Steam Bahar Oyun Festivali başladı. Oyun Geliştiricileri Konferansı‘nın iptal olmasından sonra Steam, Indie oyun geliştiricilerine destek olabilecek oyun festivalini başlattı.

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Steam, Bahar Oyun Festivali‘nde Indie oyun yapımcılarına destek olacak bir kampanya başlattı. 40‘ın üzerinde Indie oyun demo sürümleriyle kullanıcıları sunuluyor. Oyuncular bu sayede Indie oyunları deneyimleme, geliştiriciler de oyunlarını tanıtma şansını buluyor. Önceki festivalde sunulan 12 oyundan sonra bu festivaldeki oyun sayısı önceki festivale göre 2 kattan fazla artış göstermiş oldu.

The Game Awards‘ın yapımcısı Geoff Keighley, Twitter‘da yaptığı açıklamada, iptal edilen Oyun Geliştirici Konferansı‘nda oyunlarını tanıtacak ancak iptal sonrası bu fırsatı bulamayan Indie oyun geliştiricilerine yardım etmek için bu kampanyayı başlattıklarını duyurdu. Kampanya 23 Mart‘a kadar devam edecek.

Ayrıca Steam Oyun Festivali‘nde Indie oyun dışında birçok oyun da kullanıcılara deneyimlemeleri için sunuluyor. Festival hakkında tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.