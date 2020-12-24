Haber
Ssangyong iflas koruma başvurusunda bulundu!
Arazi araçlarıyla bilinen Güney Koreli otomobil markası Ssangyong, yerel mahkemeye iflastan koruma başvurusunda bulundu. Banka kredisi borçlarını bile geri ödemekte zorlanan markanın iflas etmesi söz konusu olabilir!
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Ssangyong Motor, borçlarından dolayı iflas masasına başvurdu!
Alınan bilgiye göre, Ssangyong’un Avrupa bankalarından çektiği ve vade süresi Aralık ortasında sona eren kredilerin geri ödemesi yapılamadı. Toplam değeri 55 milyon dolar olan kredilerden ötürü finansal güçlük yaşayan marka, ana hissedarı Mahindra’dan da gerekli maddi desteği alamadı. Dolayısıyla Ssangyong’un mevcut borçlarını yeniden yapılandırabilmesi adına “Otonom Yeniden Yapılandırma Desteği” olarak bilinen iflas erteleme sürecine başvurduğu açıklandı.
Önünde 3 aylık bir zaman dilimi bulunan Ssangyong Motor, bu süre zarfında faaliyetlerini sürdürebileceği bir kaynak yaratmak zorunda. Aksi takdirde şirket yönetiminin Seul iflas masasına devredilebileceği belirtiliyor. Markanın %75’ine sahip olan Mahindra grubu ise elindeki hisselerin devri için yaz aylarından bu yana görüşme halinde olduklarını ifade ediyor.
Benzer bir iflas sürecini 2009 yılında da yaşayan Ssangyong, 2011 yılında Hint otomotiv şirketi Mahindra’ya bedelsiz olarak satılmıştı. Şirket bir dönem başarılı finansal grafik çizse de, 2017 yılının başından itibaren devamlı olarak zarar etmeye başladı. Son olarak elektrikli SUV pazarına odaklanma kararı alan Ssangyong’un bu projesi de COVID-19 pandemisi nedeniyle sekteye uğramıştı.
Uygulama
Rus Tiktok uygulamasını Putin’in kızı geliştiriyor!
TikTok uygulama marketlerine çıktığı günden itibaren devasa bir kitleye sahip. Uygulama her ne kadar son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri hükümetiyle yasak konusunda problemler yaşasa da her geçen gün artan kullanıcı sayısıyla gücüne güç katıyor. Ayrıca dünyanın birçok yerinde farklı uygulamalar da TikTok’un başarılı uyguladığı fikirleri kendi yorumlarıyla geliştirdi. Uygulama hakkında ortaya çıkan son haber ise TikTok’un Rus versiyonunun yakında tanıtılacağı. Hatta uygulamanın gelişme aşamasını yürüten şirket ise Vladimir Putin’in ‘kızı’ Katerina Tikhonova’ya ait.
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Rus TikTok iki sene içinde geliyor!
Ortaya çıkan raporlara göre Rusya, zaten TikTok’un yerel versiyonunu geliştirmek için planlara sahipti. Devletin sahip olduğu enerji devi bir şirket olan Gazprom’un yayınlayacağı düşünülen kısa video paylaşma uygulamasının iki sene içinde uygulama marketlerinde yer alması bekleniyor. İşin ilginç yanı ise bu uygulama ile ilgili AR-GE çalışmalarını yapan ‘Innopraktika foundation’ Putin’in “kızı” Katerina Tikhonova tarafından yürütülüyor.
Gazprom CEO’su Alexander Zharov, yaptığı açıklamada uygulamanın geliştirme aşamasının oldukça düzgün ilerlediğini belirtti. Uygulamanın geliştirilmesinin Innopraktika tarafından yapıldığını da doğrulayan CEO, Rus TikTok versiyonunun iki sene içinde hazır olacağını sözlerine ekledi. Orijinal TikTok’a benzer olarak kısa ve dikey formattaki videoları destekleyecek olan uygulama Zharov’a göre bir yıldan uzun süredir geliştirme aşamasında. Kullanıcılara sunduğu olanaklar bakımından da YouTube’dan eksik kalmayacağı belirtilen uygulamanın akıbeti şimdiden merak ediliyor.
Haber
Türkiye Grand Prix, Formula 1 2020 sezonunun en iyi yarışı seçildi
Formula 1, 2020 sezonunun en iyi yarışıyla alakalı yaptığı açıklamada bu sezonun galibinin, Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton’ın şampiyonluğu garantilediği Türkiye Grand Prix olduğunu belirti. Açıklamaya göre yarış severler, Türkiye Grand Prix’ini toplam %33 oyla birinci seçtiler.
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Türkiye Grand Prix, Formula 1 2020 sezonunun en iyi yarışı
Formula 1 tarafından yapılan açıklamalara göre, 2020 sezonunun en iyi yarışını belirlemek maksadıyla düzenlenen oylama bugün sonuçlandı. Direkt olarak organizasyonun web sitesi üzerinde gerçekleştirilen oylamada, sezonun galibi Türkiye Grand Prix’i iken, ikincilik tahtına ise İtalya Grand Prix’i oturdu.
Formula 1 tarafından açıklanan oylama sonuçları şu şekilde:
- (1) Türkiye Grand Prix’i – yüzde 33
- (2) İtalya Grand Prix – yüzde 25
- (3) Sakhir Grand Prix – yüzde 18
- (4) Avusturya Grand Prix – yüzde 5
- (5) Toskana Grand Prix -yüzde 4
Türkiye, 9 yıl aradan sonra Formula 1 heyecanını yeniden yaşadı
Hatırlayacak olursanız Formula 1 etkinliği ilk olarak Türkiye’de 2005 yılında düzenlenmişti. Tamı tamına 7 yıl boyunca Türkiye Grand Prix heyecanını yaşayan Türk yarış severlerin bu heyecanı, ne yazık ki 2011 yılında son bulmuştu. Fakat, 9 yıllık aradan sonra Formul 1 nihayet Türkiye’ye 13-14-15 Kasım 2020 tarihlerinde geri dönmüştü.
13-14-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılan yarışle birlikte Türkiye’ye resmen gelen Formula 1, bakanlığın aldığı karar nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleşti. Buna karşın, Türkiye’deki F1 yayın haklarını elinde bulunduran S Sport ise bu özel hafta sonu için yarışı tüm platformlarda şifresiz olarak yayınlama kararı aldığını duyurmuştu. Böylelikle yarış severler, 13-15 Kasım 2020 tarihinde ekrana kilitlenmişlerdi.
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Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı: e-Devlet, hükümetin Google’ı gibi
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı, Türk vatandaşlarının e-Devlet kullanımıyla ilgili bugün açıklama yaptı. Platformun toplam kullanıcı sayısının 52 milyona ulaştığını belirten Başkan, e-Devlet’te an itibarıyla 5 binden fazla e-hizmet bulunduğunu söyledi.
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Hepimizin adeta çilesi haline gelen abonelik iptali hizmetini bu yıl içerisinde bünyesine katarak hizmetlerini her geçen gün genişleten e-Devlet, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Operatör aboneliğinden IMEI kaydına varana kadar binlerce hizmetiyle vatandaşların işini kolaylaştıran e-Devlet’le alakalı bugün Dijital Dönüşüm Ofisi’nden açıklama geldi.
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı: e-Devlet, 52 milyon kullanıcıya ulaştı
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, bugün çevrimiçi ortamda düzenlenen “Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar” programına katıldı. Google Türkiye ile Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu (TESK) iş birliği kapsamında, KOBİ’leri pandemi koşullarında desteklemek amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin de desteğiyle hayata geçen “Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar” programında konuşan Koç, Türkiye’deki e-Devlet kullanımıyla alakalı da açıklamalarda bulundu.
Türkiye’denin dijital dönüşüm süreci kapsamında e-Devlet’in rolüyle alakalı kendisine yöneltilen bir soru üzerine açıklama yapan Koç, e-Devlet’in vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiğini ifade etti. Platformun ilk olarak 2008 yılında 22 hizmetle hayata geçtiğini, şimdiyse 5 binden fazla hizmete ev sahipliği yaptığını vurgulayan Ali Taha Koç yaptığı açıklamada e-Devlet’in 52 milyon kullanıcıya ulaştığını söyledi.
“Sadece 22 hizmetle başlayan e-Devlet’te 5 binden fazla hizmet var. 12 yılda 22’den 5 bine gelmişiz. Şu anda 700’den fazla ofis var bu sistemde. e-Devlet hükümetin Google’ı gibi.”
e-Devlet’le alakalı “hükümetin Google’ı” benzetmesini yapan Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, e-Devlet sayesinde çevreden ekonomiye kadar pekçok alanda iyileşme yapıldığını, bu iyileştirmeler neticesinde de vatandaşların zaman kaybının engellendiğini, bununla birlikte de kağıt atıkların önüne geçildiğini ve karbon salınımının azaldığını vurguladı.
“e-Devlet’i yapay zeka teknolojisinden faydalanarak geliştiriyoruz”
Açıklamasının devamında e-Devlet’i yapay zeka teknolojisinden faydalanarak da geliştirdiklerini söyleyen Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı, platformu her geçen gün daha fazla iyileştirdiklerinin altını çizdi.
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç e-Devlet’te bugüne kadar 2 milyardan fazla işlem yapıldığını da belirterek, “e-Devlet hükümetin Google’u gibi. Bütün verileri topluyoruz, yapay zekayı kullanarak siber güvenlikle birlikte e-Devlet’i her gün iyileştirmeye çalışıyoruz. 52 milyon kullanıcımız var. Bu yıl 2 milyardan fazla operasyon gerçekleştirilmiş. İnsanlar otobüse binip dışarı çıkıp bir kuruluşa gitmek yerine evlerinde otururken gerekli her şeyi yapıyorlar. Zaman kaybetmeden, herhangi bir karbon emisyonuna neden olmadan işlemlerini yapıyorlar. 2 milyar rakamı artarak devam edecek.” açıklamalarında bulundu.
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