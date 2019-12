Instagram hikayelerini gizlice indirip izleten internet sitesi!

Google Play, 2019 yılına ait en iyi oyun, uygulama, film ve kitaplarını açıkladı. Peki en iyiler listesinde neler var? Gelin hep birlikte bir göz atalım.

2019 yılı bizi birbirinden yeni uygulamalar, oyunlar, filmler ve kitaplarla buluşturdu. Geçtiğimiz günlerde Apple‘ın yılın en iyi iOS uygulamalarını ve oyunlarını açıklamasından sonra, benzer bir paylaşım da Google‘dan geldi. En iyilerin buluştuğu listede, Google Play kullanıcılarının oyları ile belirlenen bir dörtlü kategoriye de yer verildi.

Kullanıcıların oylarıyla belirlenen en iyiler listesi

En iyi uygulama: Video Editor – Glitch Video Effects

Kullanıcıların oyları ile yılın en iyi uygulaması olmayı başaran Video Editor – Glitch Video Effect uygulaması, çarpıcı video efektleri ile çalışmalarınıza kendi deyimleriyle sanatsal dokunuşlar yapabilmenizi sağlamayı vadediyor. TikTok, youtube ve instagram gibi paylaşım ve eğlence uygulamalarının fazlaca rağbet gördüğü bu günlerde, etkileyici video efektleri ile bu uygulamanın listede neden yer aldığını tahmin etmek pek de zor değil.

En iyi oyun: Call of Duty: Mobile

2000’li yıllardan itibaren tüm oyunseverlerin gönüllerini fethetmeyi başarmış Call of Duty serisi, 2019 yılı içerisinde mobil versiyonuyla tanıtılmıştı. Kullanıcılardan fazlaca rağbet gören oyun, 2019 yılı en iyi oyun listesinde zirvede olmayı başardı.

En iyi film: Marvel Studios’ Avengers: Endgame

Avengers (Yenilmezler) serisinin geçen nisan ayında gösterime giren son filmi Endgame, 2,798 milyar dolar ile dünya çapında en çok gişe hasılatı yapan film olmayı başarmıştı. Film, Google Play kullanıcılarının oyları ile 2019 yılının en iyisi olmaya da hak kazandı.

En iyi e-kitap: Scary Stories to Tell in the Dark

Alvin Schwartz imzalı korku hikayelerini barındıran kitap, Google Play kullanıcılarının oyları ile 2019 yılının en iyi e-kitabı olmayı başardı. Ayrıca kitaptan uyarlama bir filminin de yapıldığını söylemeden geçmeyelim.

Türkiye’de en iyi ikili

Ülkemizde yapılan oylamalar sonucu yılın en iyi uygulaması Oyna Kazan olurken, yılın en iyi oyun ödülünü ise Call of Duty: Mobile yine kimseye kaptırmadı.

Kullanıcıların oyları ile belirlenen en iyi dörtlü kategoriden sonra, gelin hep birlikte on kategorideki diğer en iyiler listesine hızlıca bir bakalım.