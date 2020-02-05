Haber
Spotify toplam kullanıcı sayısını açıkladı!
Geçtiğimiz günlerde ülkemiz için zam kararı alan Spotify, bugün itibariyle güncel kullanıcı sayısını açıkladı. Apple Music, Deezer ve Tidal gibi diğer müzik platformlarıyla sıkı bir yarış içerisinde bulunan firma, son açıkladığı verilere göre yeni bir rekor kırarak liderliğini koruyor. Platform son açıklamasında ücretli servislerinin 100 milyon kullanıcı tarafından kullanıldığını duyurmuştu, buna ek olarak genel anlamda toplam 217 milyon kullanıcının da platformu kullandığını belirtmişti.
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Bugün yapılan açıklamada ise güncel olarak ücretli servis kullanıcı sayısının 124 milyon seviyesine, genel kullanıcı sayısının ise %31 gibi bir büyümeyle 271 milyon seviyelerine geldiğini görüyoruz. Son günlerde podcast’ler üzerinde sıkı bir çalışma yürüten firma, bu alanda da dinlenme konusunda %200 gibi bir büyüme elde etmiş.
Platformun kazanç kısmına geldiğimizde ise durumlar bir hayli karışık, mevcut rakamlara rağmen firma 2019 yılı son çeyreğinde tam olarak 230 milyon dolar zarar etmiş. Bu zararda, müzik üreticileri tarafından açılan ardı arkası kesilmeyen telif hakkı davalarının ve bu yönde ödenen telif ücretlerinin etkili olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Firmanın diğer bir rakibi Youtube geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Youtube Music servisinin 20 milyon abone sayısına ulaştığını duyurmuştu. Apple Music tarafında ise 60 milyon ücretli abone bulunmakta, bu veriler göz önüne alındığında Spotify’ın ciddi bir başarı yakaladığını söylemek mümkün. Ülkemizde de ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olan Spotify, yakaladığı bu önemli ivmeyi uzun bir süre daha sürdürecek gibi görünüyor.
Haber
Snapdragon 865 ile çekilmiş ilk 8K video yayınlandı!
Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 865, önümüzdeki hafta duyurulacak Samsung Galaxy S20‘den başlayarak bu yıl ileri teknoloji cihazlarına güç verecek. Şirket, yeni işlemcisi tarafından desteklenen donanım kullanılarak kaydedilen 8K çözünürlüğünde bir video örneği yayınladı.
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Snapdragon 865 ile çekilmiş ilk 8K video!
Qualcomm, YouTube üzerinden yayınladığı 8K video ile bir yandan Arizona’nın doğa güzelliklerini sergilerken, diğer yandan Snapdragon 865‘in performansının ne kadar yükseğe çıkabileceğini de gösteriyor. Snapdragon 865‘e sahip akıllı telefonlar, işlemci performansı ile profesyonele yakın görüntü kalitesi yakalayabilir ve 8K video çekimi de dahil olmak üzere heyecan verici yeni kamera özelliklerini kullanıcılarına sunabilir gözüküyor.
Şirketin video çekerken kullandığı “prototip akıllı telefon“, yeni nesil işlemcinin yanında Sony IMX586 48 MP sensörünü de bünyesinde içeriyor. Bu nedenle birebir olarak bir akıllı telefon ile video performansını kıyaslamak doğru olmayacaktır. Fakat işlenen verilerin büyüklüğü düşünüldüğünde Snapdragon 865 ile yüksek performansın sınırlarının sonuna kadar zorlandığı anlaşılıyor.
8K video, hem televizyon hem de akıllı telefon piyasasında hayatımızda şu an için çok büyük bir yer edinmiş durumda değil. Ayrıca 8K video çekerken oluşan büyük verileri depolayacak alanlar da henüz akıllı telefonlar için yeterince geliştirilmiş değil. Fakat bu kadar yüksek çözünürlükte video çekmenin en önemli yararı, şüphesiz videoyu 4K çözünürlüğe indirmektir. Bu da bize daha net ve ayrıntılar içeren görüntüler olarak geri dönebilir.
Önümüzdeki hafta 11 şubat ile tanıtımı yapılacak olan Galaxy S20 Ultra‘nın 108 MP kamera sensörü ile 8K video kaydı yapabileceği söylentiler arasında. Telefon global pazarda Exynos 990 ve Amerika pazarında Snapdragon 865 işlemcileri ile satışa çıkacak. Qualcomm‘un yayınladığı bu video sonrası, telefonun kamera ve video performansı herkes tarafından merakla bekleniyor.
Akıllı Ev
Anker Eufy RoboVac L70 Hybrid akıllı robot süpürge satışa sunuldu!
Anker, IoT odaklı ürün portfoyüne Eufy RoboVac L70 Hybrid akıllı robot süpürgeyi de ekledi. Yıkanabilir hepa filtre, ayarlanabilir paspas gibi özellikleriyle öne çıkan yeni ürünün özelliklerine yakından bakalım.
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Anker Eufy RoboVac L70 Hybrid akıllı robot süpürgenin en dikkat çekici özelliği EufyHome uygulaması üzerinden akıllı telefonlar ile kontrol edilebiliyor olması. Uygulama üzerinden temizlik geçmişi gibi verilere ulaşmak ve sizin için oluşturduğu haritalar üzerinde düzenlemeler yapmak mümkün. Google Asistan ve Amazon Alexa entegrasyonuna da sahip olan cihaz ses komutları ile çalıştırılabiliyor. Yapay zekaya dayalı bir haritalama teknolojisi bulunan Anker Eufy RoboVac L70 Hybrid belirlenen hedef noktalarda aktif hale gelme özelliğine de sahip.
2200 Pa emiş gücüne sahip cihaz maksimum 58 dB ses çıkışıyla çoğu rakibini geride bırakıyor. Akıllı robot süpürge, bir ön filtre, ana filtre ve bir koku azaltıcı filtre içeriyor. E12 dereceli filtresi sayesinde 0.001 mikron boyutundaki partikülleri dahi filtreleyebiliyor. Akıllı robot süpürge Anker’in BoostIQ adını verdiği teknoloji ile çalıştığı yüzeydeki değişimi algılayabiliyor ve buna göre vakum gücünü otomatik ayarlıyor.
Paspaslama özelliğine de sahip olan Eufy RoboVac L70 Hybrid yıkanabilir paspas pedleri ile sıvı kirleri de temizleyebiliyor. 5200 mAh li-ion pil kapasitesine sahip model 2.5 saat çalışma süresi sunabiliyor. Pilin şarj edilmesi gerektiğinde, robot şarj ünitesine otomatik bir şekilde ulaşarak bağlanıyor ve daha sonra temizliğe kaldığı yerden devam edebiliyor. Pek çok akıllı özelliğe sahip akıllı robot süpürge 3500 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
Anker Eufy RoboVac L70 Hybrid Teknik Özellikleri
- iPath Lazer Navigasyon teknolojisi
- Maksimum hassasiyet için AI haritalama teknolojisi
- 150 dk çalışma süresi
- Hybrid 2’si 1 – Süpürme ve Silme (Islak ve Kuru)
- Boost IQ teknolojisi ile gereken yerlerde extra Vakumlama ve Paspaslama – 2200Pa emiş gücü
- Akıllı MOP teknolojisi ile otomatik su kontrolü
- PinPoint Dönüşü – Düşük pil nedeniyle temizlik duraklatırsa dahi akıllı hafıza özelliği ile kaldığı yerden temizliğe devam edebilme
- Amazon Alexa ve Google Asistan ile sesli komut
- EufyHome uygulaması ile kontrol ve harita sınırlandırma
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A51 için ilk güncelleme geldi
Samsung, geçtiğimiz günlerde satışa çıkardığı A serisinin en yeni akıllı telefonlarından Galaxy A51 için bir güncelleme yayınladı. Güncelleme, kamera ve güvenlik odaklı iyileştirmeleri içeriyor.
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A515FXXU1ASL6 kodu ile yaklaşık 225 Mb büyüklüğünde karşımıza çıkan güncelleme, telefonun kamera performansındaki kararlıklarını artırma ve aralık ayı güvenlik yaması üzerinde iyileştirmeleri içeriyor. Aralık ayında satışa sunulduğundan beri güvenlik paketini de içinde bulunduran model için Samsung‘un üç aylık periyotlarla bir güvenlik yaması sunacağı söyleniyordu. Bu nedenle telefona önümüzdeki ay içerisinde mart ayı güvenlik yaması adı altında, tekrar bir güvenlik odaklı güncellemenin gelmesi de pek olası gözüküyor.
Güncelleme şu an için Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovenya, İspanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde kullanıma sunulmuş durumda. İlerleyen günlerde güncellemenin ülkemizde de kullanıma sunulması bekleniyor.
Samsung Galaxy A51 teknik özellikleri neler?
- 6.5 inç Super Amoled ekran
- Corning Gorilla Glass 3 koruma
- 158.5 x 73.6 x 7.9 mm kasa boyutu
- 172 gram ağırlık
- 1080 x 2400 Full Hd çözünürlük
- 405 ppi ekran piksel yoğunluğu
- Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu
- 8 çekirdekli 10 nm Exynos 9611 işlemci (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53)
- Mali-G72 grafik arabirimi
- 6 GB RAM
- 128 GB dahili depolama alanı (UFS 2.0)
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Android 10, One UI 2.0 işletim sistemi
- 4’lü kamera sistemi (48 MP geniş F1.8, 12 MP ultra geniş F2.2, 5 MP derinlik sensörü F2.2 ve 5 MP makro F2.4)
- 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps video kaydı (ana kamera)
- 32 MP F2.2 geniş açı selfie kamerası
- 1080p@30fps video kaydı (ön kamera)
- 4000 mAh batarya
- 15W hızlı şarj desteği
- 3.5 mm telefon kulaklık girişi