Haber
Instagram hikayelerini gizlice indirip izleten internet sitesi!
Bir Türk girişimi olan storieswatch.com, hesabı gizli olmayan kişilerin hikayelerini onlar sizi görmeden izlemenizi ve indirmenizi sağlıyor.
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Türk girişimi olan storieswatch.com ile hikayesini izlemenizi görmesini istemediğiniz kişilerin hikayelerini anonim bir şekilde görebilirsiniz. Ayrıca bu hikayeleri sadece görmekle kalmayıp bu site üzerinden indirebilirsiniz.
Tüm bunları yapabilmek için Storieswatch’un sitesine girip hikayelerini görmek istediğiniz kişinin kullanıcı adını istenilen alana yazmalısınız. Sonrasında açılan sayfada o kişinin profil bilgilerini, takip, takipçi ve gönderi sayılarını göreceksiniz. Sayfanın hemen altında kullanıcının son 24 saatte paylaştığı tüm hikayeleri göreceksiniz. İstediğiniz hikayeyi, sağ alt köşesinde yer alan indir butonu ile bilgisayarınıza ya da telefonunuza indirebilirsiniz. Son olarak bu işlemlerin, sadece herkese açık hesaplarda çalıştığını söylemeden geçmeyelim.
Genel
Google Play 2019’un en iyileri belli oldu!
Google Play, 2019 yılına ait en iyi oyun, uygulama, film ve kitaplarını açıkladı. Peki en iyiler listesinde neler var? Gelin hep birlikte bir göz atalım.
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2019 yılı bizi birbirinden yeni uygulamalar, oyunlar, filmler ve kitaplarla buluşturdu. Geçtiğimiz günlerde Apple‘ın yılın en iyi iOS uygulamalarını ve oyunlarını açıklamasından sonra, benzer bir paylaşım da Google‘dan geldi. En iyilerin buluştuğu listede, Google Play kullanıcılarının oyları ile belirlenen bir dörtlü kategoriye de yer verildi.
Kullanıcıların oylarıyla belirlenen en iyiler listesi
En iyi uygulama: Video Editor – Glitch Video Effects
Kullanıcıların oyları ile yılın en iyi uygulaması olmayı başaran Video Editor – Glitch Video Effect uygulaması, çarpıcı video efektleri ile çalışmalarınıza kendi deyimleriyle sanatsal dokunuşlar yapabilmenizi sağlamayı vadediyor. TikTok, youtube ve instagram gibi paylaşım ve eğlence uygulamalarının fazlaca rağbet gördüğü bu günlerde, etkileyici video efektleri ile bu uygulamanın listede neden yer aldığını tahmin etmek pek de zor değil.
En iyi oyun: Call of Duty: Mobile
2000’li yıllardan itibaren tüm oyunseverlerin gönüllerini fethetmeyi başarmış Call of Duty serisi, 2019 yılı içerisinde mobil versiyonuyla tanıtılmıştı. Kullanıcılardan fazlaca rağbet gören oyun, 2019 yılı en iyi oyun listesinde zirvede olmayı başardı.
En iyi film: Marvel Studios’ Avengers: Endgame
Avengers (Yenilmezler) serisinin geçen nisan ayında gösterime giren son filmi Endgame, 2,798 milyar dolar ile dünya çapında en çok gişe hasılatı yapan film olmayı başarmıştı. Film, Google Play kullanıcılarının oyları ile 2019 yılının en iyisi olmaya da hak kazandı.
En iyi e-kitap: Scary Stories to Tell in the Dark
Alvin Schwartz imzalı korku hikayelerini barındıran kitap, Google Play kullanıcılarının oyları ile 2019 yılının en iyi e-kitabı olmayı başardı. Ayrıca kitaptan uyarlama bir filminin de yapıldığını söylemeden geçmeyelim.
Türkiye’de en iyi ikili
Ülkemizde yapılan oylamalar sonucu yılın en iyi uygulaması Oyna Kazan olurken, yılın en iyi oyun ödülünü ise Call of Duty: Mobile yine kimseye kaptırmadı.
Kullanıcıların oyları ile belirlenen en iyi dörtlü kategoriden sonra, gelin hep birlikte on kategorideki diğer en iyiler listesine hızlıca bir bakalım.
Google Play 2019 en iyiler listesi
- En iyi uygulama: Ablo
- En iyi oyun: Call of Duty: Mobile
- En rekabetçi oyunlar: Brawl Stars, Rumble Stars, Tacticool, Tennis Clash: 3D Sports
- En iyi bağımsız oyunlar: Ailment, Chuchel, G30 – A Memory Maze, Stardew Valley, Tiny Room Stories: Town Mystery
- En eğlenceli oyunlar: Angry Birds Dream Blast, Fishing Life, Golf Peaks, Mario Kart Tour, Vineyard Valley
- En yenilikçi oyunlar: Archero, Assassin’s Creed Rebellion, Auto Chess, The Elder Scrolls: Blades, Minit
- En iyi günlük yardımcılar: ActionDash, Boosted – Productivity & Time Tracker, Google Fotoğraflar’dan Gallery Go, Mubert, Post-it
- En iyi kişisel gelişim uygulamaları: SleepTown, Smarter, Drops’tan Scripts, Plank Egzersizi
- En iyi gizli cevherler: Big Bang AR, Concepts – Sketch, Design, Illustrate, MashApp – Video Punchlines, Morphin, Ruff
- En eğlenceli uygulamalar: Enlight Pixaloop, Pottery.ly 3D
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Qualcomm Snapdragon 865 özellikleri belli oldu!
Qualcomm, geçtiğimiz gün tanıtmış olduğu Snapdragon 865 yonga setine ait bazı teknik özellikleri ise şimdiden ortaya çıktı.
Snapdragon Tech Summit etkinliğin ikinci gününde şirket yeni yongası hakkında bazı bilgiler paylaştı. Bu işlemcinin gelecek yıl göreceğimiz üst sınıf Android cihazlarında neler sunacağına dair detaylar verdi. Şirket, özellikle söz konusu performans, yapay zekâ tabanlı işleme, fotoğrafçılık ve oyun gibi alanlardaki ilerlemelerin altını çiziyor.
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Snapdragon 856, Snapdragon 855’e kıyasla %25 daha hızlı CPU performansına ve %20 daha hızlı grafiklere sahip. Üç adet Kryo 585 çekirdeği kullanan ARM Cortex-A77 performans çekirdeği ile gelen Snapdragon 865, Adreno 650 GPU’ya sahip olduğunu belirtelim.
Snapdragon 865 yonga setine sahip olacak olan telefonlar 60GHz’de 4K çözünürlüğü, 144Hz yenileme hızını, Rec2020 renk gamını, HDR10 ve HDR10 + ile Quad HD+ çözünürlüğü destekleyebilir. Yonga seti 2133 MHz’de 16 GB’a kadar LPDDR4X RAM’i ve 2750 MHz’de LPDDR5 RAM’i desteklemekte.
Qualcomm Snapdragon 865, harici X55 5G modem ile birlikte gelmekte. X55, geçen yılın X50 modemine göre büyük bir sıçrama sağlıyor. Maksimum veri indirme hızı X50’de 5 Gbps iken, X55 ile bu değer saniyede 7 gigabite çıkıyor. Daha da önemlisi X55, özellikle 6 GHz altı bantta, daha geniş yelpazede 5G frekansı destekliyor. Buna ek olarak, Snapdragon 855 gibi, 865 de Wi-Fi 6 standardı için destek sunacak.
Snapdragon 865’in sunduğu bu imkanların ne kadarının son kullanıcıya ulaştırılacağı henüz bilinmiyor. Qualcomm Snapdragon 865 işlemcili ilk telefonlar 2020 yılı içinde çıkması bekleniyor.
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Huawei, ABD’den taşınıyor!
ABD ile yaşanan olaylar sonucunda ABD‘de bulunan iş ortakları ile bağlarını azaltmaya çalışan Huawei, ABD’den taşınma kararı aldı.
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ABD hükumetinin Huawei için aldığı kararlar sonrasında bilindiği gibi Google ve birçok firma sözleşmelerini askıya almıştı. Sonrasında ABD kurumlarında bu şirketin cihazları kullanılması yasaklanmış ve bu şekilde ülke dışına itilmeye başlanmıştı. Sonrasında yaşanan bazı gelişmelerden sonra sular durulmuş gibi görünse de hala sular durulmuş değil.
Şirketin CEO‘sunun bir Kanada gazetesine verdiği demece göre, Silikon Vadisi‘nde bulunan şirketini Kanada‘ya taşıyacak. Kuzey bölgesine taşınan ofisle birlikte operasyonlara oradan yönetilecek. Ayrıca üretim kısmı ise Avrupa’ya kaydırılacak. Bu şekilde Huawei artık ürünlerini Avrupa’da üretecek. Yapılan açıklamaya göre ABD’de bağlı olduğu şirketlerle bağımlılık bu şekilde azaltılacak ve farklı iş ortakları ile çalışmaya başlanacak.