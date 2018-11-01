Spotify, 87 milyon ücretli aboneye ulaştı!

Spotify üçüncü çeyrek raporunu açıkladı. Bu raporda online müzik dinleme servisinin 87 milyon ücretli aboneye, toplamda ise 191 milyon aktif abone sayısına ulaştığı belirtildi.

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Spotify üçüncü çeyrekte neler yaptı?

Geçen temmuz ayında ise şirket 83 milyon ücretli aboneye ulaşıldığını açıklamıştı. Bu, platformun gerçekleştirdiği en büyük abone sayısı artışı değil. Ama bu sayı, Spotify‘ın en büyük rakibi olan Apple Music karşısındaki üstünlüğünü perçinledi. Son çıkan raporlarda, Apple Music‘in abone sayısı 43.5 milyon olarak belirtilmişti.

Raporda ayrıca, yılın üçüncü çeyreğinde şirketin 6,8 milyon dolar zarar ettiği açıklandı. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 83.3 milyon dolardı. Bu rakamlar şirket için işlerin iyi gittiğini gösteriyor.