Star Wars : Battlefront’un bu hafta sonuna özel olacak etkinliği, oyuncuları bir hayli sevindirecek.

Yılbaşı bu kadar kapımıza kadar gelmişken, oyunculara yaptıkları güncellemeler ve etkinlikler ile adeta hediyeler veren oyunlar kervanına Battlefront‘da katıldı. “Christmas Weekend” çerçevesinde oluşacak bu yeni etkinlik, 23 Aralık Cuma gününden başlayarak 25 Aralık Pazartesi‘ye kadar sürecek.

Vizyondaki Star Wars: Rogue One filmini izleyerek gaza gelip, bunu bir Star Wars oyunu ile pekiştirmek isteyenlerdenseniz, etkinlik sizler için bulunmaz bir fırsat oluyor. Buna göre, ilgili tarihlerde oynanılan her oyun sonrası iki kat daha fazla XP kazanılacak. Ayrıca, oyuna giriş yaptığınız an oyun içi cüzdanınızda 5.000 credit sizleri bekliyor olacak.

Etkinliğin getirdiği hediyeler bunlarla da sınırlı kalmıyor. Buna göre, bu tarihler arasında Death Star ek paketinin tüm harita ve modları herkese açık olarak sunulacak. Eğer Death Star DLC‘ini ayrı olarak ya da Season Pass (Sezonluk Giriş) ile daha almamışsanız ve DLC‘in nasıl olduğuna dair merak edenlerdenseniz bir fikir sahibi olabilirsiniz.

Death Star‘ın içeriğinde bulunan bu haritalar; Imperial Blockade, Defense Sector, Power Sector, Command Sector, ve Death Star Surface olarak adlandırılıyor. Tüm bu haritaları, ilgili tarihlerde ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Death Star ek paketi ile gelen Chewie ve Bossk oynanabilir karakterlerinin bu etkinlikte ücretsiz olarak oynanıp oynanmayacağı henüz açıklanmış değil.

Eğer sıkı bir Star Wars fanı ya da Battlefront‘u ayrı olarak sevmiş biri iseniz, hafta sonu oynayacağınız oyun şimdiden belli diyebiliriz. Death Star tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.