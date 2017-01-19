SpaceX’in Bu Hafta Gerçekleştirilen Fırlatmasından Nefes Kesen Fotoğraf

Fotoğrafçılık genel olarak hazırlanma ve fotoğrafçının yaptığı seçimleri hayata geçirme sürecidir ve SpaceX’in son fotoğrafı bunu bir kez daha kanıtlıyor.

SpaceX bu hafta 10 adet uyduyu Falcon 9 roketiyle uzaya gönderdi ve roketin birinci bölmesi başarılı bir şekilde Dünya’ya iniş yaptı. Artık bunun bir haber değeri kalmadı çünkü firma bunu uzun süredir başarıyor.

Bu hafta yapılan operasyonda şans ile fotoğrafçının yeteneği harika bir şekilde bir araya geldi ve roketin inmesine saniyeler kala ortaya bu harika fotoğraf çıktı. Firma reklamını yapmak için bir süredir yürüttüğü operasyonların yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını paylaşıyordu ve bu son fotoğrafta kamera açısı roketi ve Güneş’i harika bir şekilde yakaladı.

14 katlı bina yüksekliğindeki roket başarılı bir şekilde denizde yer alan platforma indi. Fotoğrafta bu platform üzerinden çekildi. Fotoğrafta roketin iniş ayakları tam kamera ile güneşin arasına iniyor ve harika bir kompozisyon oluşturuyor.