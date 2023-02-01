Spotify bugün Spotify Premium üyelik ücretlerine zam yaptı. Mevcut aboneler için zammın ne zaman geçerli olacağı hakkında herhangi bir bilgilendirme henüz yapılmamışken, yeni üye olacak kişiler için yeni fiyatlar uygulanmaya başladı. Aboneliği bulunan kullanıcılara önümüzdeki günlerde e-posta ile bilgilendirme yapılması bekleniyor.

Yüzde 42 zam geldi

Spotify’a 1 Şubat 2023 itibarıyla yüzde 42 oranında zam yaptı. En son 1 Ağustos 2022 tarihinde yüzde 16 oranında zam yapmıştı. Son zamla birlikte 6 ay içinde yüzde 66 oranında zam yapılmış oldu. Bireysel abonelik ücreti 29,99 TL’ye yükseldi.

Öğrenci: 14,99 TL/ay (Eski fiyat 10,49 TL)

Bireysel: 29,99 TL/ay (Eski fiyat 20,99 TL)

Duo: 39,99 TL/ay (Eski fiyat 27,99 TL)

Aile: 49,99 TL/ay (Eski fiyat 34,99 TL)

Spotify’ın Premium abone sayısı 200 milyonu aştı

İsveçli dijital müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada yıl sonunda 200 milyon ücretli abonelik sayısını hedeflediğini duyurmuştu.

Spotify Premium abone sayısı 2022’nin son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 10 milyon arttı ve 205 milyona yükseldi. Böylece şirket, daha önce açıkladığı hedefi tutturmuş oldu.

Spotify zarar açıkladı

Her ne kadar şirket ücretli abonelik sayısını artırsa da yılı zararla kapattı. Spotify, 2022’nin son çeyreğinde 270 milyon euro zarar açıkladı.

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Bir önceki yılın aynı döneminde Spotify’ın zararı 39 milyon euro olarak açıklanmıştı.

Spotify’dan yapılan açıklamada, zararın temel nedenlerinin çalışan sayısının artmasından kaynaklı artan personel masrafları ve artan pazarlama maliyetleri olduğu belirtildi.

Popüler müzik akış platformu, önümüzdeki 10 yıl içinde yıllık 100 milyar dolarlık gelire ulaşmayı bekliyor.

Şirket, özellikle podcast’ler ve sesli kitaplara yönelik artan talebin gelirleri artıracağı görüşünde.