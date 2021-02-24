Spider-Man 3’ün ismi ve detayları belli oldu!

Spider-Man, Marvel Sinema Evreni’nin (MCU) en sevilen franchise’larından. Birinci ve ikincisi gişe rekorları kıran Spider-Man filmlerinin, üçüncüsü heyecanla bekleniyordu. Buna ek olarak, oyuncuların son zamanlarda sosyal medyada filmin adıyla ilgili yaptıkları şakalar da hayranları daha da heyecanlandırmıştı. Nihayet, bu şakalar bugün açıklığa kavuştu ve filmin ismini öğrendik: Spider-Man: No Way Home… diye umuyoruz, eğer bu da oyuncuların bir şakası değilse.

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Henüz filmin olay örgüsü üzerine bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Ancak, bu filmin Marvel’in son zamanlarda ortaya çıkardığı en ilginç projelerden biri olması muhtemel. Filmin çalışmaları hala sürüyor, ama oyuncuların ve yapımcıların filmle ilgili ketumlukları da sinemaseverleri merakta bırakmaya devam ediyor. Yakın zamanda ise bu heyecanı körüklemek isteyen set ekibinin sosyal medya paylaşımları büyük dikkat çekti.

Spider-Man oyuncuları daha dün paylaşım yapmışlardı!

Filmin 3 başrolü olan Tom Holland, Zendaya ve Jacob Batalon, dün Instagram’da filmden resimler paylaşmışlardı. Ayrıca, paylaşımların açıklama kısmına ise “yeni Spider-Man filminin adını duyurduğum için çok heyecanlıyım” yazmışlardı. Çünkü hepsinin paylaşımlarında yeni filmin sözde isminin yazdığı bir resim daha vardı. Instagram’da yaptıkları bu paylaşımların sebebi aslında hayranlarda esprili bir dille heyecan yaratmak istemelerinden dolayıydı. Ya da, nasıl bakmak istediğinize bağlı olarak, başarılı bir pazarlama kampanyasıydı.

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Filmin adı, resmi Spider-Man Twitter hesabından onay aldı

Spider-Man resmi Twitter hesabı olan @SpiderManMovie, komik bir video paylaşarak filmin adını onayladı. Paylaşılan video Holland’ın, filmin yönetmeni Jon Watts’ın ofisinden kafası karışmış bir şekilde çıkmasıyla başlıyor. Rol arkadaşlarına “bize yine yanlış isim söylemişler” diyen Holland, “neden bize yanlış bilgi verip duruyorlar” diye soruyor. “Çünkü sen hep açık ediyorsun” diye cevap veren arkadaşlarına, “bana bir tane açık ettiğim bir şey söyleyin” diye sitem ediyor. Tam da Zendaya’nın kendisine “Son filmin ismi?” diye cevap verdiği anda, duvardaki resimde bu filmin adını görüyoruz.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021

Yapımın, filmin ismini Spider-Man tarzına uygun olarak komik bir biçimde açıklaması hayranların büyük ilgisini topladı. Son olarak paylaşılan videoda oyuncuların kimyalarının uyuştuğu da açıkça belli oluyor. Bütün bu paylaşımlarla heyecanı arttıran Marvel ve Sony, filmin 21 Aralık 2021’de gösterime gireceğini de açıkladı.

Kaynak: IGN, Marvel, ScreenRant