Spotify, TikTok benzeri yeni bir özellik geliştiriyor olabilir

Spotify, TikTok ve Snapchat’e rakip olacak bir özelliği için patent başvurusunda bulundu. Söz konusu patente göre şirket, kullanıcıların kısa videolar paylaşabilmesine olanak sağlayacak.

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Digital Music News’in aktardığına göre Spotify, kullanıcıların uygulama içerisinde kısa müzikler eşliğinde muhtemelen 15 saniye olacak videolar paylaşabilmesini sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, kullanıcıların aynı müzikle paylaşılan diğer videoları da arayabilme yönüyle TikTok’a oldukça benziyor.

Bu durum bir yönüyle Spotify’ın “sosyal ağ”laşmasını da sağlayacak. Zira arama bölümünde bir müziği arattığınız zaman farklı kullanıcıların paylaştığı içerikleri de görerek o kullanıcılarla etkileşim kurabileceksiniz. Spotify zaten yıllar boyunca sosyalleşme adına çeşitli çalışmalar yapmış; örneğin Aile için Premium özelliğine, üyeler tarafından düzenlenebilen aile içi ortak çalma listesi eklemişti. Ancak kullanıcıların bu şekilde video oluşturabileceği bir platform haline gelmek, Spotify’ı basit bir müzik ve podcast platformundan çok öteye taşıyacak.

Peki Spotify’ın bu sistemi nasıl işleyecek? Bu noktada patentte yazan bilgilere baktığımızda, “Sistem bir kullanıcının, video anı oluşturmak üzere medya içeriğinin, meta verileriyle birlikte bir şarkı, müzik veya diğer medya içeriğini ilişkilendirmesine olanak tanır.” tanımlamasının yapıldığını görüyoruz. Buradan anlaşıldığı üzere kullanıcılar, video paylaşırken direkt olarak Spotify kütüphanelerinden istedikleri bir müziği seçebilecekler. Ayrıca videoda, ilgili müzikle alakalı sanatçı adı ve müzik adı gibi bilgiler de gözükecek.

Bu bağlamda Spotify, kullanıcıların birbirleriyle daha fazla etkileşime geçebilmelerine olanak sağlayan bir platform haline dönüşecek. Kısa süre önce videolu podcast’leri de kullanıma sunarak sanatçıların dinleyicilerle etkileşimini artırmayı amaçlayan şirket, anlaşılan bu stratejisini uygulama geneline yaymak istiyor.