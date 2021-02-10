Starlink için Türkiye’de ön kayıtlar başladı

Özel uzay şirketi SpaceX, Starlink uydu internet projesini kullanıma açıyor. Söz konusu internet projesi için Türkiye’de de ön kayıtlar başladı.

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Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını uzaya fırlatıyor.

Geçtiğimiz günlerde 60 uydu daha fırlatan ve yörüngedeki Starlink sayısını 1000’in üzerine çıkaran ABD’li şirket, internet hizmetini resmi olarak kullanıma açtı. Halka açık beta programına kayıt yaptıran kullanıcılar, artık uydu internet hizmetinden faydalanabiliyor.

Proje için oluşturulan internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Elon Musk’ın CEO’luk görevini üstlendiği SpaceX şirketinin en önemli projelerinden biri olarak gösteriliyor. Ayrıca uzaydan internet projesi Starlink için Türkiye’de de ön kayıtlar başladı.

​Türkiye’den Starlink’e kayıt yaptırmak için ilk olarak Starlink’in resmi internet sitesine girilmesi gerekiyor. İkinci aşama olarak e-posta bölümü doldurulup ‘adres’ kısmına geçildikten sonra konumun seçilmesi gerekiyor. ‘Order Now’ butonuna tıklandığında ise Starlink’in hizmeti sunacağı tarih gösteriliyor.

Web sitesinde, Starlink hizmeti için 99 dolarlık bir ücret bilgisi bulunuyor. Ve bu ücretin ‘depozito bedeli’ olduğu belirtiliyor. Ayrıca ön kayıt oluşturulması ve hizmet alınamaması durumunda ise ücret iadesi bulunuyor. Bununla birlikte sitede kapasitenin sınırlı olduğu da paylaşılan bilgiler arasında.

Sonuç olarak ilk aşamada 12.000 uydu ile hizmete başlayacak olan Starlink, toplamda 42.000 uydudan faydalanacak. Uydular arası iletişim lazerle yapılacağından uydular arası bağlantı gecikmesinin fiber internetten de düşük olabileceği belirtilmekte. Ayrıca şirket, söz konusu projenin tamamlanması için ise 2027 yılı ön görüyor.

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