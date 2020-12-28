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Spotify için müzik deneyiminizi geliştirecek 6 adım
Spotify günümüzde en çok kullanılan uygulamalardan biri. Gerek sevdiğimiz sanatçılar, gerekse biz dinleyiciler için kapsamlı ve eğlenceli bir ortam oluşturan uygulama, çoğu kişinin müzik deneyimini değiştirdi. Uygulama, kişiselleştirme adına pek çok ayar barındırıyor, ama ne yazık ki kullanıcıların birçoğu bunun farkında değil.
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Eğer daha önce hiç Spotify ayarlarında gezinmediyseniz, Spotify deneyiminizi güzelleştirecek 6 önemli ayarı sizler için haberimizde derledik.
Spotify: İşte uygulamadan aldığınız deneyimi zenginleştirecek 6 adım
#1 – Sesi Normalleştirin
Herkes bir kere de olsa “neden bu şarkının sesi diğerinden daha yüksek” diye mutlaka düşünmüştür. Normalleştirme ayarları, tam da bunu düzeltmek için tüm şarkılar için aynı olan genel bir ses seviyesi belirliyor. Normalleştirme ayarları için
- iOS cihazlarda Ayarlar > Çal > Ses Normalleştirmeyi Etkinleştir seçeneğini açın.
- Android cihazlarda Ayarlar > Ses Seviyesini Normalleştir seçeneğini açın.
- Masaüstü için Ayarlar > Müzik Kalitesi > Ses Seviyesini Normalleştir seçeneğini açın.
Bu ayarlar içerisinden Normal, Yüksek Sesli veya Sessiz seviyelerini varsayılan olarak belirleyebilirsiniz.
#2 – Ses Kalitesi Kontrolleri
Birçok kullanıcının farkında olmadığı bir başka konu ise ses kalitesi. Spotify’da ses kalitesini Wi-Fi, mobil veri ve çevrimdışı dinleme için farklı farklı ayarlayabiliyorsunuz.
Spotify, ses kalitesini Otomatik, Düşük, Normal, Yüksek ve Çok Yüksek olarak 5 farklı kategori halinde sunuyor. Varsayılan ayar olan Otomatik ses kalitesi, internet hızınıza bağlı olarak kesintisiz dinleyebileceğiniz en kaliteli sesi sağlıyor. Düşük kalite 24 kbit/s, Normal kalite 96 kbit/s, Yüksek kalite 160kbit/s ve son olarak Çok Yüksek kalite ise 320kbit/s ile eşdeğer.
Bunlara ek olarak, yüksek kalitelerle indirilen şarkıların depolama alanınızda daha çok yer kapladığını da unutmayın.
Ses Kalitesi ayarlarınız için
- iOS ve Android cihazlarınızda Ayarlar > Ses Kalitesi altında
- Masaüstü cihazlarınızda Ayarlar> Müzik Kalitesi altında
istediğiniz ayarları seçebilirsiniz.
#3 – Ekolayzer (Equalizer) Ayarları
Ekolayzerler bas ve tiz ayarları ile kendiniz için en doğru sesi bulmanızı sağlar.
Bu ayarları yapmak için
- iOS cihazlarınızda Ayarlar > Çal > Ekolayzer seçeneğini açın, hazır ayarlardan birini seçin veya noktalara dokunarak kendi ayarlarınızı yapın.
- Android cihazlarınızda Ekolayzer ayarları cihazınızın üreticisine bağlı olarak değişmekle beraber, Ayarlar > Müzik Kalitesi > Ekolayzer’e dokunarak yapılabilir.
Bazı Android cihazları Ekolayzer ayarlarını desteklemedikleri için, Android kullanıcıları Ekolayzer’i etkinleştirmemeleri için bir uyarı alabilir.
#4 – Geçişlerde sesi azaltın
Sesi azaltarak geçiş, müziğin hiç kesilmemesi için parçalar arasındaki sessizliği giderir. Bu ayarı yapmak için
- iOS cihazınızda Ayarlar > Çalma > Sesi azaltarak geçiş sürgüsünden istediğiniz aralığı seçin.
- Android cihazınızda Ayarlar > Çapraz Geçiş altında sürgüyü dilediğiniz gibi ayarlayın.
- Masaüstü cihazınızda Ayarlar > Gelişmiş Ayarları Göster > Çalma > Parçalara sesi azaltarak geçiş seçeneğini açın ve sürgüyü istediğiniz şekilde ayarlayın.
#5 – Aralıksız dinleyin
Aralıksız özelliği, dinlediğiniz şarkıların birbirine karışmadan değişmesini sağlar. Bu özelliği klasik ve canlı performans dinlemeyi seven dinleyiciler için mutlaka öneriyoruz. Aralıksız ayarını geçişlerde sesi azalttığınız bölümden yapabilirsiniz.
#6 – Otomatik çalma
Otomatik çalma özelliği ise bir listenin veya albümün sonuna geldiğinizde Spotify’ın o albüme veya listeye benzer şarkılar çalmaya devam etmesini sağlar. Bu ayarı açmak için
- Masaüstü cihazınızda Ayarlar > Otomatik Çalma > Müziklerin bittiğinde benzer şarkıları otomatik çal seçeneğini aktifleştirin.
- Mobil cihazlarınızda ise Ayarlar > Çal > Otomatik Çalma özelliğini aktifleştirin.
Kaynak: Make Use Of
Genel
Halo: Infinite Xbox One sürümü iptal edilmedi!
Halo: Infinite Xbox One sürümünün iptal edilmediği öğrenildi. Yapımcı firma eski nesil konsol için herhangi bir iptal durumu düşünmüyor.
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Halo: Infinite Xbox One için sorunsuz bir şekilde çıkacak!
Halo: Infinite ertelemenin ardından hayranlarını bazı konularda şüphelere düşürdü. Özellikle Cyberpunk 2077‘nin çıkışından bu yana yapımcı firmaya yaşattıkları ve oyunculara beklenen performansı konsollar nezdinde sağlayamaması oyun dünyasında hareketlenmeye neden oldu. 2021 yılına ertelenen oyun, eski nesil konsol kullanıcılarını biraz endişelendirmişe benziyor. Konuyla ilgili 343 Industries firması topluluk yöneticisi John Junyszek‘e sorular soran hayranlar, aldıkları cevap ile birlikte bir nebze olsun nefes aldılar.
Genel
Apple Car için 2028 iddiası!
Apple’ın uzun süredir söylentilere konu olan “sonraki seviye” pil teknolojisine sahip Apple Car elektrikli aracının üretimi için 2024’ü hedeflediğini sizlerle paylaşmıştık. Ancak Apple analisti Ming-Chi Kuo, 2027’ye kadar bu olasılığın düşük olduğuna inanıyor.
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Apple Car projesi gecikecek
Kuo, bugün paylaştığı notunda, Apple Car spesifikasyonlarının henüz kesinleşmediğini belirterek, aracın lansman tarihinin 2028 veya daha sonrasına kadar uzamasına şaşırmayacağını söyledi.
Daha önceki raporlarda Apple’ın 2023–2025 arasında Apple Car’ı piyasaya süreceği tahmin ediliyordu. Ancak, son gelen bilgiler Apple Car’ın mevcut geliştirme programının net olmadığını gösteriyor. Eğer geliştirme bu yıl başlarsa ve her şey yolunda giderse Apple Car’ın en erken 2025–2027’de piyasaya sürülebileceği düşünülüyor.
Kuo Apple Car’ın başarı şansının olduğuna inanıyor. Ancak şirketin derin öğrenme/yapay zeka konusunda geride kalması nedeniyle Apple’ın otonom araç pazarında ne kadar rekabetçi olacağına dair belirsizlikler de olduğunu belirtiyor.
Sızıntı kaynakları, Apple’ın kendi kendine giden aracında, bataryadaki hücreleri tek tek toplayan ve batarya malzemelerini tutan modülleri ortadan kaldırarak, batarya paketinin içinde yer açan “tek hücreli” benzersiz bir tasarım kullanmayı planladığını ve bunun potansiyel olarak şarj başına daha uzun menzil sağlayacağını belirtmişti.
Tesla CEO’su Elon Musk geçtiğimiz günlerde Apple Car söylentilerine tepki göstererek tek hücreli bir pilin elektrokimyasal olarak imkansız olduğunu söylemişti. Musk ayrıca Model 3 üretiminin en zorlu günlerinde, Apple’ın Tesla’yı satın alma olasılığını tartışmak için Tim Cook’a ulaştığını iddia etti. Ancak Cook, görünüşe göre toplantıyı reddetti.
Sonuç olarak, Apple Car şu an için uzak bir gerçeklik olarak kalacak gibi görünüyor.
Genel
Epic Games günün ücretsiz oyunu: Night in the Woods
Epic Games Store, yıl sonu indirimi kapsamında, 33 TL değerindeki Night in the Woods oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuldu.
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2020 yılının sonunda özel bir kampanya ile yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games Store’un bugünkü ücretsiz oyunu Night in the Woods oldu.
Infinite Fall tarafından geliştirilen ve Finji tarafından yayınlanan Nights in the Woods, bağımsız oyunlar arasından bir anda sıyrılmış ve 2017 yılının en çok oynanmış olan oyunlarından bir tanesi olmuştu. Kendine has görselliğinin yanı sıra içinde bulunduğumuz şirin ama bir o kadar da tanıdık evreni ile başarılı bir hikayeye de sahip olunca bir anda sivrilen yapım, birçok ödüle de layık görülmüştü.
Night In The Woods oyunu için minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel i5 Quad-Core
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel HD 4000
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: 32-bit sistemlerde 2GB üzeri sanal bellek gerekiyor
Epic Games’in ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Night in the Woods oyununu henüz indirmediyseniz 28.12.2020 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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