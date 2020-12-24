Ssangyong iflas koruma başvurusunda bulundu!

Arazi araçlarıyla bilinen Güney Koreli otomobil markası Ssangyong, yerel mahkemeye iflastan koruma başvurusunda bulundu. Banka kredisi borçlarını bile geri ödemekte zorlanan markanın iflas etmesi söz konusu olabilir!

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Ssangyong Motor, borçlarından dolayı iflas masasına başvurdu!

Alınan bilgiye göre, Ssangyong’un Avrupa bankalarından çektiği ve vade süresi Aralık ortasında sona eren kredilerin geri ödemesi yapılamadı. Toplam değeri 55 milyon dolar olan kredilerden ötürü finansal güçlük yaşayan marka, ana hissedarı Mahindra’dan da gerekli maddi desteği alamadı. Dolayısıyla Ssangyong’un mevcut borçlarını yeniden yapılandırabilmesi adına “Otonom Yeniden Yapılandırma Desteği” olarak bilinen iflas erteleme sürecine başvurduğu açıklandı.

Önünde 3 aylık bir zaman dilimi bulunan Ssangyong Motor, bu süre zarfında faaliyetlerini sürdürebileceği bir kaynak yaratmak zorunda. Aksi takdirde şirket yönetiminin Seul iflas masasına devredilebileceği belirtiliyor. Markanın %75’ine sahip olan Mahindra grubu ise elindeki hisselerin devri için yaz aylarından bu yana görüşme halinde olduklarını ifade ediyor.

Benzer bir iflas sürecini 2009 yılında da yaşayan Ssangyong, 2011 yılında Hint otomotiv şirketi Mahindra’ya bedelsiz olarak satılmıştı. Şirket bir dönem başarılı finansal grafik çizse de, 2017 yılının başından itibaren devamlı olarak zarar etmeye başladı. Son olarak elektrikli SUV pazarına odaklanma kararı alan Ssangyong’un bu projesi de COVID-19 pandemisi nedeniyle sekteye uğramıştı.