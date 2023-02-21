Elon Musk tarafından işletilen Starlink, 599 dolarlık temel Starlink Kitine ek olarak ayda 200 dolar karşılığında yeni bir küresel dolaşım uydu internet hizmetini test ediyor. Küreselleşen dolaşım internet hizmeti, dünya çapında bağlantı sağlamak için Starlink’in uydular arası bağlantılarını (uzay lazerleri) kullanacak.

Şirket kullanıcılarına gönderdiği bir mesajda, “Starlink’inizin dünyanın hemen her yerinden karadan bağlanmasını sağlayan Starlink Global Roaming hizmetini denemeye davetlisiniz” dedi.

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Bu yeni bir teknoloji olduğu için şirket, Starlink’in tipik yüksek hızlı, düşük gecikmeli hizmetinin kısa süreli zayıf bağlantı dönemleriyle karışmasını veya hiç olmamasını bekleyebileceğinizi söyledi. SpaceX’in altında yer alan şirket, “Ancak bu durum zaman içinde önemli ölçüde iyileşecektir” dedi.

Ancak, aralarında Hindistan’ın da bulunduğu bazı ülkeler henüz onaylamadığı için Starlink’in dünyanın her yerinde dolaşım internetini nasıl sağlayacağı net değil.

Şirket, kullanıcıların küresel dolaşımdan tam olarak memnun kalmamaları halinde, 30 gün içinde donanımın tam iadesi için geri dönebileceklerini söyledi. Şirket, “Hizmet herhangi bir zamanda duraklatılabilir veya iptal edilebilir” dedi. Şu anda, küresel dolaşım için ödeme yalnızca dolar cinsinden yapılabiliyor.

Şirket, “ABD dışında bulunuyorsanız, Starlink Kitinin İthalatçısı olarak hareket etmekten de sorumlu olacaksınız, bu da gerekirse gümrük vergileri ve ithalat vergilerinin ödenmesini içerebilir” dedi.