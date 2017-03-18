Spotify Bazı Albümleri Ücretli Üyeliklere Özel Olarak Gösterebilir

Spotify, ücretsiz versiyonu kullananlar ile ücretli kullananlara aynı içerik sunuyor ancak ücretsiz kullanıcılara reklam gösteriyor.

Spotify’ın bu kullanım politikası yakında değişebiliyor. Şirket biten lisans anlaşmaları için plak şirketleriyle masaya oturduğunda yeni yayınlanan albümleri ve şarkıları sadece ücretli kullanıcılara sunabilecek gibi gözüküyor. Şimdilik anlaşmaların tamamlanmasına aylar var ancak büyük plak şirketleri bu işin peşini bırakacak gibi gözükmüyor.

İsveçli müzik yayını servisi bu kısıtlamanın karşılığında ise plak şirketlerinden lisans ücretlerinde indirim alacak. Servis bir süredir büyük isimlerin albümlerinde bazı problemler yaşıyordu. Özellikle bazı sanatçıların şarkılarının ya da albümlerinin Apple Music ya da Tidal’a özel içerik olması şirketi bu tarz bir politika değişikliğine yönlendirmiş olabilir.

Ancak şirketin büyümesi durmuş değil. Bu ayın başında servisin ücretli kullanıcı sayısı 50 milyonu geçmişti. Bunun yanında 50 milyondan fazla aylık aktif ücretsiz kullanıcısı da bulunuyor. Apple Music’in kullanıcı sayısı ise 20 milyon civarda. Ancak Apple Music’in ücretsiz seçeneği yok. Tidal’ın ise kullanıcı sayısı bu ikilinin oldukça gerisinde ve 3 milyon civarında.