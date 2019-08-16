Huawei, Google Haritalara rakip olmaya hazırlanıyor!

Huawei, yeniliklere hız kesmeden devam etmek istiyor. Gelen son gelişmeler firmanın kendi ekosistemini güçlendirmek adına önemli adımlar attığını gösteriyor.

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China Daily‘nin verdiği habere göre Çin teknoloji devi, bir haritalandırma servisi üzerinde çalışmalara başlamış. Fakat son kullanıcısı kitlesi hedef alınmayacak. İlk olarak geliştiricilere sunulması beklenen yazılımın harita üzerinde binaları simüle etmek yerine Huawei’nin geliştirmiş olduğu planlı haritalandırma teknolojisinden yararlanacak.

İsmi açıklanmayan bir Huawei yöneticisinin gazeteye verdiği demeçte konuyla ilgili Harita Kit‘i adı verilen harita hizmetinin geliştiricilerinin uygulamalarında kullanabilecekleri, aynı zamanda kullacılara gerçek zamanlı trafik koşullarını göstermeyi hedeflediklerini belirtti.

Ayrıca, hizmetin arttırılmış gerçeklik desteği sunacağını da ekledi. Muhtemelen Google‘nın yakın zamanda başlattığı AR (Sanal gerçeklik) yol tariflerine benzer yapıda olması bekleniyor.

Rapor, haritalandırma verilerini şirketin nereden alacağına dair ipuçları da sunuyor. Kit yerel harita servisleriyle eş zamanlı çalışabilecek.

China Daily‘e göre, teknoloji devi Yandex ile ortaklık kuracak. Rus internet servisi zaten firmaya bir haritalandırma servisi desteği sunuyordu.

Ünlü bir telekom endüstrisi genel müdür yardımcısının aktardıklarına göre, Huawei uydu konumlandırma verilene tamamlayıcı bilgiler sunabilen telekom baz istasyonlarına sahip olduğunu söyledi.

Şirketin, gelecek adımlarına yönelik atılımları umut vadedici görünüyor. Umarım Amerikan şirketlerine bağımlılıkları önemli derecede azalır.