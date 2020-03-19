Oyun
Steam Bahar Oyun Festivali başladı
Steam Bahar Oyun Festivali başladı. Oyun Geliştiricileri Konferansı‘nın iptal olmasından sonra Steam, Indie oyun geliştiricilerine destek olabilecek oyun festivalini başlattı.
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Steam, Bahar Oyun Festivali‘nde Indie oyun yapımcılarına destek olacak bir kampanya başlattı. 40‘ın üzerinde Indie oyun demo sürümleriyle kullanıcıları sunuluyor. Oyuncular bu sayede Indie oyunları deneyimleme, geliştiriciler de oyunlarını tanıtma şansını buluyor. Önceki festivalde sunulan 12 oyundan sonra bu festivaldeki oyun sayısı önceki festivale göre 2 kattan fazla artış göstermiş oldu.
The Game Awards‘ın yapımcısı Geoff Keighley, Twitter‘da yaptığı açıklamada, iptal edilen Oyun Geliştirici Konferansı‘nda oyunlarını tanıtacak ancak iptal sonrası bu fırsatı bulamayan Indie oyun geliştiricilerine yardım etmek için bu kampanyayı başlattıklarını duyurdu. Kampanya 23 Mart‘a kadar devam edecek.
Ayrıca Steam Oyun Festivali‘nde Indie oyun dışında birçok oyun da kullanıcılara deneyimlemeleri için sunuluyor. Festival hakkında tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Oyun
NVIDIA GeForce Now, abonelik sistemini durdurdu!
Bir süre önce beta sürümünden çıkan bulut tabanlı online oyun servisi NVIDIA GeForce Now, bugünlerde adeta üye patlaması yaşıyor. Beklenmedik üye artışı karşısında sunucular yetersiz kalınca servisin ücretli abonelik hizmeti geçici olarak durduruldu!
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NVIDIA GeForce Now, Coronavirus nedeniyle önemli sayıda üye kazandı!
Tüm dünyayı saran Coronavirus salgını nedeniyle milyonlarca kişi evlerinden dışarı çıkamıyor. Haliyle dünyanın pek çok yerindeki insanlar, boş zamanlarını ilgi çekici aktiviteler ile geçirmek istiyor. Coronavirus nedeniyle evde kalan oyuncuların akınına uğrayan GeForce Now sunucuları ise bu yoğunluğu kaldıramamış gibi görünüyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, servise gösterilen yoğun ilgiden dolayı teşekkür edilerek ücretli abonelik hizmetinin geçici bir süre durdurulduğu belirtildi.
NVIDIA GeForce Now, online bir servis olmasına karşın oyuncuların uzaktan bağlantı kurması ile çalışıyor. Ancak serviste yaşanan yoğunluk, sunucu başı 500 kullanıcı ile sınırlandırılan kapasitenin aşılmasına neden oldu. NVIDIA da mevcut kullanıcılara sorunsuz bir deneyim sağlamak için yeni ücretli üyelik alımlarını durdurdu. NVIDIA topluluk yöneticisi Cory Banks, üyelik alımını açmak için ABD ve Avrupa’daki veri merkezlerine yeni sunucular ekleyeceklerini belirtti.
Ücretli ve ücretsiz üyelik olarak iki farklı kullanım şekli bulunan GeForce Now, ücretsiz üyeliğinde kullanıcılara oturum başı 1 saat erişim hakkı tanıyor. Aylık 4.99 dolara satılan ücretli abonelikte ise sunuculara beklemeden erişim ve oturum başı 20 saat kullanım gibi avantajlar barındırıyor.
Konu dışı
Steam, tarihinin en yoğun hafta sonunu yaşadı
Bu hafta sonu Steam tarihindeki en yoğun hafta sonu yaşandı. 20.313.451 kullanıcı Steam hesaplarına giriş yaptı. Bu Steam’in tarihinde 20 milyon kullanıcının bir gün içinde giriş yaptığı ilk kayıt olarak tarihe geçti. Öte yandan 6.4 milyon kullanıcı ise aktif olarak oyun oynadı.
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Steam neden bu kadar yoğun bir hafta sonu geçirdi
Geçtiğimiz hafta sonunda uygulama üzerinde herhangi bir yenilik, kampanya vs. bulunmamasına rağmen aktif kullanıcı sayısında büyük bir artış yaşandı. 20 milyon aktif girişin üzerine ilk kez çıkılan Steam’de; aynı anda oyunda bulunan 6.4 milyon kullanıcı vardı. Uygulama üzerinde oyun oynayan 6.4 milyon kullanıcının büyük bir bölümü ise klasikleşmiş oyunları oynamayı tercih etti. 1.024.845 kullanıcı tercihini Counter Strike: Global Offensive oynamaktan yana kullanırken; 701.632 kullanıcı Dota 2; 515.050 kullanıcı da PUBG oynamayı tercih etti. Steam’in bu suni yükselişi ise artan karantina kararlarından ve toplumsal endişelerden kaynaklı olarak gerçekleştiğinden dolayı bizleri pek de şaşırtmadı.
Bildiğimiz üzere dünya genelinde yayılan Covid-19 salgını dolayısıyla insanlar evlerinde daha çok vakit geçirmeye başladı. Bu durum birçok sektörde düşüş yaratsa da Steam’in işine yaramış olmalı. Bu sayede şirket tarihinde en yüksek aktif oyuncu sayısına ulaşıldı. Yine de bir an önce salgının durulmasını ve hayatın normale dönmesini temenni ediyoruz.
Kaynak: Steam İstatistik Sayfası
Genel
Corona virüsü yüzünden NBA 2K20 bozuldu!
Dünya Sağlık Örgütü tarafından artık küresel salgın olarak adlandırılan Corona virüsü, dünyaya zarar vermeye devam ediyor. İnsanlara ve endüstrilere verdiği zararları artan virüsün, sıradaki kurbanı ise bir oyun, NBA 2K20!
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NBA ertelenince sorunlar baş gösterdi.
Corona virüsü bildiğiniz üzere bir çok alana sirayet ederek hayatın akışını zora soktu. Dünya genelinde insanların ve şehirlerin karantina altına girdiği şu günlerde pek çok etkinlik de yapılamaz hale geldi. Gerek konferanslar gerek spor etkinlikleri bu virüs sebebiyle ya kısıtlandı yada ertelendi. O ertelenen organizasyonlardan biri de maalesef ki NBA oldu. Önce virüsün yayılmasını engellemek amacıyla maçların seyircisiz oynanacağı açıklanan NBA’de, bazı oyuncuların Corona virüsünü tespit etmek amacıyla yapılan testten pozitif sonuç alması organizasyonun bir süre ertelenmesine yol açtı. Bu erteleme ise ilginç bir şekilde NBA 2K20 oyununu oldukça kötü etkileyecek gibi gözüküyor. Zira NBA 2K20 içerisinde yer alam MyLeague modu, NBA maçlarından veriler alarak güncel olarak oyuncu puanlarını ve istatistiklerini değiştirmekte. NBA maçlarının oynanmayacağını göz önünde bulundurursak oyunda tam olarak ne olacağını kestirmek bir hayli güç.
Oyun sektörünü zaten etkileyen virüsün dijital ortama da hasar vermesi beklenmeyen bir durum. Zira şu an NBA 2K20 geliştiricileri bu problemin çözümü hakkında bir bilgiye sahip değiller. Modun iptal olması bir seçenek olarak masada dururken, bir diğer opsiyon ise son karşılaşmaların baz alındığı istatistikler. Tüm bunlara rağmen kesinleşmiş bir çözüm hala bulunmuyor. Şu an için tüm oyuncular 2K‘in bu konuda yapacağı hareketi beklemekte.