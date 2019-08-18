Spotify, Premium fiyatlarına zam yapmayı planlıyor.

Spotify, söylentilere göre yakın zamanda üyelik ücretlerini arttırmayı gündemine aldı. İsveçli firma ilk olarak kendi ana vatanı olan İskandinavya’da fiyatları arttırarak tepkileri ölçecek.

Popüler dijital müzik platformu olan Spotify; geçtiğimiz aylarda Android uygulama mağazası olan Play Store’da 500 milyon indirilme barajını geçti. Bugün Spotify’ın 100 milyonun üzerinde premium abonesi bulunmakta. Şirket, geçen haftalarda premium abonelerinden toplamda 1.69 milyar doların üzerinde gelir elde ettiğini açıklamıştı. Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, şimdilerde zam haberleri ile gündemde.

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Bloomberg’in iddiasına göre Spotify, yaklaşık %13’lük bir zam yapmayı planlıyor. Şirketin yeni zammı İskandinav Yarımadası’nda bulunan kullanıcılar üzerinde test ettiği bilgisi söylenenler arasında yer almakta.

İsveçli firma genel olarak platformunu geliştirmeye odaklanmış durumda. Tercih edilen cihazlar, ev ve dış mekan dinleme arası geçiş kolaylığı, kişisel çalma listeleri, sesli reklamlar, sanatçı engelleme, sosyal dinleme ve podcast keşfetme gibi özellikler Spotify’ı öne çıkarıyor.

Uzmanlara göre yapılması muhtemel fiyat zammının Spotify’ın dünya genelinde böyle bir kararı almasının zor olduğunu iddia ediyor. Çevrim içi müzik servisinin fiyatlarına zam yapması için kendince pek çok sebebi mevcut. Bunların başında ise artan telif ücretleri ve komisyon oranları geliyor. Ayrıca Spotify, Apple ile uygulama içi satın alma komisyonları yüzünden de davalık durumda ve o davaya konu olan komisyon miktarları gerçekten ciddi bedeller oluşturuyor.

Spotify zam konusunda henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Spotify Premium şu anda ülkemizde aylık 13,99 TL’den satılmakta. Bu fiyata %13’lük zam eklendiğinde 15,80 TL etmekte. Şirket 2 TL‘lik bir fiyat artışına gidebilir.