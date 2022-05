Starlink artık potansiyel aboneleri herhangi bir bekleme listesine koymadan uzaydan büyük Eğlence Araçlarına (RV) internet sunuyor. Hizmet, evler ve küçük işletmeler için sunulanla neredeyse aynı hizmeti sunacak, ancak bazı koşulları ve sınırlamaları vardır.

Havayolu yolcularına interneti sunan Starlink, artık hizmetini başka bir gezgin türüne de genişletiyor. Karavanlarda seyahat etmeyi tercih eden kişiler, karavanlarında uzaydan yüksek hızlı, düşük gecikmeli internete erişebilirler.

Starlink internet erişimini garanti etmesini açıklarken, gerektiğinde uydularının aktif ve güvenilir kapsama alanı sağlayabileceği her yerde kullanılabilecek. Kullanıcılar, seyahat programlarına uyum sağlamak için hizmeti istedikleri zaman duraklatabilir ve yeniden etkinleştirebilir. Ancak, hizmet tam aylık artışlarla ücretlendirilecektir.

Starlink now available for RVs, campers & other large vehicle users (note, antenna too big for cars) https://t.co/uwKwduNioj

— Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2022