Star Wars Serisinin Dokuzuncu Filminin Çıkış Tarihi Açıklandı

Star Wars: Episode IX’un yayın tarihi beklediğimizden önce açıklandı ve görünen o ki film eski gösterim tarihlerine geri dönüyor.

Filmi Jurassic World’ün yönetmenliğini yapmış olan Colin Trevorrow yönetecek. Film bu senenin sonunda çıkacak olan The Last Jedi’dan sonrasını konu alacak. İki filminde The Force Awakens ve Rogue One gibi Aralık ayında çıkması bekleniyordu ancak Episode IX’un Mayıs’ta çıkacağı açıklandı.

Star Wars’un ilk altı filmi de Mayıs ayında gösterime girmişti yani eskiye dönüş yapılıyor olabilir. Çünkü Han Solo’nun hayatını konu alan filminde 25 Mayıs 2018 tarihinde gösterime gireceği açıklanmıştı. Han Solo’nun filminde Han Solo rolünü Alden Ehrenreich, Lando Calrissian rolünü Donald Glover canlandıracak. Filmde ayrıca Woody Harrelson, Emilia Clarke, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridger ve Joonas Suotamo rol alacak.