne aldığımızda, Covid-19 sonrası dönemde ekonomiler toparlanmaya başladığında, Huawei bu gücünü ve başarısını sürdüremeyecek anlamına geliyor.” şeklinde konuştu.
Peki ya siz neler düşünüyorsunuz? Sizce Covid-19 sonrası dönemde Huawei yeniden istatistiksel başarılarını istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam edebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Haber
2021 Peugeot 3008 tasarım detayları sızdırıldı!
C sınıfının iddialı SUV modelleri arasında yer alan Peugeot 3008, önümüzdeki dönemde makyajlı yüzü ile yollarda olmaya hazırlanıyor. Makyajlı 3008’in tasarım görüntüleri ve motor detayları, markaya yakın kaynaklar tarafından sürpriz bir şekilde ortaya çıkarıldı!
İlginizi çekebilir: Konami oyun bilgisayarı üretmeye başladı!
Peugeot 3008, fark yaratan makyajlı yüzü ile ortaya çıktı!
İkinci jenerasyonu ile 2016 yılında duyurulan Peugeot 3008, aykırı tasarımı sayesinde pek çok otomobil tutkununun beğenisini kazanmayı başardı. Artık Fransız SUV’un makyaj zamanı yaklaşırken, ortaya çıkan görüntüler de bu makyaj operasyonunun detaylarını doğruluyor. Bir Peugeot forumunda yayınlanan görsellere göre özellikle aracın ön yüzünde önemli yenilikler bekleniyor.
Makyajın ağırlıklı olarak etkilediği ön bölüm, tıpkı yeni 208 ve 508 modellerinde olduğu gibi keskin hatlara kavuşmuş. Daha geniş bir ızgara alanına sahip olduğu görülen yeni 3008’de tampona doğru ince şekilde inen LED aydınlatma dikkat çekiyor. Ön farlara ek olarak konumlandırılan bu alanda gündüz farları ve sinyal grubu bulunuyor. Ayrıca GT-Line donanımında olacağı düşünülen yan havalandırma girişleri de aracın ön yüzündeki yenilikleri tamamlıyor.
Peugeot 3008’in arka bölümündeki yenilikler ise daha sınırlı şekilde tutulmuş. Stop grafikleri yenilenirken, egzoz uçları da daha geniş bir görünüme kavuşacak. Bunun yanı sıra iç mekandaki farklılıklar arasında daha büyük bir ekrana sahip olan bilgi-eğlence sistemi ve mavi renkli ambiyans aydınlatması bulunuyor.
2021 Peugeot 3008, kaputunun altındaki mevcut motor seçeneklerini korumaya devam edecek gibi görünüyor. 130 beygir gücündeki 1.2 litrelik benzinli ünite giriş seviyesinde yer alırken, 180 beygirlik 1.6 litre PureTech motor ona eşlik ediyor. Dizel tarafında ise 130 beygirlik 1.5 litre ve 180 beygir 2.0 litre BlueHDi motor güç verecek. Ayrıca 180 ve 200 beygir güç üreten iki plug-in hibrit opsiyonu da motor seçeneklerini tamamlayacak.
Google One Android ve iOS için 15GB ücretsiz yedekleme alanı sunuyor!
Büyük teknoloji şirketlerinin son yıllarda bulut teknolojilerine çok büyük yatırımlar yaptıklarını biliyoruz. Bu yatırımlar ile doğru orantılı olarak günlük hayatımızda da bulut teknolojilerini kullanan birçok teknolojiye giderek alışıyoruz. Son olarak Google, One uygulaması ile akıllı telefon kullanıcılarına 15GB bulut depolama imkanı sunduğunu açıkladı.
İlginizi çekebilir: Konami oyun bilgisayarı üretmeye başladı!
Google One Android ve iOS için 15GB ücretsiz yedekleme alanı sunuyor!
Geçtiğimiz yıl Google, 2018’de başlattığı yeni bulut depolama hizmeti olan Google One’a telefon yedekleme seçeneğini eklemişti. Android kullanıcıları zaten böyle bir imkana sahip ancak Google One orijinal kalitede fotoğraflar ve videolar yedeklemenin yanı sıra MMS mesajları gibi daha detaylı bir yedekleme imkanı sunuyor. Bu özellik şimdiye kadar uygulama aboneliği gerektiriyordu ve 1.99 dolar fiyatlandırmaya sahipti.
Bugün teknoloji devi Android telefon yedeklemelerini artık Google One uygulaması aracılığı ile ücretsiz olarak sunduğunu duyurdu. Bu ücretsiz olarak 15GB bulut depolama alanına sahip olacağımız anlamına geliyor. Kullanıcıların bütün ihtiyaçları için yeterli olmayabilir ancak yine de ücretsiz olarak sunulan hizmet oldukça kullanışlı. Google ayrıca iOS için de Google One’ı yayınlayacağını duyurdu ve iOS kullanıcılarının da ücretsiz bulut depolama alanına sahip olacağını açıkladı.
Uygulama birtakım güncellemelere de sahip. Kullanıcıların bulut üzerinde depoladıkları verilerini daha kolay yönetmelerini sağlayan yeni bir Depolama sekmesi eklendi. Bu özellik ile birlikte Google Drive, Fotoğraflar ve Gmail üzerinde silmek isteyebileceğiniz büyük dosyalarınızı tespit etmenizi de oldukça kolaylaşıyor. Bu özelliğe aynı zamanda Google One’ı web tarayıcınız üzerinden kullandığınızda da ulaşabileceksiniz. Android için Google One uygulaması cihazlar ile birlikte kurulu olarak gelmese dahi buradan indirebilirsiniz. iOS uygulaması henüz mevcut değil fakat yakında yayınlanacak.