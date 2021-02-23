Starlink hizmeti 300 Mbps indirme hızı sunacak

SpaceX‘in geniş bant uydu internet hizmeti Starlink indirme hızını ikiye katlıyor. CEO Elon Musk’ın açıklamalarına göre Starlink kullanıcıları ileride 300 Mbps indirme hızı alabilecekler. Kullanıcılar, henüz beta aşamasındaki projede şimdilik 50-150 Mbps arası indirme hızları alabiliyor. Buna ek olarak gecikme süreleri ise 20 ms-40 ms arası değişiyor. Ookla Speedtest uygulamasına göre Starlink’in ortalama indirme hızı 80,67 Mbps, ortalama yükleme hızı ise 17,17 Mbps.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Starlink için Türkiye’de ön kayıtlar başladı

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Starlink, şu an ABD, İngiltere ve Kanada’da beta aşamasında

Starlink ile dünyanın herhangi bir bölgesinde özel anten ve router aracılığıyla internete erişim sağlamak mümkün olacak. Hizmet şu an için sadece ABD, İngiltere ve Kanada’da beta test aşamasında. SpaceX, proje için uzaya 12.000 adet uydu göndermeyi planlıyor. Kullanıcıların bir mobil uygulama aracılığıyla antenin uyduları doğrudan gördüğünden emin olmaları gerekiyor.

Starlink internet hizmetini kullanmak isteyen kullanıcılar 99 dolarlık bir ön kayıt ücreti ödüyorlar. Bunun yanında internet bağlantısını sağlamak için gerekli olan özel anten ve modem setinin fiyat 500 dolar. Ayrıca hizmetin aylık abonelik ücreti ise yine 99 dolar. Bu fiyatlar dünyanın her yerinde sabit olacak. Hiçbir ülkede ülkeye özel fiyatlandırma yapılmayacak. Bu durumda ülkemizde Starlink’i kullanmak hayli maliyetli olacak. SpaceX, bu ay içerisinde Ülkemizde uydu internet için ön kayıtları başlattı.

SpaceX’den gelen açıklamaya göre, Starlink‘in ABD ve diğer ülkelerde 10.000’den fazla kullanıcısı var. Sistem, kullanıcıların maliyetini karşılayabildiği bir çok ülkede yüksek kullanıcı sayısına erişecek gibi.

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