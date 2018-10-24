Facebook, Messenger 4’ü duyurdu

Facebook bugün, yeni ve sadeleştirilmiş Messenger 4’ü duyurdu. Tasarımının sadeliği ve bağlantı kurma odaklı güçlü özellikleriyle öne çıkan Messenger 4, önümüzdeki haftalarda tüm dünyada kademeli olarak kullanıma sunulacak.

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Facebook, Messenger 4 ile daha kolay kullanım sunacak

Messenger’ın şu anda var olan dokuz sekmesini üç sekmeye indirecek olan Facebook, tüm konuşmaları Sohbetler sekmesinin en önemli yerinde konumlandıracak. Ayrıca, insanlar Messenger 4’ün Kişiler sekmesine tıkladıklarında arkadaşlarını bulabilecek, insanların hikayelerini izleyebilecek ve çevrimiçi olan herkesi görebilecek. Keşfet sekmesiyle ise son tekliflerden haberdar olmak adına işletmelere bağlanabilecek, Instant Games’de oyun oynayabilecek, bir sonraki seyahatlerini ayarlayabilecek, haberleri takip edebilecek ve bunun gibi birçok şeyi yapabilecekler.

İnsanların Messenger’da özel kullanıcı adları, emojiler ve sohbet renklerini kullanarak kendilerini ifade etmeyi çok sevdiklerini biliyor. Messenger 4’e getirdiği yenilikle insanlara konuşmalardaki sohbet balonlarını kişiselleştirmeleri için birden fazla renk kullanabilme fırsatı verecek.

Her gün kullanılan bir uygulamanın yeni versiyonuna alışmanın zaman alabileceğinin farkında olan Facebook, Messenger 4’ü aşamalı olarak kullanıma sunacak.