Genel
SpaceX, Starlink kullanıcı sayısını açıkladı
Özel uzay şirketi SpaceX, uydu aracılığıyla yeryüzüne internet servisi veren Starlink’in kullanıcı sayısını açıkladı. Elon Musk, uzaya gönderilecek binlerce uyduyla dünyanın dört bir yanına hızlı ve ucuz internet hizmeti sağlamayı hedefliyor.
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Elon Musk’ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX’in uydu bazlı küresel internet projesi Starlink’in kullanıcı sayısı belli oldu. Servis şu anda sadece üç ülkede açık olmasına rağmen önemli bir abone sayısına ulaşmayı başardı. Söz konusu projenin beta süreci ise 2020 yılının Ekim ayında başlamıştı.
SpaceX daha önce yaptığı açıklamada; yörüngedeki uydular tarafından sunulan internet hizmetinin hızının 50Mb/s ile 150Mb/s arasında olacağı belirtmişti. Ancak geçtiğimiz aylarda Ookla tarafından yapılan testte Starlink uyduları 18 Mbps’ye kadar yükleme hızı sundu.
Son dönemde 60’lık partiler halinde onlarca Starlink misyonuna imza atan SpaceX’in bu hizmetinden faydalanan kullanıcı sayısı 10 bine aştı. Bu anlamda şirketin uydu bazlı küresel internet projesi ciddi bir eşiği aşmış oldu. Şirket yaptığı açıklamada Starlink’in beta programına ABD ve Avrupa’da kayıtların sürdüğü bilgisinin de altı çizdi.
Ücret tarafında ise şu anda beta kullanıcıları aylık 99 dolar ücret ödüyor. Ancak hizmeti kullanmaya başlayabilmek için önce 500 dolarlık Starlink başlangıç kitinin satın alınması gerekiyor. Bu başlangıç kitinde anten ve Wi-Fi router gibi cihazlar yer alıyor.
Proje kapsamında yörüngeye binin üzerinde uydu gönderildi. Bu hamle sonrası Musk’ın şirketi yörüngedeki her 4 uydudan 1’inin kontrolünü elinde bulundurur hale geldi.
Son olarak SpaceX, Starlink projesi çerçevesinde toplamda 12 bin internet uydusu fırlatmayı planlıyor. Ayrıca şirket, söz konusu projenin tamamlanması için ise 2027 yılı ön görüyor.
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Akıllı Telefonlar
#NesiniSevmiyorsunuz? | Samsung
Markaların yaptıklarını ve hatalarını konuştuğumuz seri olan #NesiniSevmiyorsunuz un bu haftaki konuğu Samsung oldu. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
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#NesiniSevmiyorsunuz serisine Samsung ile devam ediyoruz.. Samsung, Türkiye’de en çok satış yapan markaların başında geliyor. Ayrıca birçok kullanıcıya sahip olmasının yanında kimileri bağlılık derecesinde seviyor. Kimileri ise hatalar ve sorunlarının çok olması sebebiyle nefret eder derece sevmiyor. Böylece biz de bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz diye sorduk ve gösterdiğiniz yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmak istemedik.
Sizden gelen yorumlardan bazıları:
-Fiyat politikası.
-Pil optimizasyonu.
-İlk başta Apple ile dalga geçip sonra Apple her ne yaparsa aynısını yapması ve sözünün arkasında duramayan bir reklam politikası. -Çentik ve şarj aletlerinin kutudan çıkarılması buna en basit 2 örnek.
-Şuan en üst segmentte olan S21 Ultra’da bile 25 watt hızlı şarjı desteklemesi. Halbuki rakipleri 120 watt,65 watt hızlı şarj kullanıyorken -Samsung’un en üst seviye telefonunda 25 watt hızlı şarjı desteklemesi komik oluyor.
-Orta alt segment telefonlarında hala arayüz kasmaları.
-Güncelleme politikası.
-Video performansında kağıt üzerinde sunduğu özellikleri gerçekleştirememesi. Örneğin 4K60 fps kayıt var. Ama İphoneda ki gibi yağ gibi akmıyor, sahne atlamaları oluyor. 4k 60 fps moduna alınca 10 dakika sınır veriyor. Hdr modunu kapatıyor. Video sabitleyiciyi kapatıyor. Filtreleri kapatıyor. Daha bir çok kısıtlamalara gidiyor. Samsung Note 9 kullanıcısıyım. Benzeri iphone 8 plusta her özelliği açık dakika sınırı olmadan çekim yapabiliyorsun.
-Ultra dışındakilerine özen gösterilmemesine ek olarak Türkiye fiyat politikası.
-Kendini geliştirmemesi ve çok fazla telefon çıkarması.
-Size ürün göndermiyor oluşu.
-Güncelleme politikası.amiral gemisi diye çıkardığı telefona 2 tane android güncellmesi veriyor. Örnek Galaxy Note 9.
-Sony’yi Türkiye’den göndermesi.
-Sosyal medya optimizasyonu.
-Aynı dönemler içinde farklı modeller altında piyasaya fazla modeller sunması buna bağlı olarak da güncellemelerin zamanında gelmemesi sırf bu yüzden samsung marka cihaz almıyorum herhangi bir durumda satmak istesen aldığın modelin 1 sene içinde nerdeyse 2 üst modeli çıkıyor ve piyasası çok düşüyor.
-Bixby hikayesi….
-Aşırı miktarda model çıkardığı için ürünlerine yeterince odaklanamayıp gerektiği gibi yazılım desteği verememesi.
-Pillerinin 1 senede sağlığını kaybetmesi.
-Servisler baştan savma ilgileniyor.
-S20 FE’nin 5g olarak basına verilmesi ama satışa 4.5 g nin sunulması.
-Youtube kanalları ve internet sitelerine saçma sapan, gerçeği yansıtmayan reklamlar yaptırmasını sevmiyorum.
-Dünyanın 2. En büyük telefon satıcısı olmasına rağmen orta ve alt segmentte devam eden kasmalar ve donmalar.
-Max. Güç tasarrufu modunun işe yaramaması. (Galaxy Note10)
-Bazı konularda gerçekten özgün olsa da taklit ettiği konularda gerçekten çok fena. Reklamları silecek kadar taklit ediyor. Ayrıca eskiden cam olan telefonlarda şimdi plastik var, niye?
-Direkt kendisi. Samsung gibi büyük bir firmanın; başka firmalarla dalga geçip sonra aynı haltı kendi yemesi, Bir ürün çıkarırken sanki alel acele çıkarmış gibi bir sürü hatayla çıkarması, Teknik servislerinin berbatlığı… Daha bir sürü sayarım da karakterler yetmez.
-Giriş ve orta seviye sayılacak cihazlarının fiyatları yüksek. Örneğin m31 fiyatına poco x3 veya realme7 alınabiliyor.
-Saat konusunda pek bir şey yapmıyorlar. 4 sene önce çıkan saatiyle şimdiki saati arasında kayda değer bir fark yok. Nabız sensörü başarılı değil. Tizen’de çok fazla yazılımsal sıkıntı var.
-IOT (Internet of Things) Nesnelerin İnterneti tarafında elinde çok büyük bir güç varken kullanamaması ve giyilebilir teknolojideki hantallığı.
-Maksimum bir yıl sağlam kalabilen Süper Amoled ekranı.
-Mini serisi lazım S10e gibi.
-Adam akıllı model yapabilecekken daha çok para için aynı serinin modelleri arasına saçma sapan farklar koymaları, bazı pazarlarda işlemci farklılığı var malum testler birinin diğerinden daha iyi olduğunu göstermesine rağmen milletin aklıyla alay etmeleri, kamera konusunda zaten huawei vs samsung u geçen var bide haberlerdeki gibi note serisini yani kalemi kaldırırsa yüzüne bakmam bir daha
-Samsung’dan vazgeçmem büyük ihtimalle ama şarjın %12-13’lerde telefonun kapanması.
-İsmini sevmiyorum. her birinde bir özellik değiştirip farklı farklı modellermiş gibi yağlayıp ballayıp milletin cebindeki paraya göz dikmiş anlamına gelen ismini hiç sevmiyorum. Zamanında kazandığı güveni son 5 yıldır paraya dönüştürme derdindeler.
-Arka kapak ultra modeli hariç plastik olması artık
Bu sayede her hafta sizin belirleyeceğiniz bir markayı yorumlayacağımız #NesiniSevmiyorsunuz sizin desteklerinizle devam edecek.
Genel
Xiaomi Mi 11 ile Birlikte Global Pazara Sunulacak Ürünler
Çinli teknoloji devi Xiaomi, 8 Şubat’ta Mi 11’i global pazarda tanıtacak; ancak etkinlik sadece Xiaomi Mi 11 ‘i kapsamayacak.
Aralık ayının son günlerinde Mi 11 modelini kendi iç pazarı olan Çin’de resmiyete bağlayan Xiaomi, bu telefonu 8 Şubat‘ta globale sunacak. Şirket, 2 gün sonra gerçekleştirilecek etkinlikte telefonun yanı sıra daha farklı ürünleri de kullanıcılarla buluşturacak. Mi 11’in dışında iki farklı teknolojik ürünle 8 Şubat’ı şenlendirecek. Peki o ürünler neler olacak?
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İlk Ürün Xiaomi Mi 11
8 Şubat’ta yapılması planlanan etkinliğin ana ürünü tabi ki Xiaomi Mi 11. Uzun süredir Çin pazarında telefonun satışını gerçekleştiren Xiaomi, global pazarda kullanıcıyı üzebilir. Bu durum geçtiğimiz günlerde şirkete eleştiriler getirirken, telefonun teknik özelliklerini kısaca hatırlatalım. Hatırlarsanız 28 Aralık’ta tanıtılan Mi 11, 6.81 inç 120Hz yenilemeli 1440×3200 piksel bir ekrana sahip. Ekran paneli tipi ise tahmin ettiğiniz gibi AMOLED.
Ekran dışında yongasıyla dikkat çeken model, Snapdragon 888‘den güç alan ilk akıllı telefon. Bu yonga 5nm üretim süreciyle göz doldururken Adreno 660 grafik birimiyle pazarın en güçlü isimlerinden. Performans dışında 108MP çözünürlükte ana kamerayla fotoğraf ve video çekimleri yapabilen telefon, 55W hızlı şarj destekli 4.600 mAh pile ev sahipliği yapıyor.
Xiaomi Mi QLED 75″ 4K TV
Geçtiğimiz dönemlerde Mi TV 4S serisini tanıtan şirket, bu seride kullanıcıya daha temel özellikler sundu. Xiaomi Mi 11 etkinliğinde ise Mi QLED 75″ 4K TV‘yi tanıtacak. Mi QLED 75″ 4K TV olarak isimlendirilen televizyon isminden de anlaşılabildiği gibi 75″ büyüklükte bir ekranla gelecek. Çerçeveleri de oldukça ince olan model, %97’lik ekran/gövde oranı ile dikkat çekecek. Çerçeveler ise 5.9 milimetre kalınlıkta olacak. Bunların dışında teknik detaylara geçecek olursak; dört çekirdekli Amlogic TV işlemcisi, 4GB RAM ve 64GB depolamadan söz edebiliriz.
Ek olarak Wi-Fi ve Bluetooth desteğine sahip olan QLED 4K TV portlar bakımından da yeterli. Televizyonda USB, HDMI, Ethernet ve S/PDIF çıkışları bulunurken, Asistan desteğini de atlamayalım. Son olarak bu televizyonda iki adet 8 watt hoparlör yer alıyor.
Xiaomi Mi Elektrikli Scooter Pro 2
Mi Elektrikli Scooter Pro 2 de diğer ürünler gibi başarılı bir izlenim bırakacak. 45km menzil, 25km/h hız ve çift fren sistemi gibi detaylarla teoride yeterli olan Pro 2, 300 wattlık bir motorola gelecek. 12.400 mAh büyüklükte pili ise 8 saatte tam şarj olacak. Son olarak bu model için 14.2 kg gibi bir ağırlıktan söz edebiliriz.
Fiyatlar
- Xiaomi Mi 11 = 799 avro
- Mi QLED 4K TV = 1200 avro
- Mi Scooter Pro 2 = 700 ila 800 avro gibi bir fiyattan satışa sunulacak; ancak bu fiyatlar Çin’dekine kıyasla çok yüksek…
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Genel
Twitter birçok işlemini daha Google Cloud platformuna taşıyor
Twitter Google Cloud ile yaptığı yeni stratejik işbirliğini açıkladı. Böylelikle sosyal medya platformunun bilgi işlem ve analiz süreci daha verimli olacak. Aynı zamanda nihai kullanıcılar için de performans artışı sağlanması planların arasında yer alıyor.
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Açıklanan işbirliğine göre Twitter aynı zamanda çevrimdışı analitik verilerini, bilgi işlemlerini ve makine iş yükünü de Google firmasının Bilgi Bulutu sistemine aktaracak.
Twitter aslında Google Cloud ile 2018 yılından beri birlikte çalışıyor. Ancak yeni gelen bu anlaşma kullanıcıların günlük ürettiği devasa boyutlu bilgileri işlemesinde şirkete yardımcı olacak.
Şirket CTO’su Parag Agrawal Twitter üzerinden bununla alakalı bir açıklama da yaptı. Google Cloud ile yaptıkları işbirliğinin başarılı olduğunu belirten Agrawal; bu durumun ekiplerinin üretkenliği artırdığının altını çizdi. Bunun yanında Google teknolojileriyle sahip oldukları bu ilişkinin kendi verilerinden yeni şeyler öğrenmelerinin yanında; onlara hız kattığını ve kullanıcılara daha alakalı içerik sunmalarını sağladığını da belirtiyor. Son olarak Agrawal, Google ile endüstride başlarda yer alacak daha fazla teknoloji üretmeye devam etmek için istekli olduklarını da not düşüyor.
Bununla alakalı ufak bir bilgilendirme yapacak olursak; Twitter üzerinden bir kullanıcı beğeni butonuna bastığında veya bir ileti paylaştığında bu veriler kaydediliyor. Böylelikle firma o kullanıcının ilgi alanı olan içeriği daha iyi anlamaya çalışıyor. Şu anda Twitter üzerindeki aktiviteyi düşünürsek, tutulması ve işlenmesi gereken oldukça fazla veri var.
Google Cloud ile de Twitter tam da burada kolaylık oluşturmaya çalışıyor. Öyle ki firma böylelikle yeni veri işlem araçlarına ve çözümlerine sahip oluyor. Sosyal medya platformunun büyüme hızını da göz önüne alırsak bu işbirliği onlara önemli bir çözüm sunabilir gibi duruyor.
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