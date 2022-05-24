Bloomberg Milyarderler Endeksi sıralamasında yayınlanan bilgilere göre Elon Musk, 2022’de 69 milyar dolarından fazla kaybederek Tesla CEO’sunun özkaynaklarını saçma bir şekilde azalttı. Milyarderin dünyanın en zengin adamı olmaya devam ettiğini belirtmek önemlidir.

Yıl içindeki düşüşün ardından SpaceX kurucusunun toplam net değeri 201 milyar dolara düştü. Buna rağmen, 131 milyar dolara sahip olan Amazon yaratıcısı Jeff Bezos‘tan daha zengin olmaya devam ediyor.

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Ukrayna’daki savaş ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yüksek enflasyon gibi dünyayı etkileyen konuların yanı sıra Elon Musk’ın şirketleriyle ilgili çeşitli sorunlar nedeniyle kayıpları devam ediyor. Örneğin, milyarder Twitter’ı satın aldığını açıkladıktan sonra Tesla’nın net değeri 49 milyar dolar düştü. Teklif 44 milyar dolardı, ancak satın alma henüz tamamlanmadı.

Elon Musk’ın Polemikleri

Geçen Cuma , Insider web sitesi, 2018’de Elon Musk’a karşı açılan bir cinsel taciz şikayeti hakkında yorum yaptı. Bir SpaceX uçuş görevlisi, milyarderin cinsel organlarını ifşa ettiğini ve ondan bir at karşılığında masaj yapmasını istediğini iddia etti. Çalışan talebi reddettikten sonra, cezalandırıldığını ve şirket uçuşlarında çalışmak için çok az davet aldığını bildirdi.

Bir başka tartışmada, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Mart ayında satın alınan binlerce Twitter hissesinin açıklanmasındaki gecikme nedeniyle milyarder hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.