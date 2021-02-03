Elon Musk’ın başı dertten kurtulmuyor. Büyük uğraşlarla geliştirilen SpaceX SN9 roketi, iniş esnasında patladı. Başarılı şekilde kalkan roket, inişi gerçekleştiremedi. Şirketin diğer prototipinin, zarar görmüş olma ihtimali var.

Göz atmak isteyebilirsiniz: ihtiyacınız olabilecek Apple ürünlerini özellikle Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.

reklam

Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun Android telefonları, özellikle Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.

Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX, insanlığın en büyük hayallerinden biri olan uzaya giden yolda ufak bir gerileme yaşadı. Uzun süredir Mars ve Ay’a yolculuk için çeşitli roketler kullanan şirket, iniş esnasında yaşadığı bir sorun sebebiyle patlayan roketini kaybetti. ABD’li şirketin temel amacı, yeniden kullanılabilir roketlerle uzay yolculuğunu herkes için ulaşılabilir hale getirmek istiyor. Bu alanda oldukça başarılı olan şirket, Elon Musk’ın önderliğinde oldukça başarılı oldu. Son olarak Starship roketinin SN9 prototipini fırlatan SpaceX, Başarılı bir kalkışın ardından iniş esnasında sorun yaşadı.

SpaceX SN9 roketi iniş sırasında patladı

SpaceX SN9, şirketin Starship roketi için geliştirdiği bir prototip. Roket 2 Şubat 2021, Türkiye saati ile 23:26’da bulunduğu istasyondan kalkış yaptı. Kısa süre içerisinde beklenilen irtifaya çıkan roket, daha sonra iniş işlemine geçti. Özellikle iniş sırasında sorun yaşamaya başlayan roket, kritik bir dönüş manevrasını gerçekleştiremedi. Manevra kısmında yaşanan sorun nedeniyle doğru pozisyon alamayan SN9 roketi, yere çakılarak patladı. Her ne kadar roket patlamış olsa bile, şirketin yaptığı test başarılı kabul ediliyor. Mühendisler konuyu detaylı inceleyerek roketin çakılma sebebine neden olan hatayı bulacak ve sonraki test için giderecek. Gün içerisinde açıklama geliyor.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Instagram silinen gönderileri kurtarma özelliğini nihayet getirdi!

SN10 için potansiyel tehlike

SpaceX SN9, şirketin geliştirdiği tek prototip değil. Hali hazırda uzay şirketinin elinde SN10 isimli hazır bir prototip daha duruyor. SN9 roketinin patlama alanı ise SN10 prototipinin saklandığı bölgeye oldukça yakın. Patlamadan sonucunda, SN10 roketinin zarar görüp görmediği ise bilinmiyor. Eğer roket zarar görmediyse, SN10’un yakın zaman içinde fırlatılacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…