Netflix’in yeni fantastik dizisi Cursed için ilk fragman yayınlandı!

Bugün itibariyle Microsoft, Windows 10 mayıs 2020 güncellemesi ile Chromium tabanlı Edge ve Google Chrome üzerinde bellek tüketim sorunlarını çözdüğünü müjdeledi. Mevcut çözüm tüm Chromium tabanlı tarayıcıları kapsıyor.

Chromium tabanlı tarayıcılara, Google Chrome, Opera ve Yandex.Browser gibi bir hayli yüksek kullanım kitlesine sahip programlar örnek gösterilebilir. Şimdilik Google Chrome içerisinde bir mühendisin açıklamasına göre, Microsoft, Win10 2004 sürümü içerisinde modern bazda çok kullanılan uygulamalar için özel bir bellek teknolojisi geliştirdi. Mevcut teknoloji şimdilik, Edge ve Google Chrome gibi tarayıcılar kapsıyor. Listenin henüz tamamı açıklanmasa da ilerleyen dönemlerde birçok uygulamanın bu teknoloji içerisine dahil edileceği söyleniyor.

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Günümüzde en çok tercih edilen tarayıcı olmasına rağmen Google Chrome, herkesin dilinde olan yüksek bellek tüketimiyle tepki çekiyor. Google’ın geçtiğimiz dönemde sık sık, bellek tüketim sorunlarına çözümler bulmaya çalıştığını görmüştük fakat nihayetinde gözle görülür bir çözüm bulunamamıştı. Google ekibi, Windows 10 19041.0 SDK yapısı ile birlikte Chrome ve Win10 arasında yaşanan bellek sorununu çözmek için çalıştıklarını belirtiyor. Fakat bazı gizemli hatalar nedeniyle bu süreç daha da uzayacak gibi görünüyor.

Microsoft, Edge tarayıcısının bellek tüketimi oranının Win10 2004 sürümüyle birlikte %27 oranında azalacağını söyledi. Chromium tabanlı diğer bir tarayıcı Chrome için de bu değerlerin neredeyse aynı biçimde yansıması bekleniyor. İlerleyen günlerde, geliştiricilerin de üzerinde çalıştığı yeni v2004 güncellemesi, yıllardır süregelen bu soruna çözüm bulacak mı görebileceğiz.