Starlink artık potansiyel aboneleri herhangi bir bekleme listesine koymadan uzaydan büyük Eğlence Araçlarına (RV) internet sunuyor. Hizmet, evler ve küçük işletmeler için sunulanla neredeyse aynı hizmeti sunacak, ancak bazı koşulları ve sınırlamaları vardır.

Havayolu yolcularına interneti sunan Starlink, artık hizmetini başka bir gezgin türüne de genişletiyor. Karavanlarda seyahat etmeyi tercih eden kişiler, karavanlarında uzaydan yüksek hızlı, düşük gecikmeli internete erişebilirler.

Starlink internet erişimini garanti etmesini açıklarken, gerektiğinde uydularının aktif ve güvenilir kapsama alanı sağlayabileceği her yerde kullanılabilecek. Kullanıcılar, seyahat programlarına uyum sağlamak için hizmeti istedikleri zaman duraklatabilir ve yeniden etkinleştirebilir. Ancak, hizmet tam aylık artışlarla ücretlendirilecektir.

Starlink now available for RVs, campers & other large vehicle users (note, antenna too big for cars) https://t.co/uwKwduNioj — Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2022

Hizmetin belki de en büyük sınırlaması, Karavan hareket halindeyken kullanılamamasıdır. Starlink, araç hareket halindeyken şirketin sağladığı donanımı kullanarak internete erişmeye çalışmanın kit üzerindeki garantinin geçersiz olmasına neden olacağı konusunda da ayrıca uyardı.

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Uzak bölgelerde yüksek hızlı internete erişim kesinlikle bir ayrıcalıktır. Ancak, hizmeti tercih eden aboneler, “sıkışık alanlarda ve yoğun saatlerde hizmet kalitesinin düşmesine ve daha düşük hızlara” katlanmak zorunda kalacaklar. Hizmet, 599 Dolar artı 50 Doları nakliye ve geçerli vergiler karşılığında satılır ve tüm tutarın önceden ödenmesi gerekecek. Aylık abonelik ücreti 135 dolar.

Starlink ayrıca arabaların ve kamyonetlerin Starlink donanımını monte edilmemesi konusunda da uyardı. Güvenlik önemli bir endişe olsa da, modifikasyonlar ve montajlarla ilgili düzenleyici kısıtlamalar olabilir.