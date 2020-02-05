Spotify toplam kullanıcı sayısını açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde ülkemiz için zam kararı alan Spotify, bugün itibariyle güncel kullanıcı sayısını açıkladı. Apple Music, Deezer ve Tidal gibi diğer müzik platformlarıyla sıkı bir yarış içerisinde bulunan firma, son açıkladığı verilere göre yeni bir rekor kırarak liderliğini koruyor. Platform son açıklamasında ücretli servislerinin 100 milyon kullanıcı tarafından kullanıldığını duyurmuştu, buna ek olarak genel anlamda toplam 217 milyon kullanıcının da platformu kullandığını belirtmişti.

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Bugün yapılan açıklamada ise güncel olarak ücretli servis kullanıcı sayısının 124 milyon seviyesine, genel kullanıcı sayısının ise %31 gibi bir büyümeyle 271 milyon seviyelerine geldiğini görüyoruz. Son günlerde podcast’ler üzerinde sıkı bir çalışma yürüten firma, bu alanda da dinlenme konusunda %200 gibi bir büyüme elde etmiş.

Platformun kazanç kısmına geldiğimizde ise durumlar bir hayli karışık, mevcut rakamlara rağmen firma 2019 yılı son çeyreğinde tam olarak 230 milyon dolar zarar etmiş. Bu zararda, müzik üreticileri tarafından açılan ardı arkası kesilmeyen telif hakkı davalarının ve bu yönde ödenen telif ücretlerinin etkili olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Firmanın diğer bir rakibi Youtube geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Youtube Music servisinin 20 milyon abone sayısına ulaştığını duyurmuştu. Apple Music tarafında ise 60 milyon ücretli abone bulunmakta, bu veriler göz önüne alındığında Spotify’ın ciddi bir başarı yakaladığını söylemek mümkün. Ülkemizde de ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olan Spotify, yakaladığı bu önemli ivmeyi uzun bir süre daha sürdürecek gibi görünüyor.