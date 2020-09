Spotify, TikTok benzeri yeni bir özellik geliştiriyor olabilir

OnePlus Buds sonunda duyuruldu. Merakla beklenen kablosuz kulaklık firmanın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte açıklandı.

Son dönemde kullanımı artan ve firmalar arasında yeni bir rekabete yol açan gerçek kablosuz kulaklıklar yeni versiyonları ile kullanıcıları karşılamaya devam ediyor. Neredeyse her akıllı telefon üreticisinin girdiği bu yarışa OnePlus firması da katılma kararı aldı. Daha önceden ortaya çıkan ve ismi ,resmi olarak, belli olmayan kulaklığın duyurusu sonunda yapıldı. Firma Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte OnePlus Buds kulaklığını duyurmuş oldu. Öte yandan cihazın, 21 Temmuz tarihinde OnePlus Nord ile birlikte yapılacak etkinlik üzerinden tanıtılacağı öğrenildi.

Now you know the name. See our first truly wireless earphones July 21. #OnePlusBuds

— OnePlus (@oneplus) July 13, 2020