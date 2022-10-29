Popüler müzik dinleme servisi Spotify, geçtiğimiz günlerde 2022’nin üçüncü çeyrek verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, firma 195 milyon ücretli abone barajını geçti. Oldukça etkileyici bir başarıya imza atan firma, Apple Music ve Amazon Music gibi dişli rakipleriyle arasındaki farkı açmış gibi görünüyor.

Yıl sonu hedefleri için vites artıran Spotify, 2023 yılına girerken 200 milyon adet ücretli kullanıcıya ulaşmayı planlıyor!

K â r Marjı Beklentilerin Altında!

Her ne kadar firmanın kullanıcı sayısının artması toplam gelirler için iyi olsa da, Spotify’ın kâr marjının beklentilerin altında olduğunu söylemek mümkün. Bunun firmanın hissedarları açısından olumsuz bir durum olduğu söylenebilir.

Bu durumu aşmak için kolları sıvayan Spotify, yeni servisleri kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bunlar arasında sizlerle haberini paylaştığımız “Platinum” abonelik planı ve sesli kitap servisi de yer alıyor. Ayrıca Spotify, podcast kütüphanesine de birçok farklı yayını katarak gelirlerini artırmayı amaçlıyor.

Firmanın yeni abonelik planı olan Platinum’un önümüzdeki yıl içerisinde dünya genelinde kullanıma sunulması bekleniyor. Diğer bir servis olan sesli kitaplar ise Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanıma sunuldu. Kullanıcılara 300,000’den fazla sesli kitabın sunulduğu bu servis sayesinde sesli kitaplar, müzikler ve podcast yayınları tek bir uygulamada toplanacak.

Bu hamleyle beraber Spotify’ın kullanıcıların bütün dinleme aktiviteleri için nihai platform olacağı ve gelirlerini önemli ölçüde artıracağı düşünülüyor. Eğer beklenen olursa, Spotify kâr marjlarını artırabilir ve hissedarlarını sevindirecek gelişmeler yaşanabilir.

Apple’ın Apple Music gibi servislerde fiyat artırımına gideceğini açıkladığı bir dönemde, kullanıcı sayılarını artıracağı neredeyse kesin olan Spotify’ın 2023 yılına ne kadar ücretli aboneyle gireceğini bizler de merak ediyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Spotify yıl sonuna kadar 200 milyon aboneye ulaşabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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