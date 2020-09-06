Müzik
Spotify, TikTok benzeri yeni bir özellik geliştiriyor olabilir
Spotify, TikTok ve Snapchat’e rakip olacak bir özelliği için patent başvurusunda bulundu. Söz konusu patente göre şirket, kullanıcıların kısa videolar paylaşabilmesine olanak sağlayacak.
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Digital Music News’in aktardığına göre Spotify, kullanıcıların uygulama içerisinde kısa müzikler eşliğinde muhtemelen 15 saniye olacak videolar paylaşabilmesini sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, kullanıcıların aynı müzikle paylaşılan diğer videoları da arayabilme yönüyle TikTok’a oldukça benziyor.
Bu durum bir yönüyle Spotify’ın “sosyal ağ”laşmasını da sağlayacak. Zira arama bölümünde bir müziği arattığınız zaman farklı kullanıcıların paylaştığı içerikleri de görerek o kullanıcılarla etkileşim kurabileceksiniz. Spotify zaten yıllar boyunca sosyalleşme adına çeşitli çalışmalar yapmış; örneğin Aile için Premium özelliğine, üyeler tarafından düzenlenebilen aile içi ortak çalma listesi eklemişti. Ancak kullanıcıların bu şekilde video oluşturabileceği bir platform haline gelmek, Spotify’ı basit bir müzik ve podcast platformundan çok öteye taşıyacak.
Peki Spotify’ın bu sistemi nasıl işleyecek? Bu noktada patentte yazan bilgilere baktığımızda, “Sistem bir kullanıcının, video anı oluşturmak üzere medya içeriğinin, meta verileriyle birlikte bir şarkı, müzik veya diğer medya içeriğini ilişkilendirmesine olanak tanır.” tanımlamasının yapıldığını görüyoruz. Buradan anlaşıldığı üzere kullanıcılar, video paylaşırken direkt olarak Spotify kütüphanelerinden istedikleri bir müziği seçebilecekler. Ayrıca videoda, ilgili müzikle alakalı sanatçı adı ve müzik adı gibi bilgiler de gözükecek.
Bu bağlamda Spotify, kullanıcıların birbirleriyle daha fazla etkileşime geçebilmelerine olanak sağlayan bir platform haline dönüşecek. Kısa süre önce videolu podcast’leri de kullanıma sunarak sanatçıların dinleyicilerle etkileşimini artırmayı amaçlayan şirket, anlaşılan bu stratejisini uygulama geneline yaymak istiyor.
Haber
Spotify, ikinci çeyrek verilerini açıkladı!
Spotify, ikinci çeyrek finansal raporunu paylaştı. Paylaşılan verilerde Spotify’ın aylık kullanıcı sayısının 299 milyona ulaştığı görüntülendi. Bu veriler, yıllık bazda %29, ilk çeyreğe göre ise %5’lik bir artış olduğunu gösteriyor.
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İkinci çeyrek Spotify için nasıl geçti?
Paylaşılan rapora göre Premium abonelerden elde edilen gelirlerde önemli bir artış bulunuyor. Fakat COVID-19 pandemisinin ardından gelen belirsizlik nedeniyle serbest para akışında azalma görüldü. Kuzey Amerika‘daki büyüme ve kullanıcı sayısındaki artış, 2019’dan bu yana istikrarlı bir şekilde ilerleyerek şirketin beklentilerini aştı. Hindistan da Spotify’ın beklentilerini aşan bir başka pazar olarak karşımıza çıkıyor. Bunun başlıca nedeni ise bölgede yapılan pazarlama kampanyalarının güçlü bir şekilde kullanıcıları etkilemesi.
Spotify, Latin Amerika’da %33, diğer ülkelerde ise %58’lik önemli bir artışa sahip. Şirket hem sunduğu servisler hem de çeşitli abonelik fırsatları ile kullanıcıları kendine çekmeyi başarıyor. Nisan ve Mayıs aylarında kullanıcı sayısı bazı bölgelerde daha yavaş artış gösteriyordu. Fakat Haziran ayında büyüme yeniden ivmelendi. Şirket, Latin Amerika‘da daha büyük bir başarı beklerken Kuzey Amerika ile bu açığı kapattığını belirtiyor.
Spotify, 30 Haziran itibariyle küresel tüketim saatlerinin COVID-19 salgını öncesine döndüğünü açıkladı. Tüm bölgelerin toparlandığı ve Asya Pasifik ile Avrupa‘nın buna öncülük ettiği belirtildi. Şirketin kullanıcı dostu olması bu artış ve toparlanmadaki en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor.
Aksesuar
OnePlus Buds, resmi görselleri ile ortaya çıktı!
OnePlus Buds kulaklıklar çıkışına yakın artık yeni detaylar ile karşımıza gelmeye devam ediyor. Yeni nesil kulaklıkların resmi görüntüleri ortaya çıktı.
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OnePlus Buds, tasarım detayları belli oldu!
Gerçek kablosuz kulaklıklar piyasayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Neredeyse her telefon üreticisinin girdiği bu rekabette artık yeni bir oyuncu daha var. OnePlus geçtiğimiz hafta yaptığı duyuru ile yeni gerçek kablosuz kulaklığı Buds cihazını duyurmuştu. Firmanın OnePlus Nord ile birlikte çıkarmayı planladığı serinin resmi görüntüleri ortaya çıktı. XDA yazarı Max Weinbach, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile cihazın görüntülerini takipçileri ile paylaştı. Bu sayede cihazın renk seçenekleri ve tasarım detayları da tam anlamıyla belli olmuş oldu.
— Max Weinbach (@MaxWinebach) July 19, 2020
Beyaz mavi ve siyah renk seçenekleri ile bizleri karşılayan Buds, görünüş olarak Apple yapımı AirPods kulaklıklara benzemekte. Daha oval yapıda kutu tasarımına sahip olan cihaz, aktif gürültü engelleme özelliği ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. 36 gram kutu, 4.6 gram da kulaklık ağırlığına sahip cihaz, kablolu 7.5 W hızlı şarj desteği sunmakta. Yaklaşık 30 saate varan pil performansı vadeden firma, yeni nesil kulaklığı sayesinde piyasada önemli bir alternatif olmayı amaçlıyor. OnePlus Nord serisi ile birlikte tanıtımı yapılacak cihazın herhangi bir fiyat bilgisine henüz ulaşılamadı. Bakalım firma, yeni nesil gerçek kablosuz kulaklığı ile başarı yakalayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Buds sonunda duyuruldu!
OnePlus Buds sonunda duyuruldu. Merakla beklenen kablosuz kulaklık firmanın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte açıklandı.
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OnePlus Buds, Nord ile birlikte tanıtılacak!
Son dönemde kullanımı artan ve firmalar arasında yeni bir rekabete yol açan gerçek kablosuz kulaklıklar yeni versiyonları ile kullanıcıları karşılamaya devam ediyor. Neredeyse her akıllı telefon üreticisinin girdiği bu yarışa OnePlus firması da katılma kararı aldı. Daha önceden ortaya çıkan ve ismi ,resmi olarak, belli olmayan kulaklığın duyurusu sonunda yapıldı. Firma Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte OnePlus Buds kulaklığını duyurmuş oldu. Öte yandan cihazın, 21 Temmuz tarihinde OnePlus Nord ile birlikte yapılacak etkinlik üzerinden tanıtılacağı öğrenildi.
Now you know the name. See our first truly wireless earphones July 21. #OnePlusBuds
— OnePlus (@oneplus) July 13, 2020
Uzun zamandır detayları beklenen kulaklığın sonunda duyurulması hayranları mutlu ederken, bazı konularda henüz yeterli bilgi hala ortaya çıkmadı. Tasarımı ile alakalı tahmini görsellerden cihazın Apple AirPods kulaklıklara benzeyeceği düşünülürken, bir yandan da kulaklığın silikonlu bir yapı ile gelip kendine has tasarımı olacağı iddia edilmekte. Öte yandan lansmanda tanıtılacak OnePlus Nord cihazından da ilk görüntüler firma tarafından paylaşıldı. Gri renk ile telefonun arka tarafının bir kısmının yer aldığı görselde bir de ilk on kişiye cihazın hediye edileceği yazmakta. Ancak hangi ilk on kişi olduğu ile alakalı detaylı bir bilgi henüz belli olmadı.