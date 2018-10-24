Steam indirim tarihleri belli oldu!

Oyun severleri yakın ilgilendiren haber geldi. Dünyanın en büyük oyun platformu olarak kabul edilen Steam’in merakla beklenen indirimlerinin tarihi belli oldu. Üç indirim tarihi birden basına sızdı.

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Steam Cadılar Bayramı indirimi 4 gün sürecek

Steam platformunun en yakın indirimi her yıl yaptığı Cadılar Bayramı indirimi olacak. Bu indirim 29 Ekim’de başlayacak ve 4 gün sürecek. Platform sonbahar indirimlerini ise 20 Kasım’da başlatacak ve bu indirim 6 gün sürecek. Steam’in en uzun indirimi ise kış indirimi olacak, 21 Aralık’ta başlayacak bu indirim tam 14 gün boyunca devam edecek.

Cadılar Bayramı ile ilgili henüz hangi içeriklerin indirime gireceği belli olmazken, yakın bir tarihte Steam’in bu listeyi açıklayacağı söyleniyor. Ayrıca PlayStation ve Xbox platformlarında da Cadılar Bayramı indirimleri olacak. Platformlar arasında karşılaştırma yaparak bu indirimlerden en faydalı şekilde yararlanabilirsiniz.