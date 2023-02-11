Deprem gerçeğini ülkece tekrardan çok acı bir şekilde tecrübe ettik. HWP ailesi olarak tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Hidra ve Şehinşah bir süredir deprem bölgesinde bulunuyor. İkili Twitter’da devamlı olarak paylaşımlarda bulunuyorlar. Bugün Hidra yaptığı bir açıklamada Spotify’ı şiddetle kınadı. Hidra açıklamasında:

“Global kimliklerinden ve yaptıklarından çok haberim yok ama bir müzisyen ve bu vatanın bir ferdi

olarak @SpotifyTurkiye’nin ülkemizde olanları sessizce izlemesini biz de hayretle izledik. Kendileri yaptıkları vurdumduymazlık nedeniyle bu halktan özür dileyip milletimize en az 200 milyon TL bağış yapmadıkları sürece çıkacak yeni şarkılarımı platformlarına yüklemeyi düşünmüyorum. Aynı duyarlılığı diğer müzisyen arkadaşlarımdan da bekliyorum.” sözlerine yer verdi.

Türkçe Rap severlerin Hidra’yı ne kadar sevdiğini düşünecek olursak bu Spotify için oldukça riskli bir tehdit.

Global kimliklerinden ve yaptıklarından çok haberim yok ama bir müzisyen ve bu vatanın bir ferdi olarak @SpotifyTurkiye nin ülkemizde olanları sessizce izlemesini biz de hayretle izledik. (1) — Hidra (@fatihusludur) February 11, 2023

Kendileri yaptıkları vurdumduymazlık nedeniyle bu halktan özür dileyip milletimize en az 200 milyon TL bağış yapmadıkları sürece çıkacak yeni şarkılarımı platformlarına yüklemeyi düşünmüyorum. Aynı duyarlılığı diğer müzisyen arkadaşlarımdan da bekliyorum. (2) — Hidra (@fatihusludur) February 11, 2023

Bu tehditi sadece Hidra kanadında düşünmemek lazım. Hidra öncülüğünde Türkçe Rap camiası toplanırsa Spotify, Hidra’nın isteğini yerine getirip deprem bölgesine 200 Milyon TL tutarında yardımı geçekleştirebilir. Önümüzdeki günlerde Türkçe Rap camiasının Spotify’a karşı bir protesto başlatması son derece olası.

Bunun yanı sıra ülkemizde birçok insanın severek dinlediği Ezhel’in deprem gününden sonra yayınladığı Tweet’ten sonra herhangi bir açık yardım yapmaması ve Twitter üzerinden başka açıklama yapmaması dikkatleri çekti. Ezhel’in son Tweet’i deprem günü olan 6 Şubat’tan.

Yakınlarını kaybedenlere sabır,yaralılara acil şifalar diliyorum. Güzel ülkemize geçmiş olsun #deprem — EZHEL (@derdoboi06) February 6, 2023

Ünlü rapçinin halka açık bir yardım yapmadığı biliniyor. İsmi kapalı şekilde bir yardımda bulunmuşta olabilir. Ancak bu açıklamasından sonra herhangi bir açıklama yapmaması Ezhel fanlarının ve Türkçe Rap camiasının tepkisini çekti.