SSD’lerin kralı geldi: AORUS RGB AIC NVMe SSD (VIDEO)

Bugüne kadar genellikle sadece akıllı telefonların kutu açılış videolarını sizlerle paylaştık. Bugün ise ofisimize gelen ve yüksek performansıyla öne çıkan 1 TB‘lık AORUS RGB AIC NVMe SSD modelini kutusundan çıkarıyoruz. Ayrıca videoda ürünün genel özelliklerine ve RGB aydınlatmasına da yakından baktık.

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AORUS RGB AIC NVMe SSD özellikleri

PCI Express 3.0 x4 arayüzü üzerinden çalışan SSD modeli, tasarımsal açıdan bir soğutma bloğu ve RGB aydınlatma ile geliyor. Gigabyte’ın açıkladığı verilere göre üründe yer alan soğutma sistemi, 30 dereceye daha iyi bir soğutma imkanı sunuyor.

PCI Express 3.0 arayüzünden bağlandığı için SSD’nin okuma ve yazma hızları SATA SSD’lere oranla çok daha iyi durumda. Açıklanan bilgiler ürünün 3480 MB/s okuma ve 3080 MB/s yazma hızlarının olduğunu söyüyor.