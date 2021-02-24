Dizi/Film/Kitap
Spider-Man 3’ün ismi ve detayları belli oldu!
Spider-Man, Marvel Sinema Evreni’nin (MCU) en sevilen franchise’larından. Birinci ve ikincisi gişe rekorları kıran Spider-Man filmlerinin, üçüncüsü heyecanla bekleniyordu. Buna ek olarak, oyuncuların son zamanlarda sosyal medyada filmin adıyla ilgili yaptıkları şakalar da hayranları daha da heyecanlandırmıştı. Nihayet, bu şakalar bugün açıklığa kavuştu ve filmin ismini öğrendik: Spider-Man: No Way Home… diye umuyoruz, eğer bu da oyuncuların bir şakası değilse.
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Henüz filmin olay örgüsü üzerine bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Ancak, bu filmin Marvel’in son zamanlarda ortaya çıkardığı en ilginç projelerden biri olması muhtemel. Filmin çalışmaları hala sürüyor, ama oyuncuların ve yapımcıların filmle ilgili ketumlukları da sinemaseverleri merakta bırakmaya devam ediyor. Yakın zamanda ise bu heyecanı körüklemek isteyen set ekibinin sosyal medya paylaşımları büyük dikkat çekti.
Spider-Man oyuncuları daha dün paylaşım yapmışlardı!
Filmin 3 başrolü olan Tom Holland, Zendaya ve Jacob Batalon, dün Instagram’da filmden resimler paylaşmışlardı. Ayrıca, paylaşımların açıklama kısmına ise “yeni Spider-Man filminin adını duyurduğum için çok heyecanlıyım” yazmışlardı. Çünkü hepsinin paylaşımlarında yeni filmin sözde isminin yazdığı bir resim daha vardı. Instagram’da yaptıkları bu paylaşımların sebebi aslında hayranlarda esprili bir dille heyecan yaratmak istemelerinden dolayıydı. Ya da, nasıl bakmak istediğinize bağlı olarak, başarılı bir pazarlama kampanyasıydı.
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Filmin adı, resmi Spider-Man Twitter hesabından onay aldı
Spider-Man resmi Twitter hesabı olan @SpiderManMovie, komik bir video paylaşarak filmin adını onayladı. Paylaşılan video Holland’ın, filmin yönetmeni Jon Watts’ın ofisinden kafası karışmış bir şekilde çıkmasıyla başlıyor. Rol arkadaşlarına “bize yine yanlış isim söylemişler” diyen Holland, “neden bize yanlış bilgi verip duruyorlar” diye soruyor. “Çünkü sen hep açık ediyorsun” diye cevap veren arkadaşlarına, “bana bir tane açık ettiğim bir şey söyleyin” diye sitem ediyor. Tam da Zendaya’nın kendisine “Son filmin ismi?” diye cevap verdiği anda, duvardaki resimde bu filmin adını görüyoruz.
This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm
— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021
Yapımın, filmin ismini Spider-Man tarzına uygun olarak komik bir biçimde açıklaması hayranların büyük ilgisini topladı. Son olarak paylaşılan videoda oyuncuların kimyalarının uyuştuğu da açıkça belli oluyor. Bütün bu paylaşımlarla heyecanı arttıran Marvel ve Sony, filmin 21 Aralık 2021’de gösterime gireceğini de açıkladı.
Kaynak: IGN, Marvel, ScreenRant
Dizi/Film/Kitap
Mortal Kombat Movie’den ilk fragman geldi!
Mortal Kombat Movie‘nin ilk fragmanı gün yüzüne çıktı. Sevilen dövüş oyununun filmi 16 Nisan‘da HBO Max üzerinde gösterime girecek.
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Mortal Kombat Movie, 16 Nisan’da HBO Max’te!
Film dünyası ile oyun dünyasının yolları kesişmeye devam ediyor. Birçok yapımın sinemaya uyarlandığı şu günlerde yine sevilen bir oyun serisi, beyaz perdeye çıkıyor. Dövüş oyunu denilince akla gelen ilk markalardan olan Mortal Kombat, yine film oluyor. Yapım daha önceden çekilmiş olan filmlerden bağımsız olarak tekrar hayranlarını karşılayacak. Geçtiğimiz günlerde fotoğrafları servis edilen filmin bu sefer fragmanı ortaya çıktı. Filmin resmi Twitter hesabı fragmanı ilk kez hayranlarına sundu.
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Get over here! Watch the trailer for Mortal Kombat now — in theaters and streaming exclusively on HBO Max April 16. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/eFhQhbdNUl
— Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 18, 2021
+18 olarak çekilen filmde, sertlik ve vahşet ön planda yerini alıyor. Oyun serisinde popüler olan çoğu karakteri gördüğümüz fragman, kırmızı bantlı olarak gün yüzüne çıktı. Başrollerinde Joe Taslim, Josh Lawson ve Sisi Stringer gibi isimler yer alıyor. Ayrıca filmin yönetmenlik koltuğunda ise Simon McQuoid oturuyor. Bununla birlikte filmin yapımcısı ise Aquaman ve Korku Seansı serilerinden tanıdığımız James Wan. 16 Nisan tarihinde HBO Max üzerinden gösterime girecek film sinema salonlarına da uğrayacak. Ne yazık ki HBO Max ülkemizde kullanımda olmadığı için hayranların sinema salonlarını kullanmaları gerekecek. Bakalım sevilen oyun serisi bu sefer düzgün bir yapımla hayranlarının karşısına çıkabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Dizi/Film/Kitap
The Last of Us dizisinde Joel karakterini kimin oynayacağı belli oldu
The Last of Us dizisinde Joel karakteri için oyuncu seçimi tamamlandı. Başarılı oyuncu Pedro Pascal dizide Joel karakterini canlandıracak.
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Pedro Pascal The Last of Us dizisinde Joel olacak!
Oyun dünyası ile televizyon dünyası kesişmeye devam ediyor. Birçok başarılı yapımın ekranlara uyarlandığı şu günlerde yine heyecan verici bir yapım için geri sayıma geçtik. Başarılı oyun serisi olan The Last of Us bildiğiniz üzere dizi olacak. HBO yapımı dizi için oyuncu seçimleri de şimdiden konuşuluyor. Özellikle hikayenin başrolleri Joel ve Ellie‘yi kimin oynayacağı merakla beklenirken, ilk belirtiler ortaya çıktı. Oyunun yönetmenliğini yapan Neil Druckmann, Pedro Pascal‘ın Joel‘i canlandıracağını resmen duyurdu.
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Aaaaand there’s the other half. Stoked to have Pedro aboard our show! https://t.co/Etsjvfb2Wi
— Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021
Star Wars: The Mandalorian dizisi ile adından söz ettiren başarılı oyuncu, şimdide Joel karakteriyle bizleri karşılayacak. Ayrıca dizide Ellie karakterini kimin canlandıracağı da belli oldu. Karakteri başarılı oyuncu Bella Ramsey canlandıracak. Oyun dünyasında oldukça önemli bir yere sahip olan yapım, adından söz ettirmek istiyor. Çıkış tarihi belli olmayan dizi, oldukça yüksek beklentilere sahip. Bununla birlikte bir kitaptan uyarlama olan oyunun dizisinin, hangi dönemde geçtiği henüz bilinmiyor. Ancak senarist Craig Mazin dizide hikaye olarak oyuncuların tecrübe etmediği anlara odaklanacaklarını belirtti. Bakalım The Last of Us yüksek beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Dizi/Film/Kitap
Ant-Man filmi Kapadokya’da çekiliyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni Ant-Man filmi çekimlerine Kapadokya’da başladığını açıkladı. Katıldığı TV programında Bakan Ersoy, yabancı prodüksiyonları Türkiye’ye davet etmek için yasa çıkarıldığından da bahsetti.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Habertürk TV’de konuk olduğu bir programda Türkiye’de çekimleri devam eden Hollywood yapımlarıyla ilgili bilgiler verdi. Bakan Ersoy, Marvel’ın yeni Ant-Man filminin Kapadokya’da çekildiğini aktardı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ayrıca geçtiğimiz günlerde çekimleri Antalya’da devam eden Guy Ritchie’nin yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde Jason Statham’ın yer aldığı Five Eyes filminin de setini ziyaret etmiş. Bakanın söylediğine göre ekip Antalya’da çekim yapabiliyor olmaktan bir hayli mutlu.
Ülkemizde çekimleri devam eden Hollywood yapımlarından bahseden Bakan Ersoy, “Yabancı film yapım desteği adı altında, bu projelerin gerçekleşmesi için geçen sene bir yasa değişikliğine gittik, yeni bir yasa çıkardık. Yabancı prodüksiyonları ülkeye davet etmek için destek programı açıklıyorsun. Bu program kapsamında ülkenize geliyorlar.
Büyük bütçeli uluslararası filmler bunlar. Türkiye’ye geldikleri zaman bütçenin büyük bir kısmını da Türkiye’de kullanıyorlar. Hem sinema sektörünü desteklemiş oluyorsunuz hem de ülkenin tanıtımında kullanıyorsunuz.
En son çekilen film, 60 milyon dolarlık bütçeli bir film. Yaklaşık 10 milyon doları Türkiye’de harcanıyor. Şu an ‘Ant-Man’ var, o da Kapadokya dahil birçok bölgede çekiliyor” dedi.
Son olarak, Ant-Man 3 filmi 2023 yılında sinemalarda gösterime girecek. Ancak bu yeni filmin konusu hakkında henüz net bir bilgi yok.
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