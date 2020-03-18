Oyun
NVIDIA GeForce Now, abonelik sistemini durdurdu!
Bir süre önce beta sürümünden çıkan bulut tabanlı online oyun servisi NVIDIA GeForce Now, bugünlerde adeta üye patlaması yaşıyor. Beklenmedik üye artışı karşısında sunucular yetersiz kalınca servisin ücretli abonelik hizmeti geçici olarak durduruldu!
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NVIDIA GeForce Now, Coronavirus nedeniyle önemli sayıda üye kazandı!
Tüm dünyayı saran Coronavirus salgını nedeniyle milyonlarca kişi evlerinden dışarı çıkamıyor. Haliyle dünyanın pek çok yerindeki insanlar, boş zamanlarını ilgi çekici aktiviteler ile geçirmek istiyor. Coronavirus nedeniyle evde kalan oyuncuların akınına uğrayan GeForce Now sunucuları ise bu yoğunluğu kaldıramamış gibi görünüyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, servise gösterilen yoğun ilgiden dolayı teşekkür edilerek ücretli abonelik hizmetinin geçici bir süre durdurulduğu belirtildi.
NVIDIA GeForce Now, online bir servis olmasına karşın oyuncuların uzaktan bağlantı kurması ile çalışıyor. Ancak serviste yaşanan yoğunluk, sunucu başı 500 kullanıcı ile sınırlandırılan kapasitenin aşılmasına neden oldu. NVIDIA da mevcut kullanıcılara sorunsuz bir deneyim sağlamak için yeni ücretli üyelik alımlarını durdurdu. NVIDIA topluluk yöneticisi Cory Banks, üyelik alımını açmak için ABD ve Avrupa’daki veri merkezlerine yeni sunucular ekleyeceklerini belirtti.
Ücretli ve ücretsiz üyelik olarak iki farklı kullanım şekli bulunan GeForce Now, ücretsiz üyeliğinde kullanıcılara oturum başı 1 saat erişim hakkı tanıyor. Aylık 4.99 dolara satılan ücretli abonelikte ise sunuculara beklemeden erişim ve oturum başı 20 saat kullanım gibi avantajlar barındırıyor.
Konu dışı
Steam, tarihinin en yoğun hafta sonunu yaşadı
Bu hafta sonu Steam tarihindeki en yoğun hafta sonu yaşandı. 20.313.451 kullanıcı Steam hesaplarına giriş yaptı. Bu Steam’in tarihinde 20 milyon kullanıcının bir gün içinde giriş yaptığı ilk kayıt olarak tarihe geçti. Öte yandan 6.4 milyon kullanıcı ise aktif olarak oyun oynadı.
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Steam neden bu kadar yoğun bir hafta sonu geçirdi
Geçtiğimiz hafta sonunda uygulama üzerinde herhangi bir yenilik, kampanya vs. bulunmamasına rağmen aktif kullanıcı sayısında büyük bir artış yaşandı. 20 milyon aktif girişin üzerine ilk kez çıkılan Steam’de; aynı anda oyunda bulunan 6.4 milyon kullanıcı vardı. Uygulama üzerinde oyun oynayan 6.4 milyon kullanıcının büyük bir bölümü ise klasikleşmiş oyunları oynamayı tercih etti. 1.024.845 kullanıcı tercihini Counter Strike: Global Offensive oynamaktan yana kullanırken; 701.632 kullanıcı Dota 2; 515.050 kullanıcı da PUBG oynamayı tercih etti. Steam’in bu suni yükselişi ise artan karantina kararlarından ve toplumsal endişelerden kaynaklı olarak gerçekleştiğinden dolayı bizleri pek de şaşırtmadı.
Bildiğimiz üzere dünya genelinde yayılan Covid-19 salgını dolayısıyla insanlar evlerinde daha çok vakit geçirmeye başladı. Bu durum birçok sektörde düşüş yaratsa da Steam’in işine yaramış olmalı. Bu sayede şirket tarihinde en yüksek aktif oyuncu sayısına ulaşıldı. Yine de bir an önce salgının durulmasını ve hayatın normale dönmesini temenni ediyoruz.
Kaynak: Steam İstatistik Sayfası
Genel
Corona virüsü yüzünden NBA 2K20 bozuldu!
Dünya Sağlık Örgütü tarafından artık küresel salgın olarak adlandırılan Corona virüsü, dünyaya zarar vermeye devam ediyor. İnsanlara ve endüstrilere verdiği zararları artan virüsün, sıradaki kurbanı ise bir oyun, NBA 2K20!
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NBA ertelenince sorunlar baş gösterdi.
Corona virüsü bildiğiniz üzere bir çok alana sirayet ederek hayatın akışını zora soktu. Dünya genelinde insanların ve şehirlerin karantina altına girdiği şu günlerde pek çok etkinlik de yapılamaz hale geldi. Gerek konferanslar gerek spor etkinlikleri bu virüs sebebiyle ya kısıtlandı yada ertelendi. O ertelenen organizasyonlardan biri de maalesef ki NBA oldu. Önce virüsün yayılmasını engellemek amacıyla maçların seyircisiz oynanacağı açıklanan NBA’de, bazı oyuncuların Corona virüsünü tespit etmek amacıyla yapılan testten pozitif sonuç alması organizasyonun bir süre ertelenmesine yol açtı. Bu erteleme ise ilginç bir şekilde NBA 2K20 oyununu oldukça kötü etkileyecek gibi gözüküyor. Zira NBA 2K20 içerisinde yer alam MyLeague modu, NBA maçlarından veriler alarak güncel olarak oyuncu puanlarını ve istatistiklerini değiştirmekte. NBA maçlarının oynanmayacağını göz önünde bulundurursak oyunda tam olarak ne olacağını kestirmek bir hayli güç.
Oyun sektörünü zaten etkileyen virüsün dijital ortama da hasar vermesi beklenmeyen bir durum. Zira şu an NBA 2K20 geliştiricileri bu problemin çözümü hakkında bir bilgiye sahip değiller. Modun iptal olması bir seçenek olarak masada dururken, bir diğer opsiyon ise son karşılaşmaların baz alındığı istatistikler. Tüm bunlara rağmen kesinleşmiş bir çözüm hala bulunmuyor. Şu an için tüm oyuncular 2K‘in bu konuda yapacağı hareketi beklemekte.
Haber
Call of Duty: Warzone sadece 4 günde 15 milyon oyuncuya ulaştı!
Call of Duty: Warzone geçtiğimiz salı günü, Activision’ın oynaması ücretsiz battle royale türü oyunu olarak yayınlandı. Çıkış tarihinden itibaren sadece 24 saatte 6 milyon oyuncuya ulaşan yapım, 4 gün içinde ise 15 milyon gibi büyük bir oyuncu kitlesine ulaştı. Oyunun resmi Twitter hesabından duyurulan veriler, battle royale türü yapımların halen oyuncular tarafından sevildiğini ortaya koyuyor.
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We crossed 15 million players earlier today, thank you #Warzone fans. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/6Xw7MyFk2C
— Call of Duty (@CallofDuty) March 14, 2020
Firmanın diğer bir yapımı olan ve battle royale türünü de bünyesinde barındıran Call of Duty: Blackout için ise durumlar pek iyi gözükmüyor. Firmanın yayınladığı birçok yenilik ve güncellemeye rağmen oyun istenilen kullanıcı kitlesini toplayamamış gibi görünüyor.
Battle royale yapımlar arasında birçok köklü değişikliğe ve yeniliğe yer veren Warzone, bu yeniliklerle kullanıcıları o kadar mutlu ediyor ki forumlar ve kullanıcı incelemeleri sık sık bu durumu gözler önüne seriyor. Bakalım ilerleyen günlerde, ücretsiz olarak sürülen yapım kazandığı bu ivmeyi devam ettirebilecek mi?
Oyunu indirmeniz için yapmanız gerekenler
İlk olarak Battle.net üzerinden kendiniz için bir hesap oluşturun
Ardından Warzone için ayrılan bağlantıya giderek sayfada bulunan “Play for Free” butonuna tıklayın ve battle.net Launcher’ı bilgisayarınız için indirin
İndirdiğiniz Launcher’ı kurun ve hesabınıza giriş yapın
Hesabınıza giriş yaptıktan hemen sonra sol tarafta bulunan Call of Duty: Warzone yazısına tıklayın
Açılan sayfada “Install” butonuna tıklayın ve dosyaların indirilmesini bekleyin
COD: Modern Warfare’a sahip olmayanlar için; yaklaşık 84 GB gibi bir dosya boyutu indirerek oyuna artık giriş yapabilirsiniz.
Sistem gereksinimleri
Minimum:
- İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300
- RAM: 8 GB
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 / NVIDIA GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950
- Boş Alan: 175 GB
Tavsiye Edilen:
- İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X
- RAM: 12 GB
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / GTX 1660 6GB veya AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580
- Boş Alan: 175 GB