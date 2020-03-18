NVIDIA GeForce Now, abonelik sistemini durdurdu!

Bir süre önce beta sürümünden çıkan bulut tabanlı online oyun servisi NVIDIA GeForce Now, bugünlerde adeta üye patlaması yaşıyor. Beklenmedik üye artışı karşısında sunucular yetersiz kalınca servisin ücretli abonelik hizmeti geçici olarak durduruldu!

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NVIDIA GeForce Now, Coronavirus nedeniyle önemli sayıda üye kazandı!

Tüm dünyayı saran Coronavirus salgını nedeniyle milyonlarca kişi evlerinden dışarı çıkamıyor. Haliyle dünyanın pek çok yerindeki insanlar, boş zamanlarını ilgi çekici aktiviteler ile geçirmek istiyor. Coronavirus nedeniyle evde kalan oyuncuların akınına uğrayan GeForce Now sunucuları ise bu yoğunluğu kaldıramamış gibi görünüyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, servise gösterilen yoğun ilgiden dolayı teşekkür edilerek ücretli abonelik hizmetinin geçici bir süre durdurulduğu belirtildi.

NVIDIA GeForce Now, online bir servis olmasına karşın oyuncuların uzaktan bağlantı kurması ile çalışıyor. Ancak serviste yaşanan yoğunluk, sunucu başı 500 kullanıcı ile sınırlandırılan kapasitenin aşılmasına neden oldu. NVIDIA da mevcut kullanıcılara sorunsuz bir deneyim sağlamak için yeni ücretli üyelik alımlarını durdurdu. NVIDIA topluluk yöneticisi Cory Banks, üyelik alımını açmak için ABD ve Avrupa’daki veri merkezlerine yeni sunucular ekleyeceklerini belirtti.

Ücretli ve ücretsiz üyelik olarak iki farklı kullanım şekli bulunan GeForce Now, ücretsiz üyeliğinde kullanıcılara oturum başı 1 saat erişim hakkı tanıyor. Aylık 4.99 dolara satılan ücretli abonelikte ise sunuculara beklemeden erişim ve oturum başı 20 saat kullanım gibi avantajlar barındırıyor.