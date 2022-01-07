Spotify, Podcast Reklamlarını Etkileşimli Hale Getiriyor!

Spotify’ın yeni reklamlarını artık görmezden gelemeyeceğiz. Bu reklam kartları ile Spotify, podcast dinleyicilerinin reklamda konuşulanlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını ve reklamı yapılan içeriği veya ürünü satın almasını mümkün kılmak istiyor.

Zamanınızın büyük bir bölümünü podcast dinleyerek geçiriyorsanız, yeni reklam kartları ile sizler de karşılaşacaksınız. Siz içeriğinizi izlerken veya dinlerken, öncesinde ve sonrasında önünüze gelen reklamları atlayabiliyorsunuz. Ancak Spotify’ın yeni reklam kartları ile birlikte bu artık pek kolay olmayacak.

Konsept oldukça basit. Adından da anlaşılacağı üzere “Harekete Geçirici Kartlar” (CTA), dinlediğiniz içerikte herhangi bir reklam gösterilmeye başladığında, kullanıcıların reklamda yer alan marka, ürün veya hizmet hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve doğrudan reklamverenin websitesinden satın almasına olanak tanıyan düğmelerin olduğu alt bölüme küçük bir kart açılacak. Bu uygulama hem ücretli hem de ücretsiz kullanıcılar için geçerli olacak.

Spotify Perşembe günü yaptığı açıklamada, bu özelliğin masaüstü, mobil ve tablet uygulamalarında kullanılabileceğini ancak web tarayıcılarında aktif olmayacağını belirtti.

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Spotify açıklamasında, kullanıcıların podcast dinlerken reklamda bahsedilen promosyon kodunu, ürün veya içerik adını hatırlamakta zorluk yaşadığını da ekledi. Uygulamayı, içeriği veya ürünü incelerken podcast dinleyicileri için, hatırlamayı ve duydukları reklamla etkileşime girmelerini kolaylaştırmak için harekete geçirici kartlar açılacak. Bu özelliğin sıradan reklamlara kıyasla 2 kat daha fazla site ziyareti gösterdiğini belirtti.

Spotify yaptığı haber duyurusunda, ”Bu yeni reklam deneyiminin piyasaya sürülmesiyle, podcast reklamlarını ilk kez etkileşimli hale getiriyoruz, formatı yalnızca duyulabilecek bir şeyden, görebileceğiniz bir deneyime dönüştürüyoruz” dedi.

Spotify’ın, harekete geçirici mesaj kartları ile şirketin para kazanma ve uygulamasını daha satıcı dostu hale getirme amacında olduğu açık. Ulta Beauty, Athletic Greens ve Squarespace gibi şirketler bu özelliği zaten aktif olarak kullanıyor.

Geçtiğimiz bir buçuk yılda Spotify, dinleyicilerine daha iyi ve gerçek zamanlı içerikler sunabilmek için Megaphone’u satın aldı ve ses kontrollü uygulama deneyimi olan “Hey Spotify”ı tanıttı. CTA kartları, 6 Ocak 2022 tarihinde ABD’deki seçkin Spotify Orijinal ve Özel podcast içeriklerinde kullanıma sunuldu.

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