NuSTAR, Nükleer Spektroskopik Teleskop Dizisi, büyük kara delikleri araştırma misyonuyla Haziran 2012’de fırlatılan bir NASA uydusudur. Son zamanlarda, uydu tarafından üretilen görüntüler bilim insanları tarafından Güneş hakkındaki en büyük gizemlerden birini çözmek için kullanıldı.

Yıldızımızın ısısı çekirdeğinden kaynaklanıp dışarıya doğru hareket ettiğinden, Güneş’in dış katmanı 6,000 dereceden fazla değilken koronasının neden bir milyon derecenin üzerine çıktığını açıklamak zordur. NASA’nın Jet İtiş Gücü Laboratuvarı tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, “Sanki ateşin etrafındaki hava alevlerden 100 kat daha sıcak” denildi.

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Sorunu çözmek için bilim insanları, aşağıdaki görüntülerde mavi renkte görülen, güneş atmosferindeki en sıcak materyal tarafından yayılan yüksek enerjili X-ışınlarının görüntülerini diğer iki gözlemevinden gelenlerle üst üste bindirerek bir tür “X-ışını” yapmaya karar verdiler. Yeşil renkte Japon ajansı JAXA’nın X-ışını Teleskobu’ndan (XRT) gelenler, kırmızı renkte ise NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi’nden (SDO) gelenler görünüyor.

Üç teleskoptan gelen görüntüler ne gösterdi?

Üç görüntü setini karşılaştıran bilim insanları, güneş koronasının ısısının kaynağının Güneş atmosferinde nanoflares (nano flaşlar gibi bir şey) adı verilen küçük patlamalara atfedilebileceğini fark ettiler. Bu olaylar, geniş çapta görülebilen büyük ısı, ışık ve parçacık patlamaları olan flare’lerden ayırt edilmek için bu şekilde adlandırılmış, ancak boyutları ne olursa olsun, her iki olay da ortalama koronadan daha sıcak malzeme üretir.

Her ne kadar parlamalar tek başına Güneş’in koronasındaki yüksek sıcaklıkları açıklayamasa da NuSTAR, yıldızın kavurucu ışığı arasında diğer gözlem araçlarıyla fark edilmeseler bile nanoburstların hayal edilenden çok daha sık meydana gelebileceğini göstermiştir. Bu nedenle fizikçiler nano patlamaların oluşumunu gözlemlemeye ve açığa çıkardıkları enerjiyi değerlendirmeye başladılar.

Bu gözlemler, yıldıza “yakın” uçan NASA’nın Parker Solar Probe’unun Güneş’e 12. yaklaşmasıyla (perihelion) aynı zamana denk geleceği için karşılaştırılabilir.