Dev ekranlı Samsung Galaxy A70 duyuruldu!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung‘un phablet formatındaki 6.7 inç Infinity-U ekranlı yeni orta seviye telefonu Samsung Galaxy A70 duyuruldu.

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Samsung Galaxy A70 özellikleri

Samsung Galaxy A70, 6.7 inçlik Full HD+ (2400×1080) çözünürlüğünde, 20:9 formatında büyük bir ekrana sahip. Telefon gücünü ise ismi belirtilmeyen 8 çekirdekli orta sınıf bir işlemciden alıyor. Bu çekirdeklerden ikisi 2.0 GHz kalan altısı ise 1.7 GHz hızında çalışıyor. A70; 32 MP (f/1.7 diyafram açıklığındaki ana kamera), 8 MP (f/2.2 diyafram açıklığındaki 12mm‘lik ultra geniş açı kamera) ve 5 MP (f/2.2 diyafram açıklığındaki bir derinlik sensörü) olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna sahip. Cihazın ön kamerası ise f/2.0 diyafram açıklığında 32 MP çözünürlüğünde. Hem ön hem arka kamerayla yalnızca 30fps 1080p çözünürlüğünde videolar kaydedilebiliyor. 128 GB dahili hafızaya sahip olan A70‘in 6 ve 8 GB RAM‘li varyasyonları olacak.

4500 mAh‘lık cüssesine yakışır bir bataryaya sahip olan A70, 25W hızlı şarjı da destekleyecek. Telefon; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 ve ekrandan parmak izi okuma gibi modern teknolojileri de destekliyor. Android 9.0 (Pie) işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan A70‘in fiyatı henüz belli değil.