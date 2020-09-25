Epic Games, Spotify, Match Group, Tile ve diğerleri gibi çok çeşitli şirketler, Apple ve Google’un uygulama mağazası kurallarını değiştirmeleri için baskı yapmak adına bir ittifak oluşturdu. Coalition for App Fairness, bugün “Apple‘ın tüketicileri vergilendirdiğini ve yeniliği ezdiğini” belirterek “uygulama ekosisteminde seçim özgürlüğünü ve adil rekabeti” savunacağını dile getirdi. Grup, uygulama mağazalarının nasıl çalıştırılacağını düzenleyen yeni düzenlemeler için baskı yapmayı planlıyor. Apple ve Google uygulama politikalarına karşı güçlü bir ittifak oluşturuldu.

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Koalisyonun amacı ne?

Koalisyon, bu şirketlerin kaynakları bir araya getirmelerine ve bir grup olarak lobi yapmalarına izin verirken, Apple veya Google gibi devleri asla tek başına alt edemeyen daha küçük geliştiricilere nüfuz verecek. Koalisyon, tüketicinin seçimini korumaya, rekabeti teşvik etmeye ve yerel olarak tüm uygulama ve oyun geliştiricileri için eşit bir oyun alanı yaratmaya kendini adamış her sektörden her büyüklükteki şirkete açık. Grup, Apple ve diğer mağaza sahiplerinden görmek istedikleri bir takım davranış kuralları önerdi. Geliştiricilerin “adil olmayan, mantıksız veya ayrımcı ücretler” ödememelerini, geliştiricilerin platformun teknik ayrıntılarına erişebilmelerini ve “ödeme yükümlülükleri dahil” özel bir uygulama mağazasını kullanmaya zorlanmamalarını talep etti.

Apple ise her uygulamaya aynı kuralları ve yüzde 30 kesintiyi uyguladığını, ve gelirin bir kısmını mağazayı çalıştırmak, güvenlik, uygulama incelemesi, barındırma, dağıtım, dolandırıcılık koruması ve ödeme işlemleri için kullanıldığını savundu. Abonelik durumunda ise ücretlerin ilk yıldan sonra yüzde 15’e düştüğünü belirtti. Şirket, Spotify‘da belirtildiği gibi, “App Store ekosistemi olmasaydı bugün oldukları gibi olmazlardı, ancak şimdi yeni nesil uygulama girişimcileri için bu ekosistemi sürdürmeye katkıda bulunmaktan kaçınmak için ölçeklerini kullanıyorlar. Bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. ” diyerek fikrini belirtti.