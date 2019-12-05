Spotify Wrapped ile 2019 özetinizi görün!

Dünya genelinde oldukça fazla kullanılan müzik dinleme uygulaması Spotify, Wrapped özelliği size 2019 yılı için bir özet sunuyor.

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Dünya genelinde oldukça fazla kullanıcı sayısına sahip müzik dinleme uygulaması Spotify ile 2019 yılındaki enlerinizi görebilir, ne kadar süre bu enleri dinlediğinizi öğrenebilirsiniz. spotify.com/tr/wrapped adresinden ulaşabileceğiniz özellik, en fazla dinlediğin sanatçıyı sizlere gösterirken, en fazla dinlediğiniz müziği ve o müziği ne kadar dinlediğinizi sizlere gösteriyor. Ayrıca en çok dinlediğiniz sanatçıları sizler için sıralıyor.

Wrapped ile kaç farklı ülkeden kaç farklı sanatçı dinlediğini görebiliyorken, kaç yılından beri abone olduğunuzu da sizlere bildiriyor. Aynı zamanda hangi yılda kaç dakika şarkı dinlediğinizi de bu şekilde öğrenebiliyorsunuz. Sadece 2019 yılının enleri değil abone olduğunuz yıldan bu yana sizin için en iyi sanatçıları ve müzikleri gösterebiliyor. Ayrıca arkaplanda bu yıl en çok dinlediğiniz müzikte sizlere bu sırada eşlik ediyor.

Farklı 11 sayfadan oluşan özellik, sol taraftaki düğmeden geçilebiliyor ve bu şekilde enlerinize ulaşabiliyorsunuz. Eğer sizde Spotify Premium üyesi iseniz, yukarıda belirttiğimiz siteden özelliğe erişebilirsiniz. Tabi bu özelliğe erişmek için şirket sizden kullanıcı girişi yapmanızı bekliyor. Kullanıcı girişi yaptığınızda sizleri, renkli bir ekran karşılıyor ve bir zaman tüneli içerisine giriyorsunuz.

Eğer sizde bu yılın Spotify enlerinizi görmek istiyorsanız, spotify.com/tr/wrapped adresini ziyaret edebilirsiniz.