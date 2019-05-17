Instagram, keşfet sayfasına hikaye gösterimi gibi yeni özellikler getiriyor!

Instagram, kullanıcılarının ilgi alanlarına yönelik paylaşımları sunacağı bir değişikliğe gidiyor. Dünyada sıklıkla kullanılan sosyal medya platformu, “Keşfet” bölümünde kullanıcı hikayelerine de yer vereceğini ve “IGTV” ve “Alışveriş” özelliklerine daha kolay ulaşım sağlayacağını açıkladı.

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Instagram’ın bu yeni tasarladığı, Keşfet sekmesinde bulunan gezinme çubuğunda; IGTV ve Alışveriş sekmeleri en başa sabitlenmiş olarak karşımıza çıkacak. Bu sabitlenen kısayolların ardından, kullanıcının kendi ilgi alanına göre “Gıda”, “Seyahat”, “Sanat, “Güzellik” gibi sekmeler sıralanıyor. IGTV ve Alışveriş sekmelerinin, kendi içlerinde de değişikliklere gidilmiş. IGTV sekmesinde kullanıcı için özel olarak seçilmiş video ve içerik üreticilerine, uygulamanın yeni tasarımı sayesinde daha kolay erişim sağlanıyor. Ayrıca Alışveriş sekmesi de kendi içerisinde bölümlere ayrılarak, belirli kategorilerdeki ürün türlerine hızlıca göz atmayı sağlıyor.

Instagram üzerinden iletişim kuran milyonlarca insan için platform, geniş içerik yelpazesine daha kolay ulaşım sağlamaya çalışıyor. Pek çok insanın “Gönderi” yerine “Hikaye” paylaşmayı tercih etmesiyle, Keşfet sayfasında diğer kullanıcıların yaptığı Hikayeleri ilgisi olanların deneyimine sunuluyor.

Önümüzdeki haftalarda ABD’den başlayarak kullanıma açılacak olan bu özelliklerin, kullanıcıların kişisel tercihleri baz alınarak geliştirilmesi; Instagram’ın daha kişisel bağlantılar kurulmasına özen gösterdiğini ortaya koyuyor.