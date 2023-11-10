Valve, oyun dünyasını sarsmaya hazırlanıyor. Steam Deck serisinin yeni üyesi olan Steam Deck OLED, göz alıcı özellikleri ile dikkat çekiyor. Steam Deck OLED’in teknik özellikleri ve fiyatlandırması hakkında tüm detayları sizler için derledik.

Valve’den Yeni Nesil Oyun Konsolu: Steam Deck OLED

Steam Deck OLED, gücünü 6 nm AMD APU’dan alıyor. 2,4-3,5 GHz hızında çalışan Zen 2 4 çekirdekli/8 iş parçacıklı CPU ve 1,6 GHz hızında çalışan 8 işlem birimine sahip RDNA 2 GPU, oyun deneyiminizi zirveye taşıyor.

Cihaz, 16 GB LPDDR5 RAM ile donatılmış ve depolama seçenekleri arasında 512 GB veya 1 TB NVMe SSD bulunuyor.

Bu muhteşem cihaz, 7,4 inç boyutunda HDR OLED ekrana sahip. 1280 x 800 çözünürlüğü, 1.000.000:1 kontrast oranı ve 90Hz’e kadar yenileme hızı, oyunların daha önce hiç olmadığı kadar net ve canlı görünmesini sağlıyor. Yüksek performanslı dokunmatik işlevselliği de unutulmamış.

Steam Deck OLED, aynı zamanda kapsamlı bir kontrol yelpazesi sunuyor. Gamepad kontrolleri, kullanıcıların oyun deneyimini özelleştirmesine olanak tanırken, 6 Eksenli bir IMU, gelişmiş kontrol hassasiyeti sunuyor.

Bağlanabilirlik konusunda da Steam Deck OLED, rakiplerinin önünde. Üç bantlı Wi-Fi 6E radyo, Bluetooth 5.3, çok kanallı ses desteği, çift mikrofon dizisi ve daha fazlası ile her türlü bağlantı ihtiyacınıza cevap veriyor.

Yeni Steam Deck, 16 Kasım itibarıyla satışa sunulacak. İki depolama seçeneği mevcut. 512 GB’lık versiyon 549 dolar, 1 TB’lık versiyon ise 649 dolar olarak fiyatlandırıldı.

Ayrıca, cihazın sınırlı sayıda üretilen özel bir versiyonu, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da 679 dolara satışa sunulacak.

Steam Deck OLED, oyunseverlere olağanüstü bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Bu teknolojik harika, oyun dünyasını baştan aşağı değiştirecek gibi görünüyor. Teknoloji severler ve oyun tutkunları, bu cihazı merakla bekliyor.

İlginizi Çekebilir: GTA 6 için geri sayım başladı, Rockstar Games açıkladı

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Valve’in yeni canavarı nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!