Zoom, Google ve Microsoft’a rakip olmanın yeni yollarını deniyor

Video konferans uygulamalarına yönelik artan talep sebebiyle 2020 yılında yıldızı epey parlayan Zoom, teknoloji dünyasındaki yerini sağlamlaştırmanın yeni yollarını deniyor. Bugün ortaya çıkan haberlere göre popüler video konferans devi, çok yakında kendi e-posta ve takvim hizmetini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

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Zoom, takvim ve e-posta hizmeti için kolları sıvadı

Video konferans platformu Zoom koronavirüs salgınının da etkisiyle bu yıl, uzaktan eğitim/çalışma ortamından en çok pay çıkaran çevrimiçi servislerden birisi oldu. Hisselerinde görülen yüzde 500’den fazla artışla adeta rekor kıran popüler video konferans devi, teknoloji sektöründeki yerini sağlamlaştırmanın yeni yollarını deniyor. The Information’ın sektöre yakın kaynaklardan edindiği raporlara göre, şirket yakında kendi e-posta ve takvim hizmetlerini piyasaya sürecek.

The Information tarafından paylaşılan haberlere göre Zoom, kendi çatısı altında kullanıma sunacağı e-posta hizmeti üzerinde şimdiden çalışmalara başladı. Sıradan bir video konferans uygulamasından çok daha ötesi olmak isteyen şirket, önümüzdeki yıl web tabanlı ilk e-posta hizmetini kullanıma açacak. Mail hizmetinin yanında bir de takvim uygulaması da geliştiren Zoom’un, takvim servisiniyse ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.

Ancak haberlere göre Zoom’un önceliğini e-posta servisine vermeyi tercih ediyor. Bu sebepten mütevellit büyük ihtimalle şirketin evvela e-posta hizmetini duyurduğuna şahit olacağız, sonrasındaysa şirket kendi takvim uygulamasıyla karşımıza çıkmış olacak. Gelen bilgilere göre şirket takvim uygulaması sayesinde, kullanıcılarının birbirleri arasında etkinlik düzenlemelerine ve bu etkinlikler sayesinde iş planlarını Zoom sayesinde yapmalarını mümkün hale getirecek.

Zoom’un bu hamlesi, gelecekte yıldızının sönecek olması ihtimaline karşı yaptığı bir plan olabilir

Zoom’un 2020 yılında Google ve Microsoft’un en büyük rakiplerinden biri haline geldiği, hepimizin kabul ettiği tartışmasız bir gerçek. Fakat bu gerçekliğin daha ne kadar varlığını sürdüreceğinin ise üzerinde tartışılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Özellikle aşı çalışmalarının hızlanması sayesinde 2021’in, Covid-19’un tamamıyla bittiği bir yıl olmasa da en azından büyük oranda hafiflediği bir yıl olması bekleniyor. Bu da bir bakıma uzaktan çalışma/eğitim sürecini önemli ölçüde azaltacak ve Zoom, popülerliğini bir miktar kaybedecek.

Bu tehlikeyi de şirketin yetkilileri fark etmiş olacaklar ki, Google ve Microsoft’a başka alanlarda da rakip olacak yeni hizmetler geliştirmeyi kafasına koymuşlar. Ancak ne kadar rakip olabilirler, orası da apayrı bir tartışma konusu.