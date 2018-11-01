280 karakterle Twitter’da artık daha kibarız

280 karakterle Twitter’da artık daha kibarız

1 Kasım, 2018 Sosyal Medya 0 yorumlar

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Twitter Tweet karakter limitinin 140’dan 280’e çıkmasının üzerinden bir yıl geçti. Twitter 280 karakterin 1. yaşını kutluyor! 280 karakterle birlikte “Lütfen” ve “Teşekkürler” kelimelerinin kullanımında artış oldu.

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Kısa Tweetler hala çok tercih ediliyor

Twitter’da sınırın iki katına çıkmasından bu yana ‘lütfen’ (%+54) ve ‘teşekkürler’ (+22%) kelimelerinin kullanımında artış oldu. Ayrıca kısaltma kullanımları da azaldı. Tweetler hala kısa ve öz olmaya devam ediyor. İnsanlar Twitter’ın kısa karakter limite alışmış gibi görünüyor.

İngilizce Tweetlerin sadece yaklaşık %1‘i 280 karakter sınırına ulaştı; gönderilen Tweetlerin %12‘si 140 karakterden ve %5‘i 190 karakterden fazla. Küresel olarak, tüm Tweetlerin %6‘sı 140 karakterin, %3‘ünün ise 190 karakter üzerinde. Düşünceleri Tweet’lere sığdırmak için daha az çaba gerekirken kısa Tweetler hala çok tercih ediliyor.

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