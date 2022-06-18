SpaceX, CEO Elon Musk’ın davranışını eleştiren dahili bir mektup yazıp dağıtan en az 5 çalışanını işten çıkardı. Bilgi dün The New York Times tarafından yayınlandı.

Belge, roket şirketindeki bir Microsoft Teams sohbetinde dağıtıldı. İçerik, şirketin kurucusunun Twitter’da yayınladığı mesajların SpaceX’in itibarını olumsuz etkilediğini belirterek, şirket yöneticilerini daha kapsayıcı hale getirmeye ve Musk’a ayrıcalıksız davranmaya çağırdı.

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“Elon’un kamusal alandaki davranışı, özellikle son haftalarda bizim için sık sık dikkatimizi dağıtan ve utandıran bir kaynaktır.” “En önde gelen CEO’muz ve sözcümüz olarak Elon, SpaceX’in yüzü olarak görülüyor – Elon Musk’ın gönderdiği her Tweet, ölümcül bir şekilde şirketten bir kamu açıklamasıdır. Ekiplerimize ve potansiyel yetenek havuzumuza mesajınızın işimizi, misyonumuzu veya değerlerimizi yansıtmadığını açıkça belirtmek çok önemlidir”

SpaceX belgesine “SpaceX Yöneticilerine Açık Mektup” adı verildi.

İçindekiler İşten çıkarmaların gerekçesi

İşten çıkarmaların gerekçesi

New York Times tarafından elde edilen bir e-postada, SpaceX’in başkanı Gwynne Shotwell, davaya dahil olan işbirlikçilerin işten çıkarılmasını doğruladı. İç tebliğ, şirketin sorumluları araştırdığını ve görevden almaya karar verdiğini söylüyor.

E-posta, mektubun diğer çalışanları “rahatsız, korkutulmuş, tehdit edilmiş ve/veya kızgın hissettirdiğini” söyleyerek işten çıkarmaları haklı çıkardı, çünkü mektup onlara görüşlerini yansıtmayan bir şeyi imzalamaları için baskı yaptı.

Twitter’ı 44 milyar dolara satın alma sürecinde olan milyarder Elon Musk konuyla ilgili yorum yapmadı.