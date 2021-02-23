Haber
Starlink hizmeti 300 Mbps indirme hızı sunacak
SpaceX‘in geniş bant uydu internet hizmeti Starlink indirme hızını ikiye katlıyor. CEO Elon Musk’ın açıklamalarına göre Starlink kullanıcıları ileride 300 Mbps indirme hızı alabilecekler. Kullanıcılar, henüz beta aşamasındaki projede şimdilik 50-150 Mbps arası indirme hızları alabiliyor. Buna ek olarak gecikme süreleri ise 20 ms-40 ms arası değişiyor. Ookla Speedtest uygulamasına göre Starlink’in ortalama indirme hızı 80,67 Mbps, ortalama yükleme hızı ise 17,17 Mbps.
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Starlink, şu an ABD, İngiltere ve Kanada’da beta aşamasında
Starlink ile dünyanın herhangi bir bölgesinde özel anten ve router aracılığıyla internete erişim sağlamak mümkün olacak. Hizmet şu an için sadece ABD, İngiltere ve Kanada’da beta test aşamasında. SpaceX, proje için uzaya 12.000 adet uydu göndermeyi planlıyor. Kullanıcıların bir mobil uygulama aracılığıyla antenin uyduları doğrudan gördüğünden emin olmaları gerekiyor.
Starlink internet hizmetini kullanmak isteyen kullanıcılar 99 dolarlık bir ön kayıt ücreti ödüyorlar. Bunun yanında internet bağlantısını sağlamak için gerekli olan özel anten ve modem setinin fiyat 500 dolar. Ayrıca hizmetin aylık abonelik ücreti ise yine 99 dolar. Bu fiyatlar dünyanın her yerinde sabit olacak. Hiçbir ülkede ülkeye özel fiyatlandırma yapılmayacak. Bu durumda ülkemizde Starlink’i kullanmak hayli maliyetli olacak. SpaceX, bu ay içerisinde Ülkemizde uydu internet için ön kayıtları başlattı.
SpaceX’den gelen açıklamaya göre, Starlink‘in ABD ve diğer ülkelerde 10.000’den fazla kullanıcısı var. Sistem, kullanıcıların maliyetini karşılayabildiği bir çok ülkede yüksek kullanıcı sayısına erişecek gibi.
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Genel
Mercedes-Benz yeni C Serisi tanıtıldı
Mercedes-Benz düzenlenen dijital dünya lansmanı ile yeni C-Serisi’ni duyurdu. Yeni C Serisi, tamamen yenilenerek çok sayıda ilki bünyesinden barındırıyor.
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Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, bugün 2021 model C sınıfı sedan otomobillerini görücüye çıkardı. Şirketin en çok satan otomobil serisi, yeni tasarımla birlikte daha sportif bir dış görünüme kavuştu ve iç kısımda geliştirmelere yer verdi.
Yeni C-Serisi kısa ön tampon-tekerlek mesafesi, uzun dingil aralığı ve geleneksel bagaj çıkıntısıyla son derece dinamik gövde orantıları ortaya koyuyor. Güç kubbelerine sahip motor kaputu, sportif görünümü daha da güçlendiriyor. Ayrıca iç mekan tasarımı yeni S-Serisi’nin özelliklerini esas alıyor ve bunları sportif bir şekilde yorumluyor.
Dışarıda karmaşık çizgilerden uzak duran Mercedes-Benz ekibi kabini de olabildiğince duru ve sade tasarlamış. İki ana ekrana sahip olan W206 C-Serisi’nde yeni S-Serisi’nde de gördüğümüz düzene benziyor.
Havada süzülüyor gibi duran ekran, kokpitin geleneksel yuvarlak göstergeli ekranlarından farklı görünmesini sağlıyor. 10,25 inç veya 12,3 inç olmak üzere iki ekran boyutu seçeneği var.
Gösterge ekranı gibi orta konsoldaki ekran da sürücü odaklı bir tasarım sunuyor. Standart olarak sunulan 9,5 inçlik ekran dışında 11,9 inçlik bir ekran da tercih edilebiliyor. Bu arada, her iki ekranın da 6 derece kadar sürücüye döndürüldüğünü belirtelim.
Gerek donanım, gerekse de yazılımı önemli oranda gelişen ikinci nesil MBUX ile iç mekan daha da dijital ve daha da akıllı bir yapıya sahip. LCD ekranlardaki parlak görüntüler, aracı ve konfor donanımlarını kontrol etmeyi kolaylaştırıyor.
Mercedes-Benz yeni C Serisi motor seçenekleri
2021 Mercedes-Benz C-Serisi’nin motor gamında tamamı elektrik destekli seçenekler var. Bunlardan üç tanesi benzinli, üç tanesi dizel ve bir tanesi de PHEV yani şarj edilebilir hibrit olarak karşımıza çıkıyor.
Tamamı dört silindirli olan motor gamında benzin kanadı 1.5 turbo C180’de 170; 2.0 turbo C300’de ise 258 bg güç veriyor. Ayrıca araya konumlanan 1.5 turbo C200 ise artık 204 bg üretecek.
Son olarak hepsi 2.0 litre olan dizeller ise; C 200d’de 163, C 220d’de 200, C300d’de ise 265 bg güç veriyor. 25,4 kWh’lik bataryadan beslenen C 300e ise; toplamda 313 bg güç, 550 Nm tork sunuyor. Ayrıca WLTP normlarına göre 100 km’ye kadar elektrik menzili veriyor. Bununla birlikte tek pedal sürüşe de imkan veren saf elektrikli sürüş modunda maksimum 140 km/s sürat yapabiliyor.
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Apple
MacBook Pro 2021 yılında HDMI ve SD kart girişlerini geri alabilir
Tanındık bir analist olan Ming-Chi Kuo’nun yatırımcılarla yaptığı konuşmadaki öngörülerine göre; en az iki MacBook Pro 2021 modelinde HDMI ve SD kart girişinin geri gelmesi muhtemel.
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MacBook Pro cihazlarda bu girişler en son 2015 yılında görülmüşlerdi. O zamandan beri ise yerlerine USB-C ve Thunderbolt 3 girişlerini görmüştük. Sonrasında ilk olarak Bloomberg, SD kart ve HDMI girişinin geri geleceğiyle alakalı ipuçları vermişti. Şimdi de Kuo tarafından gelen bilgilerle sızıntılar daha da pekişiyor.
Bu sızıntıları ilk olarak Apple’ın 2021 ikinci yarısında yeniden düzenlenen iki MacBook Pro cihazı çıkaracağı dedikodularına ek olarak duymuştuk. Bu versiyonlar M1 çipli bilgisayarların yükseltilen versiyonları olarak karşımıza çıkıyorlar. Yine Apple’ın tartışılan Touch Bar özelliğini kaldıracağı ve MagSafe şarj aletini geri getireceği de konuşuluyor. Bu özelliklerin yeni bilgisayarlarla mı geleceği yoksa bir seçenek olarak mı sunulacakları ise henüz bilinmiyor.
Kuo’nun ilettiği diğer bilgilere göre; gelecek MacBook Pro modellerindeki SD kart okuyucularını Tayvanlı Genesys Logic firması tedarik edecek. Firmanın Apple’ın diğer ürünlerinde de önemli rol oynaması ihtimal dahilinde.
Bu öngörüler bazı eleştirilere de neden olmuş durumda. Bu tip girişlerin tekrar dahil edilmesi teknolojik gelişmelerden ötürü bazı kişilere göre yanlış bir hamle. Öyle ki artık birçok monitör USB-C girişi destekler halde. Hatta daha ileri seviye cihazlarda daha gelişmiş girişler de mevcut.
Bununla beraber diğerlerine göre daha basit kullanım sağlayan HDMI ve SD kart girişine ihtiyacı olanlar için bunun iyi bir haber olduğunu da söyleyebiliriz. Bütün bu sızıntıların doğruluğunu ise yeni MacBook Pro cihazlar çıkınca veya Apple bir açıklama yaptığı takdirde öğrenebileceğiz gibi duruyor.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 4, 120W hızlı şarj desteğiyle gelecek!
Black Shark‘ın Black Shark 4 serisi yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını bu ayın sonunda veya mart ayının başında duyuracağını biliyoruz. Cihazın TENAA sertifikası, KSR-A0 ve PRS-A0 model numaralarının seriye ait olduğunu gösteriyor. Bu ayın başlarında KSR-A0 modeli, Çin’in 3C platformu tarafından sertifika aldı. Şimdi ise PRS-A0 varyantı, 3C’nin sertifikasyon sürecinden geçti.
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Black Shark 4 serisi, kaç W hızlı şarj desteğine sahip olacak?
Black Shark 4‘ün KSR-A0 modelinin 3C sertifikası, cihazın 120W’a kadar hızlı şarjı desteklediğini gösteriyor. Ayrıca bu hızlı şarjı destekleyen şarj cihazı da telefonun kutusundan çıkacak. Bugün ortaya çıkan PRS-A0 varyantının ise 3C veritabanında aynı 120W hızlı şarj ile geleceği kesinleşti. PRS-A0 modelinin TENAA görüntüleri, cihazın KSR-A0’a kıyasla daha ucuz bir telefon olacağını gösterdi. Bunun sebebi, PRS-A0’ın düz bir arka tasarıma sahip olması. TENAA listesine göre KSR-A0, 6.67 inçlik ekrana, Android 11 işletim sistemine ve 4500 mAh bataryaya sahip olacak.
Black Shark 4‘ün üst modeli, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Serinin alt modeli ise güvenilen bir kaynağa göre Snapdragon 870 yonga setiyle gelecek. 120W hızlı şarjın her iki modelde de bulunması seri açısından oldukça önemli. Bununla birlikte, serinin oyunculara hitap edicek olması hızlı şarj ve yüksek batarya kapasitesi gibi ihtiyaçları ortaya çıkarıyor. Ayrıca cihazlarda oyuncular için özelleştirmelerin de bulunması gerekiyor. Yakın zaman içerisinde cihaz hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkmasını bekliyoruz.
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China Small Car Metal Glasses Case manufacturers
Yazan: ionsboer, 14 saat önce
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Yazan: ionsboer, 14 saat önce
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Yazan: ionsboer, 14 saat önce
Mercedes-Benz yeni C Serisi tanıtıldı
MacBook Pro 2021 yılında HDMI ve SD kart girişlerini geri alabilir
Starlink hizmeti 300 Mbps indirme hızı sunacak
Black Shark 4, 120W hızlı şarj desteğiyle gelecek!
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