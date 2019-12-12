FARKI ANLAYABİLECEKLER Mİ? SPOTIFY VS TIDAL DENEYİ!

4 aylık HiFi 1.99 TL üyelik linki: https://hwp.to/2XOofVt

5 aylık HiFi 5 TL TL üyelik linki: https://hwp.to/2rBtHzk

Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız Tidal fırsatına ek olarak, yeni bir kampanya yayınlandı. Bu kampanya kapsamında, 5 TL’ye 5 aylık Hifi üyeliğine sahip olabiliyorsunuz.

Kampanyadan nasıl faydalanacaksınız?

Videomuzda anlattığımız üzere, mevcut link üzerinden üyeliğinizin tipine göre Premium veya Hifi seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Ardından açılan pencerede “Facebook ile giriş yap” özelliğini kullanacağız. Burada dikkat etmeniz gereken konu, Tidal hesabınızdaki e-mail adresiyle, Facebook hesabınızın e-mail adresinin aynı olması.

Ne yazık ki sebebini bilmediğimiz bir şekilde bazı insanlarda üyelik uzatma sorunsuzca gerçekleşirken, bazı insanlarda “buna uygun değilsiniz” uyarısı alınmakta. O nedenle herkesin deneyerek görmesinde fayda var.

Üyeliğinizi oluşturduktan veya uzattıktan sonra, masaüstü bilgisayarında tarayıcı üzerinden hesabınıza giriş yaparak, aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Bu sayede 4 ay veya 9 ay sonra aboneliğiniz yenilenmez ve sizden para çekilmez. Aboneliğinizi bugün iptal ettiğinizde, mevcut haklarınıza bir şey olmuyor.

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Tidal nedir?

Spotify, Apple Music veya YouTube Music gibi bir müzik servisi olan Tidal, rakiplerine oranla daha yüksek kaliteli müzikler sunuyor olmasıyla sıyrılıyor. Servisi hem masaüstünde hem de Android ve iOS uygulamasıyla kullanabiliyorsunuz. Tabii ki üye olmadan önce Tidal kütüphanesine göz atmanızda fayda var. Çünkü platformun içerik sayısı, ne yazık ki Spotify kadar geniş değil. Özellikle Türkçe müzikler dinliyorsanız.