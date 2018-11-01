280 karakterle Twitter’da artık daha kibarız

Twitter Tweet karakter limitinin 140’dan 280’e çıkmasının üzerinden bir yıl geçti. Twitter 280 karakterin 1. yaşını kutluyor! 280 karakterle birlikte “Lütfen” ve “Teşekkürler” kelimelerinin kullanımında artış oldu.

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Kısa Tweetler hala çok tercih ediliyor

Twitter’da sınırın iki katına çıkmasından bu yana ‘lütfen’ (%+54) ve ‘teşekkürler’ (+22%) kelimelerinin kullanımında artış oldu. Ayrıca kısaltma kullanımları da azaldı. Tweetler hala kısa ve öz olmaya devam ediyor. İnsanlar Twitter’ın kısa karakter limite alışmış gibi görünüyor.

İngilizce Tweetlerin sadece yaklaşık %1‘i 280 karakter sınırına ulaştı; gönderilen Tweetlerin %12‘si 140 karakterden ve %5‘i 190 karakterden fazla. Küresel olarak, tüm Tweetlerin %6‘sı 140 karakterin, %3‘ünün ise 190 karakter üzerinde. Düşünceleri Tweet’lere sığdırmak için daha az çaba gerekirken kısa Tweetler hala çok tercih ediliyor.